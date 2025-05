Apagón autonómico

Un hombre ilumina su casa con velas durante el apagón. / Alberto Paredes / Europa Press

Los momentos excepcionales sirven para tomar medida a las personas y, en particular, a los dirigentes. Mientras toda la población de nuestro país afrontaba con tranquilidad y madurez colectiva el mayor apagón eléctrico de nuestra historia, al tiempo que los servicios y funcionarios públicos afectados desarrollaban un trabajo encomiable, presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (junto a Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista García Page, enfrentado al presidente Pedro Sánchez) se lanzaron a solicitar el nivel tres de emergencia para que fuera el Gobierno, a través del ministro del Interior, quien se responsabilizara de la coordinación de las actuaciones provocadas por la interrupción del suministro eléctrico en sus respectivos territorios, así como la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales necesarios para trabajar en su solución y en las situaciones de contingencia que pudieran ocasionarse.

Pero no contentos con este ejercicio de irresponsabilidad para quitarse de en medio, algunos de estos presidentes autonómicos se dedicaron en esos momentos de incertidumbre a esparcir bulos, generar intranquilidad y aprovechar la situación, como hacen habitualmente, para atacar al mismo Gobierno al que desviaban sus responsabilidades en materia de emergencia y atención a la población. Así, el presidente andaluz del PP, Moreno Bonilla, declaraba a los medios que todo parecía deberse a un «ciberataque», mientras la inefable presidenta popular madrileña Díaz Ayuso daba unas declaraciones oficiales surrealistas (como casi todo lo que dice), detrás de una vaca y vestida de Zelensky, en las que acusando a Pedro Sánchez de que se le «fundieran los plomos» a España exigía que el Gobierno desplegara al Ejército para garantizar el orden en las calles, como si viviéramos una película de catástrofes digna de Hollywood.

Mención aparte merece el presidente de nuestra comunidad, Carlos Mazón, quien se sumó a última hora a la petición de la declaración del nivel tres de emergencia al Gobierno cuando ya se había reestablecido el 70 % del suministro eléctrico en el territorio valenciano, algo que no solicitó, en cambio, durante la tragedia de la dana del 29 de octubre pasado, con 228 fallecidos y con una parte de los municipios valencianos anegados por graves inundaciones, alegando que «ahora el apagón ha sido generalizado en todo el territorio nacional». Las muertes, la tragedia y la destrucción para los valencianos parece despreocupar a Mazón si no es algo que suceda también en el resto de España, según sus palabras.

Sin embargo, y a pesar de tanta irresponsabilidad en quienes debían trasladar calma y serenidad ante situaciones críticas, la sociedad española demostró, una vez más, la tranquilidad, responsabilidad y paciencia con la que afronta momentos tan excepcionales como los vividos durante las horas del gigantesco apagón. Incluso desplegando altas dosis de solidaridad y hasta un sano sentido de un humor paciente. Seguramente a los españoles el apocalipsis nos pillará con unas cervezas o de comida con amigos y vecinos. Nuestra sociedad no tiene nada que ver con la que retratan esas películas estadounidenses en situaciones de emergencia como las vividas ante la falta de electricidad y comunicaciones, porque mantenemos altas dosis de solidaridad emocional hacia los otros, posiblemente por nuestras raíces, nuestras tradiciones e incluso porque no hay ni la violencia ni la salvaje desigualdad que existen en otros países. No se ha destacado el comportamiento ejemplar que tuvimos como país y como sociedad, del que debemos sentirnos modestamente orgullosos, nada que ver con esa alarma y tremendismo que algunos presidentes autonómicos anunciaban para exigir que los militares salieran a patrullar a las calles con sus armas, un insulto a los ciudadanos.

Basta una sencilla pregunta para desmontar tantas mentiras y alarmismo difundido desde hace años por los profetas de las catástrofes que desde la extrema derecha y la derecha extrema vienen anunciando desastres y calamidades sin límite. El mayor apagón de electricidad y comunicaciones en la historia de España, después de tantas horas sin funcionar las alarmas, y no se tiene conocimiento de una sola ocupación de viviendas, como pregonan diariamente tantos vividores de bulos y mentiras, por ejemplo.

Ahora bien, la actitud ridícula y vergonzosa que han demostrado las comunidades autónomas presididas por el PP junto al socialista de Castilla-La Mancha, al solicitar el nivel tres de emergencia ante el apagón vivido, quitándose de en medio para que sea el Gobierno central quien asuma la responsabilidad, haga todo el trabajo y tenga que dar la cara ante la ciudadanía, demuestra bien a las claras el grado de enfrentamiento y deterioro institucional en el que algunos dirigentes políticos están instalados, incluso en situaciones tan excepcionales en las que deberían de priorizar, por encima de todo, los intereses y necesidades de la población. Son dirigentes políticos que utilizan sus instituciones como munición para dar batallas al Gobierno central, generando continuas polémicas, alimentando enfrentamientos y creando malestar un día tras otro, incluso en situaciones tan excepcionales como hemos vivido.

La arquitectura institucional en España está dañada y está siendo erosionada por quienes tienen la responsabilidad de impulsar una acción política concertada multinivel y defender el autogobierno, algo que ya vivimos durante la pandemia, sufrimos con la dana de Valencia y ahora hemos comprobado durante el gran apagón. Y aquí no sirve politiqueo de ningún tipo como justificación, cuando está en juego la integridad y hasta la vida de las personas.