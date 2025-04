La festa del llibre: quan la realitat supera la ficció / Imatge cedida per Antoni Miró

Ahir, dia 23 d’abril, és la data escollida per la UNESCO, des del 1995, com a Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor, amb l’objectiu de promoure la lectura, la indústria editorial i la protecció de la propietat intel·lectual. Una efemèride que va començar a celebrar-se al nostre país el 1926 gràcies a la iniciativa de l’escriptor i editor valencià Vicent Clavel Andrés que residia aleshores a Barcelona. Es tractava de celebrar el naixement de Miguel de Cervantes, una data coincident amb la de William Shakespeare i l’Inca Garcilaso de la Vega. Als territoris de l’antiga Corona d’Aragó, amb Barcelona al front, coincideix amb la Diada de Sant Jordi, una festivitat tradicional on és costum regalar llibres i roses, una combinació on l’amor i la cultura es fusionen per esdevenir una celebració plena de simbologia positiva que no deixa de ser un punt de reforç del mercat editorial. Per què, què representa una data així per als qui formen part d’aquest sistema centrat en la promoció de la lectura?

Si els llibres representen la concreció de la ficció, bé siga en qualsevol dels gèneres possibles, el Dia del Llibre representa per als escriptors una oportunitat única per visibilitzar-se i connectar directament amb els lectors: la venda dels seus llibres s’incrementa en un dia en el qual tothom busca la novetat o regalar la publicació més adequada per a l’altre. Per als editors, la data marca el calendari de producció, de manera que es reserven les grans apostes per a la seua promoció. Per a les llibreries, estem davant d’una jornada d’or: es tracta del moment àlgid de les seues vendes en tant que es converteixen en l’epicentre de l’activitat cultural. Per als lectors, és un dia per a regalar i rebre llibres i roses, per passejar entre parades habituals en moltes poblacions, al temps que poden retrobar-se amb autores i autors que els poden signar el seu exemplar.

Que la literatura es basa en la realitat és un fet innegable. Qui inicia l’escriptura d’una història, amb qualsevol de les finalitats possibles, des de l’assaig a la novel·la, de la poesia al teatre, centra la seua atenció en el seu entorn íntim o extern per tal de localitzar la base sobre la qual construir el seu text. Amb major o menor deformació de la quotidianitat, extrauen els elements que poden constituir l’estructura del seu llibre. Si no estem davant d’un autor consolidat, la incertesa que el seu treball veurà algun dia la llum en alguna edició, pot frenar la seua consecució. Malgrat això, alguns persisteixen i acaben un procés que iniciarà amb posterioritat per intentar que alguna editorial s’hi interesse o algun premi que represente la seua publicació. Si ho aconsegueix finalment obtindrà el moment màgic de poder compartir allò que ha escrit, perquè sense lectores i lectors, un llibre no té sentit per si mateix. Més enllà de la vanitat o del guany econòmic –irrisori si tenim en compte que els drets d’autor no arriben més enllà del 10 % de les vendes–, amb la publicació, s’haurà tancat el procés lògic de la comunicació. L’autor-emissor podrà transmetre un missatge-llibre al lector-receptor.

Per tot això, amb la voluntat de retrobar-me amb una de les veus més innovadores de la nostra literatura, he llegit amb interés aquests dies l’últim llibre de Núria Cadenes, En carn i ossos. Més enllà del coneixement de l’autora –un fet que no puc negar m’atrau davant de la lectura d’un nou llibre d’aquesta–, la lectura de la contraportada va acabar de seduir-me: «Dotze narracions punyents basades en fets reals... i una que ben bé ho podria ser. Quan la realitat reclama convertir-se en matèria literària se li ha de fer cas». Tota una declaració de principis que es confirma quan procedeixes a la seua lectura. Les referències a fets de la realitat que el lector pot entreveure en cada relat troben la seua confirmació en la «Nota final de l’autora». Un joc d’intertextualitats, des d’episodis ambientats en l’Edat Mitjana fins a altres del segle XIX o de la Guerra Civil, que pretenen oferir una visió crua de la història on la resistència o la força vital dels individus pot véncer a l’autoritarisme i l’atac als altres. Unes històries humanes que ens fan entendre que, com sempre, la realitat supera la ficció. Perquè continuem llegint en una quotidianitat que no sempre ens ho posa fàcil. Perquè les autores i els autors mantinguen el caliu encés i puguem assaborir els plaers de la lectura.