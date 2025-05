La belleza: una rebeldía necesaria.

Algunos días, la vida parece un griterío insoportable. Voces que no escuchan, gestos que no miran, una minoría ruidosa que, como ceniza, como una plaga, cae sobre lo bueno e intenta asfixiarlo. Es fácil, en medio de ese estruendo, sentir el impulso de rendirse, de dejarse llevar por la corriente de la vulgaridad y el descuido. Pero hay en esa tentación de abandono una trampa: la de creer que lo bello y lo bien hecho son lujos prescindibles, rarezas condenadas a desaparecer. Nada más lejos de la verdad.

La belleza, en todas sus formas, es un acto de resistencia. No se trata solo de restaurar catedrales o componer sinfonías, sino de gestos cotidianos: saludar al vecino, cuidar lo común, aprender por placer y no por obligación. Son pequeñas rebeliones frente a la fealdad y la desidia que nos rodean. Quienes se burlan del esfuerzo, quienes desprecian la cortesía o la cultura, no son mayoría, aunque a veces lo parezcan. Son solo más ruidosos. Y el ruido, por ensordecedor que sea, nunca ha tenido la última palabra. Porque no debemos permitirlo.

Rendirse sería aceptar que el mundo pertenece a quienes escupen en la calle, a quienes maltratan por diversión, a quienes creen que lo fácil es lo único posible. Pero lo fácil, lo vulgar, lo feo, no construye nada. Solo destruye. Lo difícil, en cambio, es crear, cuidar, sostener la belleza en medio de la tempestad. Apostar por lo que merece la pena y el esfuerzo. Y es precisamente ahí donde reside el verdadero valor: en no dejarse arrastrar por la corriente, en defender lo que parece frágil pero es, en realidad, imprescindible.

Otro mundo es posible

La belleza y el trabajo bien hecho son, también, una forma de esperanza. Nos recuerdan que otro mundo es posible, que no todo está perdido, que la bondad y el arte no son reliquias de otro tiempo, sino semillas que esperan el momento de brotar. Cuando alguien restaura una catedral, no solo salva piedras: salva la memoria, la posibilidad de asombro, la dignidad de un oficio. Cuando alguien aprende latín para leer inscripciones olvidadas, desafía la lógica del utilitarismo y reivindica el placer de saber por saber. Son gestos que, aunque parezcan pequeños, sostienen el mundo. Y las emociones.

No renunciar a la belleza es, en definitiva, no renunciar a uno mismo. Es elegir cada día el esfuerzo frente a la pereza, la cortesía frente al desprecio, el arte frente a la mediocridad. Es saber que lo bien hecho no es solo una cuestión de estética, sino de ética: una forma de cuidar la vida, de honrar a quienes nos precedieron y a quienes vendrán. Porque, aunque algunos días sean insoportables, siempre hay quien saluda al cruzar el portal, da de comer a un animal abandonado, compone una melodía aunque nadie la escuche. Y mientras existan esos gestos, hay esperanza.

No nos rindamos. No dejemos que el ruido apague la música. Sostener la belleza es sostenernos a nosotros mismos. Y eso, hoy más que nunca, es un acto de valentía.

Suscríbete para seguir leyendo