La religión, ¿de derechas o de izquierdas?

¿La religión católica es de derechas o de izquierdas? Muerte del papa Francisco con horas de debates… y lo que nos queda hasta que pase el cónclave. Aparecen ya titulares de un posible cisma en el seno del Vaticano ante la elección del nuevo papa, pero en decenas de tertulias se abre casi otro cisma en cuanto a los golpes de pecho cuando se habla del catolicismo.

Según la Constitución, España es un Estado aconfesional, pero su cultura no lo es. Guste o no, nuestro país tiene tradición judeocristiana y tampoco somos laicos. Pero, al margen de ello, estos días ha sido habitual trasladar el debate religioso al político. Es decir, que en esa disputa de laicos, ateos o creyentes, cabe un espacio más de polarización para vincular la religión a una única ideología.

En esta confrontación sale siempre a relucir la guerra civil. «La defensa de la Iglesia siempre ha sido nuestra», decía un tertuliano de derechas. Y lo que habría que preguntar es qué Iglesia defiende él, con cuál se identifica más, con qué etapa histórica y con qué mensaje. Se habla mucho en la República de la quema de conventos, pero aquella ola de anticlericalismo estalló en 1931, cinco años antes de la victoria del Frente Popular. Menos se habla de la represión de los curas rojos y de las monjas rojas durante la guerra civil por parte del bando franquista. Muchos de ellos, no conformes con la nueva doctrina que imponía el franquismo, recibieron muerte, cárcel o exilio, o sanciones canónicas o excomuniones. Por supuesto, con los cómplices dentro de una Iglesia que ya no reconocían, llena de traidores. Los profesores que investigan esta etapa encuentran que los archivos de estos casos están cerrados a cal y canto, con capas de silencio. Todo porque, por supuesto, los vencedores son los que cuentan la historia y esta etapa no interesaba. Otros disidentes fueron protagonistas bajo la dictadura, cuando ochocientos sacerdotes renunciaron a su salario para trabajar con los obreros y jornaleros marginados en el tardofranquismo.

Por eso, frente a los golpes de pecho, más de uno debería aclarar cuál Iglesia es la suya y qué mensaje defiende. Porque estos días, si algo ha quedado claro, es cómo dentro de la ultraderecha algunos han brindado con la muerte del papa Francisco. Incluida parte de una curia que, sin pudor, meses atrás deseaba ya que se muriese en directos de YouTube. Por no hablar de los comentarios en redes sociales, hablando de que Francisco era el propio Anticristo, y vendían sobre él teorías conspirativas que cuestionaban su legitimidad. Son los mismos a los que les irritaba el anticlericalismo del papa o el nuevo papel de las mujeres. Los mismos que estaban molestos con sus mensajes a favor de los inmigrantes o cuando hablaba con los cristianos de Gaza, que no podían ir a misa bajo los ataques de Israel. A ver si aprenden, ya de una vez, que ni el himno, ni la bandera ni la religión son su patrimonio. Y que lean más el Evangelio y el mensaje de Jesús, hasta que descubran que no predican en absoluto con el ejemplo.

