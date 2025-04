Un día cualquiera no sabes qué hora es

Un día cualquiera no sabes qué hora es, pero a los pocos instantes de despertarte te das cuenta de que te encuentras en la cama de un hospital y notas algo raro, algo que no cuadra y sabes que no tienes mano izquierda.

No tienes mano porque has sufrido un accidente laboral muy grave que te ha dejado lisiado de por vida, es uno de los casi 5.000 accidentes de trabajo graves que se produjeron en España en 2024.

Hoy 28 de Abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo aunque, en mi opinión, no se celebra absolutamente nada. ¿Con 800 trabajadores y trabajadoras fallecidas en 2024 celebramos algo? ¿Es motivo de celebración que cada día fallezcan más de dos trabajadores y trabajadoras en el Estado español o que en los últimos 30 años se hayan producido 30.000 muertes por accidentes de trabajo? La respuesta es rotundamente no, nadie en su sano juicio puede celebrar nada con esta sangría. Para muchos sigue siendo «un trabajador ha muerto» en una breve noticia, a veces no trasciende siquiera la edad, tal vez la localidad donde se produjo el accidente y el sector, poco más.

Teniendo en cuenta que en España, desgraciadamente, se diagnostican 290.000 cánceres al año y que, con esa cifra, existen estudios de entidades de prestigio que establecen que como mínimo un 10 % de esa cantidad son de origen laboral, por ejemplo en Europa se declaran entre el 6 y el 10 %. ¿Es en algún sentido conmemorable que en España se haya reconocido la pírrica cifra de 106 cánceres laborales cuando deberían haberse reconocido como mínimo cerca de 20.000? No.

Siendo como es España el primer consumidor de ansiolíticos y que según un estudio de InfoJobs cerca del 30 % de los problemas de salud mental de la población ocupada en España están relacionados directamente con sus trabajos, o que el 76 % de los y las empleadas publicas reconocen abiertamente que su salud mental se resiente de manera importante por las condiciones de trabajo, sin embargo en todo el Estado español sólo se reconoció como contingencia profesional la ridícula cantidad de 144 partes en casos de salud mental derivada del trabajo. ¿Se puede celebrar que la existencia de los riesgos psicosociales en el ámbito profesional sea admitida pomposamente por todos pero que las medidas propuestas para mitigarlos se hayan convertido en algo puramente accesorio y promocional cuando no en la inutilidad más total y absoluta? Definitivamente no.

Estamos ante la señal inequívoca de que el papel que están jugando los poderes públicos en este asunto es manifiestamente mejorable, hay que recordar que los componentes del Gobierno tienen la legitimidad, la obligación y los medios necesarios para sacarnos de este problemón y cuando hablo de poderes públicos, evidentemente, no hablo de los partidos políticos que se han mostrado totalmente refractarios no ya a presentar iniciativas incluso a hablar sobre el tema, cuando no algo peor.

En mi opinión, celebrar el 28 de Abril sirve, eso sí, solo, para recordar y homenajear a todos aquellos y aquellas trabajadoras que han enfermado o han fallecido por el mero hecho de ir a trabajar un día y, o no volver a casa o volver herido o enferma, y ese homenaje y recuerdo evidentemente no es cosa menor.