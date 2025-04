De la deconstrucción de una gamba a la reconstrucción de la Educación Infantil / Reme Picó.

Deconstruir es «deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura». Ya sea en cocina, en educación, en arquitectura, en psicología. Ya sea por incidir en un análisis crítico, por profundizar en un concepto, por señalar dudas o por crear algo nuevo. Esto de la deconstrucción, como sabemos, ha sido difundido sobre todo por la cocina creativa que algunos cocineros han ido inventando. Por eso partiré de ahí para mi reflexión.

Yo solo he ido una vez a un restaurante donde practicaban la deconstrucción de comidas. Allí pude comerme una gamba con sabor a huevo frito con patatas, una mollita de ternera con gusto a sardina y un arroz con leche camuflado en un pastel de zanahorias. Todo riquísimo, aunque bastante raro. Y mira que a mí me atraen los cambios, las mezclas y las sorpresas. Pero eso es si atino a encontrarles un por qué. Si no, entre la extrañeza a lo nuevo y la añoranza de lo acostumbrado, acabo confundida.

Sin embargo, si nos referimos a la escuela, ya no lo veo igual que con las comidas. Pensemos que el contenido del currículo, (lo que hay que aprender en cada curso) es un largo listado de conceptos, procedimientos, actitudes y competencias a lograr. Pues bien, teniendo en cuenta que los destinatarios del aprendizaje son los niños, aquí sí que le veo el sentido a hacer un desmontaje que permita organizar los saberes de maneras cercanas a los intereses y las formas de aprender de los pequeños, más revestidas de invento, exploración y aventura, que de repetición, memorización y rutina.

Los niños se llevan bien con el juego, con el cuerpo, el movimiento, los sentidos, la fantasía, la curiosidad, la observación, los cuentos y las novedades. Se atreven a asociar unas ideas con otras según sus experiencias y sus historias de vida. Prueban a escudriñar la realidad, a averiguar lo que desean saber, a meter los ojos, las manos y los pensamientos en el batiburrillo que es mezclarlo todo, recordarlo todo y deshacerlo todo para volver a inventarlo, a montarlo, a reconstruirlo, aunque siempre de una forma un poco distinta. ¡Los he visto tantas veces en esos tanteos vitales!

En una ocasión estábamos averiguando qué objetos flotaban y cuáles no. Se elegían los objetos, se formulaban hipótesis de si iban o no a flotar y se echaban al agua en un barreño grande para comprobar. Me llamó la atención que Ivo propusiera como objetos una hoja de papel y una hoja de árbol. Su hipótesis era que la de papel se hundiría y la de árbol no. Pero resultó que flotaron las dos. Él no se conformó con el resultado y siguió con sus probaturas, hasta que dedujo que la hoja de papel flotaba mientras estaba seca y se hundía si se mojaba. Buena apreciación.

En las sesiones de juego libre les dejaba juntar juguetes y materiales, cambiar las cosas de sitio, elegir. Un día unas niñas trasladaron lo que había en la cocina a la otra punta de la clase. Pusieron en el suelo una tela verde a modo de hierba y manteles para organizar un picnic en el que disfrutaron mucho, además de trabajar bastantes contenidos matemáticos.

Otro día Guadalupe puso una tela lila en el suelo y la adornó con los sombreros que teníamos en clase. El contraste de colores era llamativo. Al preguntarle qué significaba aquello dijo que era para anunciar que allí hacíamos cosas bonitas.

Una mañana Aixa se acostó en el suelo y se tapó con los disfraces avisando: «Cuidado, aquí hay una muerta». Se quedó ahí toda la sesión de juego que duraba 45 minutos. Después me dijo que había querido averiguar «si los muertos se aburren de estar quietos o no». ¿Y qué has averiguado?, le pregunté. «Se aburren», me dijo.

Observé a un grupo de niños que cogían los espejos que teníamos en la mesa de experimentos y jugaban a «ver al revés». El juego trataba de que unos se sentaban y miraban en sus espejos lo que hacían los compañeros que estaban detrás de ellos. ¡Redescubrieron la utilidad de los espejos retrovisores!

Cuando hacíamos trabajos plásticos surgían inventos como el agujero que hizo Nina en su papel a base de echar mucha pintura en el mismo sitio, los matices nuevos creados a partir de rodar en el papel ceras de varios colores. O el día en que había que escribirse cartas unos a otros y meterlas en el buzón de clase y Manuel, con tal de llevarse una carta a su casa, se escribió a sí mismo una misiva que decía: Aúpa, Manuel.

Recuerdo una vez que estábamos metidos en un proyecto sobre los deportes, pero acabamos intentando averiguar qué eran los lunares, porque un niño le había dicho a una compañera que estaba sucia aludiendo a un lunar que tenía al lado de la boca. Desmontar esta situación nos llevó a hacer una encuesta, a leer sobre pecas y lunares y a conversar. Cuando comprobamos que la niña estaba limpia, su compañero le pidió disculpas. Hubo alegría en el grupo, varios se pintaron lunares solidarios y tuvimos la visita de los abuelos de Marina que nos cantaron:

«Ese lunar que tienes, cielito lindo,

junto a la boca

no se lo des a nadie, cielito lindo,

que a mí me toca».

Los niños tienen que sentir que nos gusta escucharlos, que vemos con buenos ojos sus manejos. Y que nos alegramos de que imaginen, sueñen, fabulen y busquen activamente a su alrededor. Tienen que sentir como algo propio que el mundo es explicable, jugable, imaginable, disfrutable. Y lanzarse a ello con implicación, con valentía, con ilusión y con ganas.

El principal cometido de la escuela consistirá precisamente en despertar las ganas de aprender en los niños.

Acompañarlos en sus búsquedas nos llevará a deconstruir y a reconstruir, a inventar y a reinventar, a aprender y a seguir aprendiendo entre asombros, hipótesis, ideas, conversaciones y maravillosas sorpresas.