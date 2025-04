Ha subido Paco / Belmar Artworks

─—Está por aquí Paco, Pa. Le están preparando el concentrador de oxígeno y una estancia adecuada.

─—Tengo ganas de hablar con él, JC. Me parece que ha hecho una buena labor allá abajo.

—Es un buen hombre, sin ninguna duda. Pero yo tengo ciertas reticencias en su gestión.

—─¿Reticencias?

—─Así es Pa. No nos engañemos, allá abajo nuestra Iglesia se ha quedado muy anticuada. No hay más que ver el cónclave que va a elegir al sucesor de Paco, 136 ancianos, varones, algo alejado absolutamente de las tendencias terrenales actuales.

—─La Iglesia, JC, lleva funcionando más de dos mil años con parecidas reglas y no se puede decir que nos haya ido mal. De hecho, 1.400 millones de humanos nos siguen. No estoy seguro de que muchas redes sociales puedan decir lo mismo.

─— Cierto Pa. Pero si miras la tendencia de los últimos años, no sería exagerado decir que nos estamos quedando solos. Y que hacen falta reformas de calado para invertir esa tendencia y volver a poner de moda el catolicismo en el mundo.

—Me espantan tus palabras JC. Nosotros no competimos ni somos de modas. Somos una institución más que milenaria, basada en certezas absolutas y administrada con rigidez doctrinal, le pese a quien le pese.

— Quizá ese sea el problema. Esa rigidez doctrinal de la que hablas y que genera problemas que no deberían existir. Te voy a poner dos ejemplos: el papel de la mujer en la Iglesia y el celibato.

—─Explícamelo, porque no acabo de verlo.

—El papel de las mujeres en la Iglesia es residual. En unos tiempos en los que la igualdad ha llegado a todos los ámbitos, no podemos seguir siendo la última institución de discriminación femenina. En cuanto al celibato, eso es una norma que yo no impuse cuando estuve allá abajo, procede del Concilio de Trento, en el siglo XVI, en el que se intentó evitar que los prelados tuvieran hijos con los que se dilapidaba el patrimonio de la Iglesia. Y no hay nada más injusto que privar del amor a las personas que optan voluntariamente por servir a la Iglesia. De hecho, esa tendencia la incluimos en los humanos y no es justo que les pidamos que la ignoren.

—Pero algún sacrificio habrán de hacer los que nos quieran seguir…

—Pues ya ves el resultado, Pa. Estoy seguro que está muy relacionada con la epidemia de abusos que se ha detectado en la Iglesia en los últimos años.

—Yo leí que el papá Paco pretendía modificar estas cosas durante su mandato.

—Eso dijo, sí. De hecho, sus discursos son bastante avanzados, pero lo cierto es que no se han concretado acciones que hayan desencallado estos asuntos. Es cierto que ha intentado luchar contra la corrupción, contra la desigualdad que supone la homosexualidad en la iglesia y contra la discriminación a los migrantes. Pero la realidad es que la Iglesia sigue más o menos igual cuando él la deja que cuando la cogió. Y eso que es el líder de la tierra menos sometido a controles: Él dispone de la infalibilidad papal, que le permite dictar normas sin oposición. Por eso no me explico que no haya introducido reformas de calado en la Iglesia durante estos años.

—Quizá esa sea la pregunta que debamos hacerle, cuando lo veamos, las próximas semanas. Pero yo creo que debe haber sido porque la sensatez se ha impuesto al ardor revolucionario.

—Yo no estoy seguro, Pa. Creo que ha estado maniatado por alguien o alguienes que le han impedido actuar como él hubiera querido.

—Pues eso será lo que él nos tenga que revelar el bueno de Francisco.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España