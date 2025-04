La Generalitat nos premia con promesas y nos olvida en inversiones

La muralla almorávide, situada en la ladera del río Vinalopó. / Matías Segarra

La semana pasada, y desde este periódico, se confirmaba otra marginación a Elx: la Conselleria de Cultura anunciaba que el proyecto para restaurar la muralla almorávide no se llevaría a cabo, a pesar de haber sido proyectado y presupuestado.

Recordemos que este proyecto nació de propuestas ciudadanas, que fueron votadas, en los presupuestos participativos de la Generalitat en la época del Botànic, algo que, desde que llegaron PP-Vox al Consell, ha quedado olvidado por los nuevos gobernantes poco proclives a dar voz a la ciudadanía. Y el propio Ayuntamiento de entonces lo impulsó facilitando sondeos arqueológicos previos y negociando con el Consell su tramitación.

La muralla almorávide, sita en la ladera del Vinalopó, entre los puentes de Altamira y Canalejas, está considerada una de las primeras fortificaciones de época andalusí que se hicieron cuando los árabes crearon el asentamiento que dio lugar al Elx actual. La datación de la muralla se estima entre los siglos XI y principios del XII, y con posterioridad al inicio de la fundación de la ciudad.

Lamentablemente, el estado de la muralla es bastante preocupante. Gran parte de ella ya no existe: la erosión, el vandalismo, un abandono secular, etc., han provocado un deterioro alarmante. La actuación prevista, por valor de unos seis millones de euros y en cuatro fases, pretendía restaurar y poner en valor la misma, cuestión que supondría recuperar un pedazo importante de la historia de Elx, en un espacio privilegiado y con unas connotaciones culturales y turísticas muy interesantes.

Era una intervención tan necesaria y justificada que hasta el nuevo conseller de Cultura, normalmente más preocupado por los toros que por cuestiones culturales, Vicente Barreda, de Vox, apoyó la idea y, en visita a Elx, manifestó su compromiso inversor y los plazos para su cumplimiento. Como no podía faltar la foto correspondiente, ésta se hizo en la pasarela, que demostró su aguante ante la acumulación de responsables para salir en la foto en espacio tan reducido. Los discursos se dieron en el Palacio de Altamira y repetir aquí lo que dijo Pablo Ruz sobre lo que supondría esta rehabilitación para Elx no cabe en esta tribuna. Haría falta un libro, ya se sabe cómo es el alcalde cuando se pone a prometer. También anunció una iluminación extraordinaria para la muralla restaurada. Tal vez, ahora, sería necesaria esa iluminación para ver qué ha pasado con los compromisos anulados del Consell.

No es normal que una actuación tan necesaria, comprometida y con presupuesto desaparezca. El nuevo conseller, José Antonio Rovira, que es de Alicante, debería explicar la situación. No ha venido a Elx a hacerse ninguna foto con Ruz para dar la noticia. Pero tampoco parece que el Ayuntamiento le haya pedido explicaciones o haya manifestado queja alguna. Al contrario, según publicaba INFORMACIÓN, el Ayuntamiento insinuaba que podría hacerse cargo de la rehabilitación, aunque sin especificar plazos. Un chollo este Ayuntamiento para la Generalitat. En vez de exigirle que cumpla con Elx, acaba asumiendo actuaciones que no nos tocan y librando de ellas a quién tiene la obligación de hacerlas. Extraño comportamiento en un alcalde de Elx, aunque no haya sido el primer caso. No le vendría mal un carácter más reivindicativo ante València.

Y, lo preocupante es que se empiezan a acumular situaciones similares. Desde que llegó Mazón, la parálisis inversora en Elx se nota mucho. Es cierto que está casi todo prometido, algunas cosas tienen hasta protocolos de actuación, convenios, anuncios, etc. Pero poco, de lo importante que corresponde hacer al Consell, tiene asegurada su ejecución: la tripleta de proyectos más destacados la componen el Tram, la Ronda Sur y las Clarisas. Es más que dudoso que, en lo que queda de legislatura, veamos alguna concreción, si exceptuamos la renovación trimestral de promesas que se nos hace desde el Ayuntamiento o el Consell que, para eso, se pintan solos.

No sólo no dan inicio a lo que prometieron, sino que hasta paralizan proyectos que estaban en marcha. Un ejemplo de lo mal que se nos trata es lo que está pasando con la carretera de Santa Pola. Un proyecto que se estaba ejecutando por fases hasta que llegaron Mazón y Ruz y se paralizó todo. Y el Ayuntamiento, otra vez, parece incapaz de exigir al Consell la reanudación de las obras después de dos años de parálisis. Con el antecedente de lo que han hecho con esta carretera, es difícil ser optimista para creerse que vayan a finalizar la Ronda Sur, por ejemplo.

Mazón debe estar encantado con el Ayuntamiento. No se le exige nada, se le disculpa todo, y se colabora con él en sus visitas, casi clandestinas, como la de hace unos días a un taller de palma blanca. Un presidente de la Generalitat que tiene que esconderse de sus conciudadanos, a los que ha negado una explicación convincente, para ocultar lo que estuvo haciendo el 29 de octubre pasado, es una vergüenza para esta Comunidad. Debería haber dimitido hace tiempo. No son en estos momentos nada honroso para el Ayuntamiento visitas de este tipo de alguien que tan oscuro comportamiento tuvo aquel día, y que lo ha ido empeorando con el tiempo.

Y el Ayuntamiento, ante Mazón o ante el que le sustituya, cuanto antes, debe ser mucho más reivindicativo. No hacerlo nos lleva a lo que estamos comprobando: nos ningunean y no nos hacen ni caso.