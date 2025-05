La culpa fue de Pedro Sánchez, por supuesto

Sánchez compareciendo ante los medios. / Diego Radanés / EP

Ya puede el Partido Popular tratar de convertir el apagón general eléctrico del pasado 28 de abril en un nuevo frente fake contra el Gobierno de Pedro Sánchez que la realidad se ha impuesto, una vez más, en contra de sus intereses políticos. Y esa realidad es que España superó con éxito un corte general de electricidad sin precedentes en nuestra historia gracias al Estado de Derecho y a los organismos de prevención e intervención en casos de emergencias formados por miles de funcionarios que la derecha, cuando llega al poder en cualquiera de las tres administraciones existentes -local, autonómica y estatal- trata de reducir cuando no de eliminar producto del pensamiento ultraliberal de que donde mejor está el dinero de los españoles es en sus bolsillos. El presidente del Gobierno se puso al frente del gabinete de crisis desde el minuto uno. Quiero decir que no estuvo desaparecido varias horas en un restaurante con una periodista ni apareció a las ocho de la tarde en el Consejo Nacional de Seguridad saludando como si no pasara nada.

La primera conclusión que se puede obtener del apagón es que los organismos de protección civil y policiales que velaron por la ciudadanía funcionaron perfectamente. No hubo altercados de ninguna clase y se auxilió a las personas que quedaron atrapadas en ascensores y trenes. La población española reaccionó con calma y paciencia ayudándose los unos a los otros cuando hubo la posibilidad y la necesidad de ello. Por tanto, la segunda conclusión es que, aunque les pese a algunos, a esos que hubiesen querido ver a España en medio del caos, el país afrontó con excelentes resultados un hecho histórico que no se había producido nunca en nuestra historia: que toda España se quedara sin electricidad al mismo tiempo.

Las primeras pesquisas sobre la causa de este gran corte de electricidad han dado resultados infructuosos. Tengo la sensación de que alguien conoce esa causa pero que no la va a contar porque es el o la responsable del gran apagón. Se ha criticado a Pedro Sánchez por reunirse con urgencia con los responsables de las operadoras eléctricas que hay en España para que aclaren qué grado de responsabilidad han tenido cada una de ellas. Se dice que con ello se las culpabiliza de antemano cuando aún no se conoce la causa concreta. ¿Y quién va a tener la responsabilidad de lo que ha ocurrido?, ¿las librerías? En un mercado eléctrico dominado por las empresas privadas es a las empresas que todos los años declaran beneficios extraordinarios que aumentan cada año a las que compete buscar y dar las explicaciones pertinentes. Es evidente que ninguna de estas empresas privadas tiene muchas ganas de dar explicaciones, porque como se pueda demostrar que alguna de ellas ha sido la responsable se podría enfrentar a indemnizaciones millonarias. Es mucho mejor para estas empresas que se extienda el bulo de que la culpa ha sido de las energías renovables o de que hay pocas centrales nucleares, bulo que por increíble que parezca ha sido creído y seguido por dirigentes del Partido Popular. El propio Feijóo ha pedido que se alargue la vida útil de estas centrales en contra del criterio de la Unión Europea que aboga, desde hace años, por la eliminación de los combustible fósiles y su sustitución por energías beneficiosas para el medio ambiente. Feijóo debe ser el único que no se ha enterado de este empeño de la Unión Europea.

Llama la atención que la Generalitat Valenciana activara el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) poco más de dos horas después de que se cortara la electricidad en toda España. En la dana del 29 de noviembre, cuyos seis meses se cumplieron el día del gran apagón, el Cecopi se puso en marcha tarde, mal y dirigido por una persona, la exconsejera Salomé Pradas, que ha admitido en sede judicial que no tenía la más mínima idea ni de emergencias ni de cómo dirigir un centro de emergencias. Cecopi, al que Carlos Mazón, según él mismo ha indicado, no tenía por qué asistir ya que orgánicamente no formaba parte de él ni siquiera en el peor día de la Comunidad Valenciana desde que hay registros y al que llegó cuando más de 200 personas se habían ahogado. Muy diferente de la actuación del Gobierno de la nación que se puso al frente con su presidente desde poco después del corte eléctrico dando dos ruedas de prensa en el mismo día.

Y en último término hay que destacar, por su bajeza moral, los esfuerzos llegados desde la derecha y la ultraderecha, así como desde medios de comunicación afines, por tratar de comparar la actitud cobarde de Carlos Mazón con la de Pedro Sánchez, olvidando que Mazón estuvo desaparecido cuando 228 personas perdían la vida mientras que Sánchez se puso al frente del organismo de emergencias competente para tratar de conocer las causas y solucionarlas cuanto antes.