Romanç del cec

Carlos Mazón. / EFE

Aquesta cançó és d’un grup referent de la meua cultura popular i que va marcar la meua infantesa: Al Tall. A través d’aquestes cançons m’assabentava, amb les explicacions dels meus pares, de la nostra història.

Recorde especialment aquesta cançó que dona títol a aquest article on narrava la batalla d’Almansa i la pèrdua dels furs i, per tant, de la nostra identitat com a poble. D’ahí bé la expresió el mal d’Almansa que a tots alcança.

Per circumstàncies de la vida, aquest romanç torna a estar en l’actualitat perquè a Les Corts Valencianes s’ha interromput de sobte la jornada de Portes Obertes, que se celebrava de manera intencional ininterrompuda des de 1995 i que aquest any no es farà perquè Vox ha decidit que no estem per a festes.

La presidenta de Les Corts Igual que els cecs que anaven de poble en poble contant històries truculentes reals, ara més truculenta no podia ser la realitat a la nostra terra. Per això, li demanem al govern d’extrema dreta de PP i Vox que es respecte la nostra veu com a poble i deixen d’estar cecs a la realitat que estem vivint. La història es repeteix, el mal de Mazón a tots alcança. Per tant, dimiteix.