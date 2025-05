Charla con el Papa Paco / Belmar Artworks

—Aquí arriba está el Papa Francisco, Pa.

—Estupendo. ¿Cómo se encuentra, Paco? ¿Le tratan bien aquí arriba?

─Bien. Gracias. Dadas las circunstancias…

—A usted no le ha ido mal ahí abajo, y el lujo del Vaticano no es comparable con lo que tenemos aquí arriba. Pero confío en que se vaya adaptando.

—Sin duda. Únicamente me queda la frustración del trabajo inacabado.

—¿Trabajo inacabado?

─Sí, JC, Francisco no ha podido concluir su programa de cambios en la Institución…

─A eso me refiero. Mi intención era instaurar reformas que acercaran a la Iglesia al espíritu evangélico, al auténtico mensaje de Jesús, y alejarla de su autorrefencialidad y de un cierto narcisismo ideológico.

─Vaya, eso está muy bien, ¿no te parece JC? Tu opinión es la más válida del Universo.

—Vamos a ver. Creo que las intenciones de nuestro amigo Paco son loables. Que su diagnóstico es bastante acertado y que ha generado una especie de lucha entre tradicionalistas e innovadores. Y en un mundo donde la polarización es la norma, esta se ha introducido también en la Iglesia, como un invitado molesto.

—Pero lo que no tengo claro es que en realidad usted haya sido un Papa progresista.

─Hombre JC, parece mentira. Compáralo con el resto de Papas que le han precedido y tú mismo encontrarás la respuesta.

—Quizá. Pero eso casi nada significa. Si comparas a Francisco I con el resto de líderes políticos de las sociedades avanzadas actuales, en absoluto se le podría llamar progresista y mucho menos revolucionario. Un líder que exige la abstinencia a los homosexuales, se niega al matrimonio igualitario en el seno de la Iglesia y presiona a otros países para que no se otorgue ese derecho… No parece precisamente el colmo de lo avanzado socialmente.

—Yo he intentado hacer progresar a la Iglesia en lo posible.

—Mire usted, Francisco. En la mayoría de los países del mundo se considera derecho humano básico la libertad sexual. No parece muy revolucionario decir que eso sigue siendo pecado, aunque no sea un delito. Y hay otras Iglesias cristianas que ya han dado el paso para autorizar las uniones entre personas del mismo sexo. Así que muy progresista no creo que sea esa postura.

─Pero estarás con nosotros en que su postura firme en contra de aborto es razonable.

—No sé qué decirte, Pa. Francisco llamó sicarios a los médicos que interrumpen un embarazo y en países de América Latina todavía es delito interrumpir la gestación, incluso en casos de violación o riesgo de salud para la madre. Quizá un pequeño reenfoque, muy restrictivo en cualquier caso, podría salvar la vida de muchas mujeres y niñas, que mueren por falta de atención médica de los sanitarios, por miedo a ir a la cárcel por ayudarlas.

─Lo cierto es que lo más notable de su gestión ha sido aupar al Dicasterio para la evangelización a la cúspide de la pirámide jerárquica del Vaticano, descolgando de ahí al Dicasterio para la doctrina de la fe, la antigua Inquisición.

─¿Dónde ha quedado la progresión de las mujeres en la Iglesia, los cambios tendentes a eliminar el celibato y humanizar más a los servidores de la Iglesia?

—En resumidas cuentas, que en mi opinión se ha etiquetado a Francisco I como líder revolucionario, pero lamentablemente esa revolución ha quedado guardado que en un cajón, cuando tenía opciones de al menos haber dado los pasos iniciales. Para mí es una decepción. Y la pregunta es porqué.

—Usted conoce lo que es aquello de ahí abajo, JC. Yo le he propuesto, lo he intentado, lo he sugerido... pero ahora, visto con perspectiva, quizá me haya faltado ese punto de osadía que diferencia a los revolucionarios de los simples soñadores. Sí, podía haber utilizado mi infalibilidad para cambiar las cosas pero… no he sabido dar ese paso…

—Ya sabemos que tú eres muy progre, JC, pero para mí la ejecutoria de Francisco ha sido sensata y ajustada al los tiempos y las necesidades de los humanos.

─Pues quizá sea ese el problema, Pa. Los resultados los veremos a medio plazo, yo me temo que al margen de los actos folclóricos y de boato, nuestra Institución cada día se encuentra más sola. Como dijo Gioachino Ventura ya en 1947: «Si la Iglesia no camina al ritmo de los pueblos, no por eso dejarán de caminar los pueblos; seguirán avanzando sin la Iglesia, fuera de la Iglesia o contra la Iglesia».

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España