El dolor es parte del éxito.

El triunfo de las personas en cualquier modalidad sea deportiva, personal o profesional no puede estar desconectada nunca del sufrimiento. Porque para conseguir triunfar en la vida hay que saber sufrir y atravesar muchos momentos en los que hasta se le pasa por la cabeza a la gente dejar cualquier proyecto, o abandonarlo, ante el grado de sufrimiento por el que están pasando. Pero, al final, los que ganan son los que aguantan y saben afrontar estos momentos claves en donde el dolor y el agotamiento se nos presentan como los principales enemigos para saber quién es la persona que vale y está dispuesta y preparada para conseguir estar al frente de una actividad, de un trabajo o de una plaza laboral concreta, y quién no lo está para hacerlo. Es lo que diferencia a los que «ganan» de los que «pierden». Y no todo el mundo está preparado para hacer lo posible para ganar y se rinden a las primeras de cambio.

Para saber afrontar el dolor hay que estar entrenado. Y bien entrenado. Hay que haber aprendido cómo afrontar estas situaciones difíciles en las que el cuerpo y la mente deben actuar juntos para poder enfrentarnos a ese deseo que se le pasa por la cabeza a las personas de abandonar y tirar la toalla cuando las cosas se ponen difíciles y cuesta arriba. Pero es en esas situaciones cuando se detecta a las personas que valen y a quienes están en disposición de dar un paso al frente, cuando otros lo dan al lado o simplemente se paran, o lo dan hacia atrás, siendo incapaces de asumir cualquier reto que se les pueda presentar en la vida, sea personal o profesional.

En las empresas, o en la administración pública, quienes eligen a los que deben afrontar un reto, una actividad concreta o un puesto de trabajo acaban seleccionando a quien está preparado para asumir retos y experiencias que siempre serán difíciles y donde habrá que tomar decisiones arriesgadas, pero meditadas y fundadas. Y para eso no todo el mundo vale, porque hay personas que se esconden y que no quieren afrontar retos, porque no están dispuestos a sufrir y a soportar el dolor, del tipo que sea.

Porque el dolor es la clave del éxito. Porque quien está dispuesto y en condiciones de seguir haciendo sus actividades afrontando el sufrimiento y el dolor que se tiene cuando se continúa con objetivos para los que alcanzarlos tiene un tremendo coste personal son los que se diferencian de quienes no están dispuestos ni tienen condiciones para querer asumir, o afrontar, el dolor como parte de su trabajo o actividad.

Y es que la comodidad forma muchas veces parte de aquél grupo de personas que quiere conseguir objetivos personales y profesionales, pero sin sufrir dolor, y sin atravesar esos momentos duros para llegar a fines importantes. Porque hay personas que quieren conseguir objetivos, pero sin sufrir, sin invertir tiempo en estudiar, en mejorar en su formación, en acudir a seminarios, o pruebas de esfuerzo, y pretenden que les den plazas o puestos de trabajo sin esforzarse. Pero la realidad actual es que el lema que arranca en Valencia de la «cultura del esfuerzo» del equipo del Valencia Basket y de los organizadores de la Marathon de Valencia es la mejor y más acertada realidad de lo que hay que hacer para triunfar. Porque solo el esfuerzo basado en saber aguantar el sufrimiento y el dolor ante la exigencia de atravesar por momentos difíciles es lo que nos permitirá conseguir aquellas metas que anhelamos.

Nada se nos debe regalar. Los objetivos difíciles, tales como plazas de oposición, puestos de trabajo importantes, o menos importantes, tanto en la administración pública, como en la empresa, se consiguen si se sufre y se esfuerza una persona en conseguirlo. Y cualquier puesto de trabajo, del nivel que sea, solo se puede conseguir demostrando quien aspira a él que es la persona más indicada e idónea para desempeñarlo.

Así, tanto en las oposiciones, cualquiera que sean, como en la selección para cualquier puesto de trabajo hay que esforzarse mucho y hay que saber sufrir el dolor que se tiene cuando te toca dedicarle muchas horas a demostrar que eres apto y eres idóneo para ese puesto de trabajo.

Un ejemplo de que el dolor es la clave del éxito se comprueba en el deporte, sobre todo en las pruebas de fondo de atletismo o en deportes de contacto como el fútbol o el basket, donde es habitual jugar y correr con dolor y solo gana quien es capaz de saber soportar seguir adelante aguantando el dolor. Y, así, se suele decir que hay que saber correr con el dolor, enfrentarte a él, aceptarlo y superarlo. Porque gana quien lo supera y llega a la meta. Lo mismo que ocurre en la vida, en tus objetivos y en cualquier puesto de trabajo. Porque como dice Eric Thomas: «Al final del dolor está el éxito». Y como dijo Michael Jordan: «El dolor fue mi motivación».