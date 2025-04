Recordando canciones y cantantes de España.

Ahora que cumplo 80 años, me voy a autorregalar este profuso recuerdo de las canciones que escuchaba en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud… Aunque la zarzuela me deleita y la ópera me entusiasma, las canciones populares españolas de los años cincuenta, sesenta, setenta, son muchas veces verdaderas filigranas en sus letras y auténtica delicia en su música. Y no presumo si digo que, a veces, un solo compás inicial me basta para reconocerlas, pues las tengo íntimamente grabadas en el corazón, al haberlas escuchado muchas veces en los cientos de CDs que colecciono. Y también actualmente es muy fácil poder oírlas, porque en Internet son multitud las que están disponibles: «Canciones de Oro del ayer», «Viejitas pero bonitas», «Canciones del recuerdo», «Canciones que dejaron huella inolvidable», «Canciones que son parte de tu vida», «Grandes artistas y canciones de los años pretéritos», «Música para recordar», «Música que ya no se oye en las radios», «Peticiones del oyente: aquellas canciones favoritas de entonces», «Aquellas melodías inolvidables de antaño», «La mejor música de cuatro décadas», «Éxitos del recuerdo», «Las canciones más bonitas de una época feliz» «Cancionero sentimental de España», «Recuerdos de los sesenta, setenta y ochenta en español»… El catálogo que ofrece YouTube es inabordable. Y yo siempre las prefiero en español, pues aunque los Beatles comenzaron a ser famosos cuando yo tenía 15 años, siempre he seleccionado las canciones cuyas letras podía entender. Desde luego, son canciones que invitan a la nostalgia, pero cómo no sentir añoranza de cuando se estaba en plenitud física, cuando los avatares de la vida no te había golpeado todavía, cuando tantos seres queridos compartían contigo la dicha, la ilusión, el amor. Y no padecías, afortunadamente, tantas amarguras de las que bastantes eran víctima entonces en España.

Al evocar las coplas españolas del pasado es inevitable recordar a León y Quiroga, artistas andaluces reconocidos por su autoría conjunta de muchas canciones populares. Rafael de León era el letrista que aportaba la parte lírica y poética, Manuel Quiroga componía exclusivamente la música del dúo más famoso de la música española de todos los tiempos, con canciones que figuran como las de mayor recaudación y popularidad en España entre 1940 y 1965, que en aquel periodo solían llegar al público a través de la radio. Por citar alguna: «Ojos verdes», «A la lima y al limón», «Tatuaje», «La Zarzamora», «Y sin embargo te quiero», «La Parrala», «Capote de grana y oro», «Limosna de amores», «A tu vera», «La Lirio», «Ay pena, penita, pena», «Carmen de España», «Lola la Piconera», «Romance de la Reina Mercedes», «Carmen de España», «Yo soy Esa», «Mañana sale», «La Niña de Fuego», «Madrina», «Requiebro», «Amante de Abril y Mayo», «Tanto tienes tanto Vales», «La Niña de Puerta Oscura», «Francisco Alegre», «La Otra», «Romance de valentía»… Sus más de cinco mil canciones registradas dan una idea de la gran productividad que alcanzó esta asociación, encumbrada merecidamente en la época franquista. Sin embargo, tras una larga época de éxitos incesantes, los ritmos especialmente trepidantes de la música que triunfaba en Estados Unidos, motivaron que aquellas canciones —que podían ser auténticas descripciones en miniatura de amores, pasión, celos— ya no sintonizaran con una juventud politizada y antifranquista, llegando a despreciar una música que se les antojaba más regional que "española". Y empezó el declive que llevará a Rafael de León y a su colaborador artístico, Manuel Quiroga, a un creciente e injusto olvido. Lo mismo que a quienes habían interpretado sus éxitos: Concha Piquer, Juanita Reina, Miguel de Molina, Marujita Díaz, Manolo Caracol, Luisa Ortega, Marifé de Triana, Juanito Valderrama… Aunque Rafael de León todavía disfrutó el éxito escribiendo letras que han cantado Nino Bravo, Raphael y Rocío Dúrcal, llegando a ganar en el año 1961 el III Festival de Benidorm con «La luna de Benidorm». E incluso compositores como Augusto Algueró y Manuel Alejandro musicaron sus poéticos textos. Al igual que artistas de fama relativamente más reciente, tal cual Sara Montiel, Carmen Sevilla, Nati Mistral, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Pasión Vega, Martirio, Manuel Ortega…, han interpretado estas canciones que ya son intemporales. Y, desde luego, para mí más gratas de escuchar que el insoportable reguetón.

Además, en los años 60 —una época de gran efervescencia y cambio— la música española comenzó a experimentar con nuevos estilos para abrirse al mundo, mientras que en los años 70 la música de los cantantes españoles no solo fue famosa en España, sino que también traspasó fronteras y fue conocida universalmente, dejando una marca imborrable en la historia de la música popular. Con su sentimiento y su pasión, la copla conquistó a millones de personas y su influencia se puede sentir pujante hasta el día de hoy, pues estas melodías siguen siendo escuchadas y sus intérpretes admirados, como un legado que perdura en la música de artistas contemporáneos.

Aunque en Spotify está toda la música que se quiera, yo no estoy suscrito, pues la música que me gusta la tengo en mi colección personal de CDs, con los que he grabado mis propias antologías también en CD, formato ya en desuso, lo sé. Pero así puedo escuchar a mi antojo las canciones de los intérpretes que me satisfacen: Antonio Machín, José Guardiola, Antonio Molina, Mª Dolores Pradera, Miguel Ríos, Nino Bravo, Ana Belén, Víctor Manuel, Dúo Dinámico, Luz Casal, Carlos Cano, Paloma San Basilio, Camilo Sesto, Massiel, Alberto Cortez, José Luis Perales, Mocedades, Amancio Prada, María Ostiz, Mari Trini, Ángela Carrasco, Mª del Mar Bonet, Cecilia, Gloria Lasso, Francisco, Betty Missiego, Dyango, Salomé, Braulio, Sergio Dalma, José Vélez, Sergio y Estíbaliz, Mecano, Miguel Gallardo, Basilio, Jaime Morey, Juan Pardo, Pablo Abraira, Serafín Zubiri…

Pudiendo conocer por internet los éxitos recientes de Rosalía, Enrique Iglesias, Pablo Alborán, David Bisbal, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Marta Sánchez, Álex Ubago, David Bustamante, Zahara, Antonio Orozco, Nacho Cano, Leiva. Porque lo último de lo último no me gusta nada.

Y si no he citado antes a Juan Manuel Serrat es para dedicar el comentario final a quien tan merecidamente se le concedió el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Cuyas canciones en catalán me encantan, como son indispensables los discos dedicados a los poetas Antonio Machado, Miguel Hernández, Mario Benedetti. Y también los álbumes: «Mi niñez», «Mediterráneo», «En tránsito», «Cada loco con su tema», por mencionar algunos de los que publicó entre 1967 y 2015. Sin olvidar que la canción «Mediterráneo» ha sido elegida por votación nacional la mejor canción de la historia de la música popular en España.

Ya se ve que nuestra música, en sus múltiples facetas, reúne méritos suficientes como para considerarla ¡portentosa! ¡Extraordinaria! ¡Magnífica!