No hay droga más dura que el amor sin medida.

El 17 de octubre de 1995 nacieron en Worcester (Massachusetts) prematuramente dos gemelas, Brielle y Kyrie Jackson, que pasaron sus dos primeras semanas de vida en incubadoras especiales. Kyrie aguantaba, pero Brielle empezó a tener una respiración complicada, al descender su ritmo cardíaco, y no ganaba peso. Pero a una enfermera, Gayle Kasparian, viendo que nada funcionaba, y Brielle se ahogaba al respirar, se le ocurrió poner a los bebés juntos en una incubadora, algo que nunca se había hecho en Estados Unidos. En aquella época el protocolo médico exigía que fueran puestas en incubadoras diferentes, para que no tuvieran contacto, evitando el contagio de alguna posible infección.

Kyrie abrazó instintivamente a su hermana, el ritmo cardíaco de Brielle se estabilizó, y su temperatura volvió a ser normal. Un fotógrafo inmortalizó este momento, y esta foto, publicada en la revista Life, se conoce en todo el mundo como el "abrazo de la salvación". Al volver a casa, sus padres las pusieron en la misma cuna, y, de hecho, hasta los cinco años siguieron compartiendo la misma cama.

Por lo que he leído, no es raro poner a gemelos, o a dos trillizos recién nacidos, en la misma cuna, ya que han estado nueve meses apretujados y seguros. O sacar a niños débiles de la incubadora y ponerlos en el pecho de la madre, ya que se han acostumbrado a sentir el calor y el murmullo de sus diferentes órganos vitales. Kyrie, sin duda, nos dio una gran lección. Si todos fuéramos como ella, nuestra sociedad sería mucho mejor. Los humanos nacemos inocentes y buenos, es una lástima que a algunos la vida los va cambiando para mal.

Amigo lector, todo lo puede el amor. Son sólo cuatro letras, pero sentirlo es todo un universo. Se atribuye a Víctor Hugo la frase "la vida es la flor para la cual el amor es la miel'. El contacto físico (que, además…..¡es gratis!) puede ser tan poderoso como cualquier intervención médica, y el amor es el mejor medicamento. Yo creo que todos, a lo largo de nuestra vida, hemos necesitado más de una vez ese abrazo de salvación, ese "yo estoy aquí contigo, no estás solo, no te preocupes". Y es que, salvo que seas un rarito infectado de egoísmo y maldad (¿quién no conoce a un espécimen así?), todos tenemos necesidad de ese contacto físico, que produce algo que no puede describirse con simples palabras, y tiene un gran poder sanador (el senador es otra cosa, ese no sirve p'a ná) cuando estás enfermo. Liberas oxitocina, reduces los niveles de estrés y ansiedad, disminuyes la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En esta época de las pantallas, es necesario recobrar el contacto sentido y profundo, el poder de una presencia, un abrazo, una sonrisa.

Los humanos somos seres sociales, solemos estar bien cuando conservamos los vínculos. Ahora hay una moda que dice que hay que ser fuerte e independiente para ser feliz, que no necesitamos a nadie y nos valemos por nosotros mismos. Pues a mí que no me busquen... creo que la fortaleza está en la unión y la capacidad de apoyarnos mutuamente. Llamadme antiguo, pero creo que la vida es un viaje más placentero cuando se comparte con otra persona. Acertar al elegir tu pareja es probablemente la decisión más importante que puedas tomar en tu vida. Si atinas, te garantizas ser feliz, con independencia de que tengas dinero y prestigio, o seas un mindundis. No necesitamos a alguien que nos complete, yo creo que todos los adultos somos seres completos que tomamos decisiones conscientes por nosotros mismos, (aunque hay cada uno por ahí…….) sino que nos complemente, nos apoye, y nos enriquezca.

Como escribió Jorge Luis Borges: “sólo quien es capaz de amarte con tus defectos y sin pretender cambiarte puede brindarte toda la felicidad que deseas”. Olvídate de los amores que te restan y te bloquean, con afán de posesión, impidiéndote sacar tu mejor versión, sin dejarte actuar desde la libertad de quién eres, ni permitirte tu espacio personal. El verdadero amor es desinteresado, está basado en la bondad, y nunca puede ser forzado. Se atribuye a Buda la siguiente frase: “cuando te gusta una flor, la arrancas y la haces tuya. Pero, cuando amas una flor, la dejas donde está, la riegas y cuidas cada día, para que siga creciendo”.

Y, sí, he usado una excepcional canción del siglo pasado del alicantino Carlos Goñi para titular este artículo. Soy un boomer... ¿Qué te esperabas? Terminaré preguntándome: ¿qué tal se llevarán ahora estas hermanas casi treintañeras? Las vi en una foto de hace diez años, abrazándose, y estaban estupendas. Señores de Netflix: ¿para cuándo una teleserie con la historia de las hermanas Jackson?