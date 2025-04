Los políticos son la demostración de que se puede vivir sin luces / Ilustración de Elisa Martínez

Siempre pensé que a la mayoría de los políticos lo que les importa es ganar dinero y tener un cierto poder, la cuestión ideológica es secundaria. La ideología sirve para que el populacho nos insultemos entre nosotros, llamándonos mutuamente "facha" o "rojo", avalándoles a ellos.

Los romanos distinguían entre la “potestas” y la “autoritas”. No es lo mismo tener poder que fuerza moral, en virtud del ejemplo que transmites a la gente. El alicantino Alejandro Hernández Seijo, autor del best seller Negociar es fácil si sabes cómo escribió :“Esa es la diferencia entre un líder y un mandatario”. A mí no me representan los políticos del Parlamento. Creo que hay demasiadas gallinas en el corral, y total, dicen: "Aquí tengo un sueldecito para toda la vida, haciendo acto de presencia y apretando el botón que corresponda, sin equivocarme, tengo mi porvenir resuelto”. Como leí al letrado gaditano José Colón Sánchez: “Son comparables con una cucaracha……. por su capacidad de aguante ante las crisis”.

¿Para qué tenemos tantísimos políticos, si, total, con la disciplina que les impone su partido, todos votarán lo mismo? Si al final se hará lo que diga el partido, no precisamos tantísimos diputados de Vox, PP, PSOE o Podemos. Con que hubiera uno, sería suficiente. Si sumamos a los asesores, hay más gente que vive del papá Estado que gente que lo mantiene. Así, es normal que las cuentas no salgan.

Entonces, tú dirás: ¿por qué no entras en política, Luis? Pues, sinceramente, porque no sabría ni por dónde empezar, y ningún partido político me representa. Además, no me considero una persona competente, no creo que valga ni para presidente de mi comunidad de vecinos. Creo que en política debería de entrar gente con cultura, con saber estar, que hable idiomas, y me da que no cumplo ninguno de estos requisitos. Sin embargo, viendo lo que hay, ¿quién sabe? A lo mejor estoy preparadísimo, y no me he enterado.

He leído opiniones que dicen que, si pagasen más, entrarían en política los mejores. Discrepo, creo que llegarían los mismos, los enchufados (¿nos quedamos sin luz porque, con tanto enchufe, hubo un cortocircuito?) a dedo, sumisos. Total, si realmente muchas veces lo único que hacen es ir allí y votar... y saben que difícilmente encontrarían trabajo en ningún sitio por su pobre preparación. Además, es de las pocas profesiones que existen donde puedes subirte el sueldo a ti mismo. Hago mío el pensamiento de la alcoyana Inmaculada Cantó Coloma: “Los políticos son un claro ejemplo de la sociedad en la que viviremos. Cuánto más salgas en prensa, más insultes, más grites, pues mejor”.

Si comparas la nómina de cualquier mortal con un diputado, cobran un pastón. Me encantó la sinceridad de Pablo Iglesias en una entrevista en la Cadena SER, cuando dijo: "¿Tú crees que la mayor parte de los diputados nuestros ganarían lo que ganan estando trabajando en otro lado?; ¿tú crees que yo eso no lo sé?". Sin embargo, si triunfas en tu profesión privada, no quieres entrar en política… porque palmarías pastuki.

Algunos políticos trabajan muchísimas horas y se toman un gran interés. Qué queréis que os diga, tener que ir un sábado por la noche a cenar con una asociación de vecinos, o a la entrega de cualquier premio a un chavalín que ganó no sé qué carrera, no es un planazo precisamente. Sin embargo, al final, ¿cuál es el incentivo de un político?¿Hacer las cosas bien, con el riesgo de cabrear a determinada gente, o volver a ser elegido?

¿Te expulsaron de tu partido? No hay problema, te vas al grupo mixto, y sigues chupando de la teta del Estado. Y si te enjuician, como eres aforado, tardarán en juzgar tu caso, y además, te verán jueces que tal vez tú mismo pusiste allí. ¿Es Congreso de los Diputados, o de los imputados?

Otro tema curioso es que jamás reconocen un error. Supongo que no pueden decir aquello de: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir ”. Y le tienen auténtico pánico, no a las críticas de la oposición, sino sobre todo a las de su propio partido. Konrad Adenauer expresó que: “Hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos mortales, y los compañeros de partido”. Aunque me gusta más la distinción de Giulio Andreotti: “En la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido”.

Amigo lector, no te quejes tanto de los políticos. Son gente que elegiste tú, para que adopten decisiones que tú no quieres tomar. Y, si no te gustan, pues no les votes más. Pero hazte está pregunta: que nuestros políticos tengan pocas luces, pero sean unos iluminados, ¿sirvió de algo en el escenario apocalíptico del lunes? Es peor ser dirigidos por gente que no ve, que estar a oscuras un rato.