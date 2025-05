Las rentas del "bienestando" también son nuestras.

Asistimos con la boca abierta al revuelo y oposición en las filas conservadoras y patronales ante la más que razonable necesidad de reducir la jornada semanal de trabajo, pasando de 40 a 37,5 horas, dos horas y media menos a la semana… ¡qué derroche oigan! Quieren hacer creer, como ya ocurrió en 1983, cuando se implantó la jornada de 40 horas, que esta medida puede llevar a pique el sistema; y digo yo que sí, que es posible y deseable que se ponga en riesgo el sistema en el que unos pocos ganan y muchos pierden, en el que sólo en el País Valenciá se realizan semanalmente más de un millón de horas extras, de ellas más de 380.000 no pagadas, es decir, una de cada tres horas extras no se abonan al trabajador de turno: 431,66 millones de euros que no sólo no se retribuyen, sino que no cotizan ni tributan, con lo que además de robar a la persona trabajadora también nos roban al resto porque se quedan en sus bolsillos y no contribuyen al mantenimiento de los servicios públicos ni financiación de las pensiones…, bienes que son de toda la ciudadanía y a los que toca aportar.

Con estas cifras, podrían generarse en la Comunitat 27.000 nuevos puestos de trabajo a jornada completa, podría disminuir la tasa de absentismo que perversamente incluye en su contabilización a las personas que no asisten a sus puestos de trabajo por encontrarse de baja por IT (incapacidad temporal), redundado directamente en la mejora de la productividad; y es que las enfermedades mentales nos acechan y afectan a un enorme porcentaje de la población en activo, estando España a la cabeza del consumo de ansióliticos y sedantes, mientras se acrecienta el deterioro de la Atención Primaria que debe atender muchos de los casos de ansiedad y depresión, por no hablar de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, además de la falsa parcialidad que señala particularmente a nuestras comarcas, en especial a sectores como la hostelería y el comercio.

Sí que es cierto que se precisa una reorganización de los sistemas de organización y distribución del trabajo, regular la desconexión digital, no sólo por la implantación de la reducción de jornada, sino por la adaptación a las nuevas realidades que la digitalización y necesidades de consumo y vida vienen generando; y por qué no decirlo, las rentas del «bienestando» también deben ser patrimonio de la clase trabajadora que ya no sólo nos conformamos con un sueldo, sino que también estamos en «eso de vivir y de repensarnos», ya es hora de desterrar la cultura del esfuerzo y sacrificio heredada de generaciones y que tantas vidas ha opacado en el intento de conseguir «una vida mejor», que como un espejismo se colaba entre los dedos y se llegaba al final de las vidas con esa frase de «ay, si pudiera volver atrás», al contemplar cómo el trabajo lo copó todo. Necesitamos más tiempo de calidad, de compartir con amigos, familia, de conciliar. La renta de vida debe ser una prioriodad, la felicidad, de la que tan poco se habla, debe estar al alcance y ser patrimonio de todas, no sólo privilegio de unos pocos; esto es lo que debe permitirse una sociedad avanzada y ajustada a los avances que en todos los ámbitos nos envuelven.

Es imprescindible democratizar la jornada de trabajo y que sea una realidad para el conjunto de la clase trabajadora en España, más aún cuando la jornada inferior a 40 y a 37,5 horas ya es un hecho para muchos sectores y colectivos, y son precisamente los empleos más precarios y peor pagados en los que persisten jornadas inacabables y peores sueldos, coincidiendo ampliamente con trabajos feminizados y de primera incursión de jóvenes, así como empleos con baja sindicalización y con ausencia de convenio colectivo. Esta democratización y reparto del trabajo puede tener un impacto directo en la reducción de la tasa de desempleo, en el aumento de la empleabilidad y por ende en la mejora de la economía al estimular la capacidad de gasto y consumo de las familias.

Sobran las razones, desde CC OO seguiremos impulsando la reducción de jornada como un derecho prioritario a conquistar y como paso previo a las 35 horas semanales, que eso de una vida mejor es cosa de todas y que con el oro no se compra el tiempo.