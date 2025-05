El mundo no es suficiente

Ando en estos días haciendo planes para emigrar a Venus, un planeta que, por lo erótico, siempre ha llamado mi atención. Además, algo debe significar que mi cerebro esté empachado de tararear The world is not enough, una de las mejores canciones de 007. ¿Será cuestión de tomar las de Villadiego?

«El mundo no es suficiente/Pero es un lugar perfecto para empezar, mi amor. / Y si eres lo suficientemente fuerte/ Juntos podemos destrozar el mundo, mi amor». Bueno, ese es James Bond, que se lo puede permitir. Destrozar el mundo, digo. Uno, a lo máximo que puede aspirar es a estropear un poco la vejez de oxidados dictadores, vestido con la capa de Batman que me facilita este diario como atrezzo para escribir estas boberías.

A veces me pregunto, y pregunto a quien me quiera oír, si, en este mundo traidor donde nada es verdad ni mentira, tiene sentido un justiciero. Yo diría que, sin disponer del rayo exterminador, solamente la capa y la palabra son poca ferramenta. Decía Shakespeare -o quien escribiese sus cosas porque tengo muchísimas dudas de que el Bardo existiera como tal- que la pluma es más poderosa que la espada. Sería en su tiempo, ahora la estilográfica sirve metafóricamente para echar una mancha de tinta sobre algunos especímenes, a quienes les resbala, por otra parte, de tan llenos de manchurrones como están. Sinceramente no creo que ni una palabra de las que he escrito en toda mi vida (y son unas cuantas), adelante ni un minuto la dimisión de Mazón ni la de otros sujetos que aparecen periódicamente en estas indignadas columnas. Así es la vida.

Obviamente cuando no te escuchan, la tentación es elevar el tono, a ver si así alguien se da por aludido. Pero es que llenar estas páginas de epítetos insultantes (o descriptivos) tampoco me seduce. A veces he pensado escribir un nombre en el encabezado y continuarlo con 850 adjetivos que definieran el bípedo al que me refiero, pero no sé si mi ilustre director no me mandaría a escribir en alguna hoja parroquial. Hala, nene, ¡ya está bien!, diría con toda la razón.

Total, que mi angustia vital crece por momentos y de ahí mi obsesión por marcharme lo más lejos posible de este planeta, colonizado por los seres más absurdos de la creación, empezando por Musk y acabando por algún mindundi local de cuyo nombre no quiero acordarme. Bien es verdad que, como cantaba Ana Torroja, no puedes ir a Venus en un barco. Vaya.

No hacer nada, pudiendo, no es una opción, pero saber que los resultados serán ínfimos toca mucho la moral. Es verdad que impartir justicia no es la labor de un escribidor que debería conformarse con contar las cosas según parecen a su leal y saber entender y que luego el pueblo soberano ponga las cosas en su sitio. Como eso nunca sucede a gusto del consumidor y, desde luego, es un proceso lentísimo para una persona diseñada sin paciencia, como su seguro servidor, el choque entre estética y ética está servido. Tomarse la justicia por la mano puede ser inmoral, pero relaja un montón, así que déjenme revestirme con la capa de Batman, bastante menos peligrosa que algunas togas.

Y ya puestos, no quería hablar de togas, pero es que al final me dejan ojiplático algunas decisiones judiciales. Justamente esperamos que la justicia nos defienda, pero también la Constitución nos ampara, la policía nos guarda, el sindicato nos apoya y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. O sea. No seguiré, que me enciendo.

No sé si Venus estará suficientemente lejos o habría que explorar otros destinos, como el pobre Plutón que desde el año seis ya no tiene la categoría de planeta y se ha convertido en un «plutoide». Estará desolado por la pena y arrasado por el llanto, buen momento para presentarme y ofrecerle mi solidaridad. A ver si así le ablando y me pone una calle o me hace hijo adoptivo, que tal y como están las cosas por mi ciudad y provincia me parece que lo tengo bien crudo y eso que se ha dado nombre de calle a batracios y organismos unineuronales.

La calle en Plutón del «Indignado Burgués Javier Mondéjar» sería un broche de oro a mi carrera y, quizá, no es seguro, mis hijos se sintieran orgullosos de su venerable progenitor. Si bien, creo, me admiran más como maestro arrocero que como escritor. Pasar de aspirar al Nobel de Literatura a conformarse con que te digan que está bueno el arroz de boquerones es un salto atrás importante en la evolución que, sin duda, pone las cosas en su sitio, a costa del orgullo personal.

Lo mismo conceden premios a columnistas en Plutón. Tengo que preguntarlo, porque es seguro que el arroz, entre el agua y la presión, se me pasará de punto.