El mensaje del papa Francisco: vivir la tradición

El papa Francisco conversa con un grupo de inmigrantes durante su visita a la isla de Lampedusa, Italia, 2013. / Alessandra Tarantino / EFE / POOL

Durante el pontificado del papa Francisco han abundado los comentarios acerca de si en su actuación ha sido fiel a la tradición de la Iglesia o si por el contrario, tanto en los documentos de su magisterio como en las actuaciones pastorales, se ha producido una ruptura que pone en peligro la unidad de la Iglesia; debate muy presente en estos días a raíz de su muerte y en los vaticinios que se hacen sobre si el futuro de la Iglesia ha de seguir el camino emprendido por el papa Francisco o por el contrario se deben cerrar ciertas puertas que se han entreabierto. En una sociedad en que todo se contempla desde la más pura simplicidad, la pregunta que se suele hacer es si se trata de un pontificado progresista o bien retrogrado; opiniones hay para todos los gustos. De todos modos, me llama especialmente la atención la actitud de aquellos que se consideran defensores de la identidad de la civilización occidental y judeo-cristiana y como manifestación de esa defensa de la civilización exhiben el rechazo a los inmigrantes. Entiendo que hablar de civilización e ignorar al otro es una contradicción en los términos, pues el reconocimiento del otro, la hospitalidad, es el principio de la civilización. Conviene tener presente los textos de aquellos clásicos de nuestra cultura occidental para conocer cuáles son los fundamentos de nuestra tradición; no tenemos más que recorrer las páginas de Homero y de los trágicos griegos, para darnos cuenta que la hospitalidad era tenida como un deber moral y sagrado. La hospitalidad para con los extranjeros y especialmente con los pobres se consideraba una virtud premiada por la divinidad. También el mundo de Roma es parte esencial de esa civilización occidental y no podemos olvidar cómo Cicerón aborda la cuestión de los inmigrantes. Cuando el Cónsul Tíbulo dictó medidas contra los extranjeros que vivían en Roma, Cicerón calificó aquellas leyes de bárbaras y contrarias al más elemental sentido de la civilidad; por cierto, las citas de los autores clásicos ya sean antiguos o modernos, son frecuentes en los textos del magisterio de este Papa desde su primera Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, hasta en su última Encíclica Dilexit nos. Naturalmente otro de los puntos de anclaje de nuestra civilización se halla en la tradición judeo-cristiana, en cuyos textos bíblicos se abunda en la acogida y buen trato al emigrante. En el libro del Éxodo está grabada una de las máximas que el pueblo judío no puede olvidar: «Cuando un emigrante se establezca entre vosotros, no lo oprimiréis, será para vosotros como el nativo, porque emigrantes fuisteis en la tierra de Egipto»; esta máxima era parte de una oración que diariamente debía recordar el pueblo judío. No podemos olvidar en esa misma tradición las palabras de Jesús, quien en el juicio a las naciones, la acogida a los emigrantes es esencial para su salvación: «era forastero y me acogisteis». Una sociedad que vive de espaldas a la historia, que ignora los grandes mitos fundacionales de la misma, es una sociedad sin puntos de referencia que marcha sin rumbo. El papa Francisco, profundizando en la Doctrina Social de la Iglesia, defendió valientemente el derecho a la emigración y la acogida fraternal a los emigrantes. En los inicios de su pontificado, el primer viaje que llevó a cabo fue a la isla italiana de Lampedusa, donde celebró la misa por los emigrantes que murieron en el mar, personas que huían del hambre y de la guerra, un mar que se está convirtiendo en un inmenso cementerio, en vez de ser un espacio de encuentro entre los pueblos y clamó contra la «globalización de la indiferencia». En el año 2016 visitó la isla de Lesbos en Grecia junto con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, donde se encontraron con los refugiados en el campamento de Moira y los dos líderes religiosos, calificaron la situación de los refugiados como la mayor catástrofe humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial y pidieron al mundo que no cierre los ojos ante el sufrimiento de quienes huyen de los conflictos y la persecución. Cinco años más tarde el papa realizó un segundo viaje a la isla de Lesbos y desde allí nos previno de cómo el naufragio de los refugiados, ante la indiferencia global, significaba el naufragio de la civilización. Los fosos de defensa que abrimos y los muros que levantamos para defendernos de los otros, nos hace considerarlos como enemigos de los que nos tenemos que defender; desatados los miedos frente a los que huyen de la persecución y de la pobreza, ¿dónde se va a detener ese miedo?... La mentalidad de sentirnos sitiados la trasladaremos al interior de nuestras fronteras. Las consecuencias de todo ello ya lo conocemos por la historia y por ciertos signos del presente. El mensaje del papa Francisco nos remite a nuestra mejor y más profunda tradición. Una buena guía para orientarnos en este proceloso mundo en que vivimos y que se manifiestan, tanto en las expulsiones de inmigrantes en los EEUU, en la destrucción de Gaza y en tantos conflictos armados olvidados que obligan a huir a tantas personas y que como respuesta a todo ello nos encontramos con un retroceso en su acogida en varios países europeos.