Relieve menor

La ratonera / INFORMACIÓN

"La ratonera" ** ½ De Agatha Christie Versión y dirección: Ignasi Vidal

Volvió la reina del misterio, la escritora inglesa con sus ingeniosas tramas de la literatura de género detectivesco. Y autora de teatro con un enorme éxito de siempre, La ratonera, que transmite intriga, tensión y apuntes de comicidad. Tuvo recientemente un homenaje en Querida Agatha Christie, en este escenario del Principal de Alicante, y ahora se ha visto la adaptación teatral de una novela suya, Tres ratones ciegos, realizada por ella misma y estrenada en 1952. El clásico y trillado asunto nos recuerda al juego del Cluedo, donde los participantes deben resolver un crimen ficticio usando la deducción. Aquí unos desconocidos están atrapados en una típica residencia de huéspedes situada en las afueras de Londres. Ha tenido lugar el misterioso crimen de una mujer en esa ciudad y existe un vínculo con el asesinato ocurrido en la mansión. De cada uno se revelan algunas sombras, y los descubrimientos asoman en esta discreta producción valenciana dirigida por Ignasi Vidal. La introducción se alarga sin especial interés y la debida agilidad. Y los actores apoyan su labor con realismo en una atmósfera que no contribuye en términos generales a reforzar el clima de suspense. Se intenta conseguir, aunque no se logre claramente, que las sensaciones de los estereotipados personajes coincidan con lo que siente el espectador. El relieve interpretativo no se imprime con facilidad. Y es imprescindible para enganchar más a la numerosa concurrencia. Destacan la hondura y el ímpetu que airea Rebeca Valls. Le acompañan Àngel Fígols, Diego Braguinsky, Jordi Ballester, Bruno Tamarit, Victoria Salvador, Vanessa Cano y Jaime Linares. La versión de Vidal actualiza y renueva el texto y la estructura sin cambiar el carácter y el fondo del asunto. Respecto a la obra original, pierde cierto encanto. Las apariencias engañan y las cosas no siempre son lo que parecen. Los trucos de magia o los golpes de efecto se dan en estas ocasiones. ¿Quién es el asesino y por qué? Si usted la vio, no lo divulgue.