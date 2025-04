Embrutar la realitat: la radicalització de la vida política / Imatge cedida per Antoni Miró

Ahir mentre feia temps en una sala d’espera, dos homes que seien prop deien: «Este presidente no se va ni de coña. Le han sacado los trapos de su hermano, su mujer, su madre... Ya verás cómo acabarán metiéndole un tiro como lo intentaron con Trump». Entendreu que em vaig quedar de pedra. No és qüestió de simpatia o no cap al president del Govern Espanyol actual, sinó de legitimitat d’un mandatari que, agrade o no, va obtenir el suport majoritari d’un congrés que representa tots els votants del nostre país. S’allargava l’ombra de la possible corrupció a la mare del president, Magdalena Pérez-Castejón, que no té cap causa pendent ni denúncia existent. I es defensava una acció punible, un tret, com a solució per una situació de malestar generada aquesta setmana per l’apagada elèctrica viscuda. Vaig observar com a base de falses notícies i de veritats a mitges es justifica una acció violenta per a resoldre una realitat sobre la qual la democràcia té els seus propis mecanismes. Quan siga el moment de votar, cadascú de nosaltres pot mostrar les seues preferències i decidir entre tots el tipus de govern que volem o considerem adequat per a la nostra quotidianitat.

Com és possible que justificacions com les anteriors puguen difondre’s en les converses diàries? Vivim en una època on la informació, sense cap tipus de contrastació, s’estén amb facilitat. Les veritats i les mentides competeixen en un mateix plànol gràcies a mitjans de comunicació poc rigorosos i tendenciosos, a més de la difusió en les xarxes socials. Sense ser-ne sempre conscients donem peu a l’extensió de distorsions de la realitat que, en lloc de millorar la capacitat d’anàlisi de la ciutadania, afavoreixen un sentit radical de la vida que res té a vore amb els principis d’igualtat i de justícia que haurien de regnar en el dia a dia. En aquesta ocasió, com ja va passar amb el desastre de la dana en les comarques de València, s’ofereixen missatges confusos, s’emfasitza el caos i es donen peu a diverses teories de la conspiració que s’acosten a estats col·lectius de paranoia. L’apagada elèctrica s’ha convertit en un terreny idoni per a mentides sense fonament. Des de les soflames de Luis Alvise Pérez, president de Se Acabó la Fiesta (SALF), contra la presidenta europea Von der Leyen, que la feia responsable de la situació pel xantatge europeu per les guerres pròximes a Europa dins d’una iniciativa de ciberterrorisme, a la denúncia de Santiago Abascal, líder de Vox, de la possible ocultació de la veritat de Sánchez, s’apunta al processament del seu germà per parlar-ne d’un «Govern de les plagues d’Egipte», tot incloent en un mateix sac la pandèmia de la COVID, el temporal Filomena, la Dana de València i ara l’apagada elèctrica.

Amb la voluntat de desgastar un govern legítim s’eleven a veritats indubtables totes les sospites que poden localitzar al seu voltant. S’embruta la vida política, en tant que es trauen dels parlaments els debats que haurien de servir per fer el seguiment dels partits que governen. Tot això amb la voluntat decidida d’aconseguir manifessejar una població que cau en el parany de les mentides difoses a nivell digital i aconseguir un major suport en els futurs processos electorals. Per la seua banda, el partit majoritari de l’oposició, el Partit Popular, tampoc s’escapa de la provocació i de les denúncies que intenten soscavar l’acció de govern de qui l’ostenta. Alguns dels seus dirigents, a nivell estatal i autonòmic, han estés el comentari de «govern noquejat i bloquejat» que no ha sabut fer front a una crisi. A més, s’estenen les crítiques a una política energètica «ideològica», amb la ferma defensa d’un sistema nuclear. Fomentar l’estat de crispació és un recurs fàcil per a un polític, però altament perillós per les conseqüències posteriors que pot provocar. Així, encara que cap partit ha difòs públicament un sentit directe de nostàlgia davant de la dictadura de Franco, tant en el cas de les inundacions de València com en l’actualitat, s’ha pogut llegir en diversos perfils de xarxes socials la màxima «esto con Franco no pasaba». Uns nostàlgics que obliden la manca de llibertats absolutes que teníem en el nostre país on les dones i els homosexuals, entre altres, teníem una realitat ben difícil per portar amb normalitat les nostres vides. Pensar que amb un govern autoritari les coses anirien millor, és desconéixer la història de la humanitat i tenir un respecte mínim cap als nostres conciutadans que volen viure la seua existència amb el major grau de llibertats possibles dins d’un marc equitatiu per a tothom. Prenguem en compte les paraules del filòsof alemany Jürgen Habermas incloses en La constel·lació postnacional (1998): «quan el discurs públic es converteix en un espectacle polaritzat, l’opinió es degrada i la democràcia perd la seua substància».