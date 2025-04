El fútbol, un estado de ánimo

El sábado en Granada no se perdió nada. Se ganó un punto. Y a estas alturas de la guerra, cada paso cuenta. El Elche sigue siendo líder de Segunda División, y eso no es casualidad. Es el fruto de meses de trabajo, de compromiso y de creer. Así que no es momento de dudar, ni de tener miedo, ni de escuchar a quien siembra incertidumbre. Es momento de empujar, de confiar y de recordar que el ascenso es cosa de todos.

El fútbol, como la vida, es un estado de ánimo. Un equipo crece cuando quienes lo rodean creen en él. Cuando la afición no solo anima en la victoria fácil, sino también en el empate peleado, en el partido trabado, en el punto que suma aunque no luzca. Hoy más que nunca, los jugadores y el cuerpo técnico necesitan sentir que estamos con ellos, que confiamos, que sabemos que el objetivo sigue ahí, al alcance de la mano.

Un líder no duda. Un líder persiste. Y este Elche lo ha demostrado durante toda la temporada. Nadie regala el primer puesto. Nadie llega ahí por accidente. Se llega sufriendo, levantándose después de cada tropiezo, manteniendo la fe en los momentos grises. Y ahora, con el último tramo por delante, necesitamos más que nunca ese estado de ánimo que nos hace invencibles: la confianza.

No se trata solo de los goles o de los puntos. Se trata de no perder la cara al partido, a la temporada, al sueño. Se trata de entender que esto lo logramos entre todos: el que juega, el que dirige y el que aprieta desde la grada o desde casa.

No hay espacio para el miedo. No hay espacio para la duda. Solo hay espacio para creer, para alentar, para llenar cada minuto que queda con la certeza de que se puede. De que se va a lograr.

El fútbol, como la vida, es para los que no se rinden. Para los que, pase lo que pase, siguen empujando. Y en Elche, de eso sabemos. Lo hemos demostrado antes y lo vamos a demostrar ahora.

Así que cabeza alta, corazón firme y garganta lista. Nos queda camino, nos queda lucha, nos queda esperanza.

Y mientras quede tiempo, queda todo.

Esto es Elche. Esto es fútbol. Y esto —no lo olvidemos nunca— es un estado de ánimo.

