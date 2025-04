Artículos que se caen

La potente mascletá que abrió los días grandes de las Fallas de València.

Me refiero a «el, la, los y las». Son artículos determinados que se han caído del lenguaje festero en la vecina ciudad de Valencia. Todo lo que ocurre en la capital del Turia tiene su eco en Alicante. Me resulta curiosísimo ver cómo se ha volatilizado el «la» de la Junta Central Fallera en los últimos años. Primero fue de una forma tímida. Poco a poco fue haciendo mutis por el foro como si no quisiera que nos diésemos cuenta. Pero pudo su tenacidad. Al principio solamente lo hizo en la lengua hablada. En los actos oficiales, en los discursos y parlamentos, en los atriles. Esto provocó que los distintos medios de comunicación comenzaran a contagiarse. Donde fueres, haz lo que vieres. Y poniendo el oído, exactamente igual.

Un momento letal para el artículo llegó cuando éste desapareció de las retransmisiones televisivas. No resto importancia a los compañeros de la radio, que llevaron la delantera en la iniciativa. Solamente ratifico que la estocada definitiva se la dieron los locutores televisivos.

Una vez despejado el terreno solamente faltaba que los redactores de la prensa escrita hicieran lo propio. Y vaya si lo hicieron. Cuando Junta Central Fallera es el sujeto o el predicado de una oración lo hace sin artículo determinado. Con autoridad. Autosuficiente.

Por eso en Alicante se habla de Gestora, no de la Gestora. Por eso en Alicante también ha desaparecido el artículo. Y es que hemos de reconocer que no se mueve una hoja de un árbol en las fiestas alicantinas que no haya iniciado el efecto mariposa en la capital autonómica. Lo cual no es ni bueno ni malo. Sólo una constatación. La verdad es que lo de Junta, dicho así, impone respeto.