Otra forma de estafa legal. / INFORMACIÓN

La palabra «libertad» encierra tantas trampas que casi da miedo. En el diccionario de la RAE se recogen hasta doce definiciones y, además, una acepción de condicional, otra de comercio, de conciencia, de cultos, de imprenta, de espíritu, de pensamiento, provisional, apellidar y, además tres locuciones verbales. Desde luego, puesta en boca de la extrema derecha, todos los significados de esta palabra se resumen en uno (como lo de las tres personas distintas y un solo Dios verdadero): hacer negocio.

Viene esta reflexión a cuento de lo que llaman en economía libertad de mercado (facultad de comprar y vender sin estorbo alguno), libre competencia y/o libertad de precios. Si los Estados dejan las manos libres por completo al mercado, lo que hay es una selva. Ya se sabe que en la selva sobrevive solo el más fuerte.

Los Estados modernos vinieron a configurar un nuevo orden en las relaciones entre ciudadanos y entre éstos y el Estado. La Revolución francesa en 1789, y la continuación con Napoleón, dio forma a este nuevo orden, por mucho que lo lamentaron los gloriosos mandamases de la vieja Europa. La casta feudal. Ciudadanos sujetos de derechos y obligaciones de una nación constituida en un territorio, con una lengua y una cultura. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad se establecía por ley general, que los ciudadanos lo eran de un Estado y no de un señor, y tenían derechos y no solo obligaciones, como lo había sido hasta entonces. Así, el Estado está obligado a atender las necesidades de sus ciudadanos, proporcionarles seguridad y propiciar su desarrollo vital con dignidad y en libertad.

Atendiendo a las circunstancias descritas y si se aplica la libertad de comercio y de precios sin ningún control, los derechos de protección de los ciudadanos por parte del Estado son ultrajados. Hoy se van conociendo las tropelías de algunas empresas cometidas al abrigo de la urgente necesidad provocada por el apagón del lunes día 28. Tras quedar los ciudadanos varados en estaciones de tren, aeropuertos o autovías y no poder volver a sus casas, las empresas de transporte VTC llegaron a cuadruplicar sus precios. Una carrera en Madrid de 23 euros pasó a 63 ese día. También los hoteles hicieron caja. Una mujer decía haber pagado 500 euros por una habitación en un hotel de Madrid (flash informativo de la Sexta TV el día 29). Una estafa legal al amparo de la libertad.

A mí me llevan los demonios cuando adquieres un billete de avión o tren para viajar y por ser fechas punta te cobran el doble. También en el hotel vale la habitación en temporada alta (o fechas concretas) el doble. Digo que me llevan los demonios porque ningún obrero de esas empresas cobra el doble en esas fechas ni el coste de la calefacción o combustible es el doble. Nada cuesta el doble. Es, simplemente beneficios empresariales extra que, además, muchas se ocupan de camuflarlos hábilmente para pagar menos impuestos. Si me llevan los demonios en condiciones normales, imagínense en circunstancias de emergencia como la del lunes 28. Son unos aprovechados, avaros sin escrúpulos y maln… por no decir algo peor.

«Viva la libertad, carajo», dice el argentino Milei. Aquí no le ponen el carajo, pero significa lo mismo… Libertad para los especuladores y avaros. Los Estados deben controlar esto y poner coto a las injusticias. Sí, en democracia, y con más democracia, que no por ver las imperfecciones del sistema democrático vayamos a refugiarnos en Estados dictatoriales. Estos ni conocen las doce acepciones de libertad del diccionario de la RAE.