"Arruzeros"

Pablo Ruz, durante un pleno. / ÁXEL ÁLVAREZ

«Lo óptimo, la mesura».

Cleóbulo de Lindos (s. VI a. C.), uno de los Siete Sabios de Grecia.

Superamos otra emergencia, en esta ocasión el gran apagón eléctrico, que gracias a san Vicente Ferrer (el santo y la fiesta local) no tuvo en Elche graves incidencias. Muchos se enteraron al volver de la segunda mona, aunque es de suponer que el mosqueo estaría presente desde que la cobertura desapareció de sus teléfonos móviles. A aquellos ciudadanos que tenían a mano el kit de supervivencia (no el de la presidenta europea Von der Leyen sino el castizo), integrado por transistor a pilas, linterna, velas, dinero en efectivo, cocina a gas y mechero (y con un power bank para rizar el rizo previsor), el largo corte energético se les hizo más llevadero. Un consuelo ante el infortunio.

Pablo Ruz hizo su alocución videográfica institucional en el que explicaba a los que lo pudieron ver y oír (pocos) que estaba ya en marcha el comité de emergencias y que tranquilos, que todo se arreglará, como así fue con el paso de las horas. Asomado pensativo al balcón de la casa consistorial atisbaba las penumbras que se cernían sobre la ciudad, listo para entrar en acción si fuera necesario. El pleno ordinario, que tocaba este mes en martes, se aplazó al miércoles, por si acaso. Anunció que los colegios estarían cerrados el día siguiente, aunque más tarde matizó que cerrados para la actividad lectiva pero abiertos en plan guardería, con aulas pero sin clases, para confusión general de padres y abuelos.

Recuperada la normalidad, que no llegó a perderse del todo, hubo pleno, en el que supimos que lo inevitable estaba a la vuelta del picoesquina. El gobierno PP-Vox gastó el año pasado mucho más de lo presupuestado (casi nueve millones) y tendrá que apretarse el cinturón con un plan de ajuste para dos años. Algo insólito en una década. No faltaron en la sesión las acostumbradas e inevitables invectivas por parte de Ruz contra su némesis, el presidente Pedro Sánchez, «destructor, enemigo y cancelador de Elche», todo junto y por separado. No fue por el apagón del siglo, sino a costa de un clásico, el nuevo anuncio ministerial de recorte del trasvase Tajo-Segura en próximos ejercicios. Reaparecieron en la sesión la compromisaria Esther Díez, a través del plasma porque sigue de baja por maternidad, y el exalcalde socialista Carlos González, en trámite de competir con el tupé de Ruz.

Solventada la sesión plenaria, con animación extra a cuenta de la imputación judicial del edil voxero Samuel Ruiz, el alcalde se marchó a seguir con sus reels (vídeos) en redes sociales, en plan reportero dicharachero, que es su forma de decir que está en permanente contacto con el pueblo y sus habitantes. Tanto es así que dada la proliferación de apariciones audiovisuales y la soltura con que se desenvuelve ante las cámaras, su equipo más cercano (unos 15 o 20 asesores aproximadamente) le ha planteado la posibilidad de abrir un canal permanente en YouTube. Ahí podría explayarse con mayor prosopopeya, pompa y circunstancia, sin constreñirse a los pocos segundos actuales.

Cuentan fuentes apócrifas que ese equipo anda pergeñando ya una programación base, que incluiría diversidad de temáticas para toda la ciudadanía. En principio no aumentaría mucho el déficit ni el endeudamiento municipal, todo lo más habría que contratar a unas diez o doce personas, según los primeros cálculos, que irían a cargo de los remanentes presupuestarios municipales. El streaming televisivo municipal sería visible no solo por internet sino que también emitiría por ondas hetzianas, mediante radiación electromagnética tridimensional de alta frecuencia, por ondas infrarrojas e incluso por microondas, para poder cocinar mientras se ven los programas. Ruz ya se ha puesto en contacto con Ibai Llanos, Dulceida y, por supuesto, la paisana Lola Lolita, para empaparse de las claves para triunfar como streamer e influencer sin dejar de ser alcalde. Burlando el total hermetismo sobre el asunto, nuestro espía en Calendura se ha hecho con un avance de la programación que se está preparando. Ahí va:

6:00.

Rosario de la Aurora Rodil, a cargo de la porta-vox acompañada de los concejales que se hayan levantado a esa hora (pocos).

8:00 . La mañana del 1. Saludo matutino de Pablo Ruz a la ciudadanía ilicitana desde su despacho. Seguidamente, repaso a la agenda del día del alcalde, con pequeños (o grandes, según toque) comentarios acerca de lo bonito que está el pueblo desde que él gobierna, con apostillas a cargo del portavoz popular, Juan de Dios Navarro (si no está en la Dipu viendo lo del palacio de congresos).

11:00. Arruzeros. Magazine matutino en el que el alcalde en persona se lanza con su equipo a la calle para realizar animadas entrevistas en tiendas, bares, quioscos, librerías, cafeterías, spas, centros de belleza, locales de uñas, carnicerías, gimnasios, restaurantes, jugueterías, mercados, casas particulares y otro lugares de interés para dar a conocer lo bien que marcha Elche y sus pedanías, y lo emprendedores que son los de aquí. Entre entrevista y entrevista, Ruz interpretará al piano canciones tradicionales ilicitanas.

12:00.

Ángelus. Rezo junto a la cruz de la concordia (antes, de los caídos) dirigido por el alcalde si ha acabado sus reportajes callejeros; en caso contrario, se encargarán la portavoz municipal, Inma Mora, y los concejales que no tengan ruedas de prensa. Se proveerá de velas.

12:30.

Distrito Sésamo. Espacio divulgativo, didáctico, pedagógico y de servicio a la ciudadanía a cargo del vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler. Valiéndose de cuadros sinópticos, infografías y una pizarra velleda, explicará a la ciudadanía conceptos contables: remanente de tesorería, gastos superfluos, estabilidad presupuestaria negativa, ingresos y gastos, suma y resta, división y multiplicación; qué es inversión y qué despilfarro, y por qué el techo de gasto y las reglas fiscales no son buenos para las personas. Habrá coloquio posterior con varios asesores municipales para aclarar conceptos que no hayan quedado claros pese al esfuerzo del edil.

13:30.

Tu jubileo me suena. Informativo sobre el año jubilar, con consejos sobre cómo conseguir cita en la oficina municipal del peregrino, qué tipo de calzado es el más aconsejable y qué hacer en caso de padecer ampollas; historias y enseñanza de santos canónicos que han visitado o vivido en Elche (s. Pascual Bailón, s. Vicente Ferrer…), y dónde comer barato en la ciudad (que no sean montaditos y kebabs).

18:00.

Pateapalabra. Curso interactivo dirigido a los concejales para que puedan ampliar su lenguaje invectivo en los plenos y enriquecer las ofensas verbales al adversario con vocablos del rico acervo de la lengua castellana. Etimología del denuesto, uso de los sufijos despectivos (-ucho, -ato, -ajo, -uco y -uzo) y cómo insultar con clase sin perder la compostura. Habrá un espacio específico dedicado a los mejores dicterios contra Sánchez y sus ministros.

21:15. Aló alcalde. Resumen de los vídeos de la jornada de Pablo Ruz, quien añadirá detalles a los documentos gráficos y explicará las principales noticias del día y qué ha hecho él durante la jornada para seguir mejorando Elche, mientras la oposición solo piensa en flores y farolas.

22:00. Pónmelo otra vez, Ire. Repetición a cámara rápida de los plenos municipales más destacados, con acotaciones de la presidenta de las sesiones, Irene Ruiz, que comentará sus mejores jugadas haciendo callar o llamando al orden a los concejales, así como el peculiar mecanismo del cronómetro para las intervenciones de los concejales.

00:00.

La oposición al habla. Espacio para que PSOE y Compromís puedan exponer ampliamente sus opiniones sobre la gestión del equipo de gobierno, presentar propuestas y alegar sobre facturas fraccionadas, opíparos desayunos y despilfarro desaforado.

00:01.

Últimas palabras. Cierre de la emisión a cargo de Pablo Ruz, deseando felices sueños y que cuatro angelitos guarden cada una de las cuatro esquinitas de la cama de cada ilicitano.

Al acabar la alocución sonará el Himno a Elche (con subtítulos, para que la gente vaya aprendiéndose la letra y que no sea el alcalde el único que lo cante en los actos oficiales).

Atentos a las diversas pantallas.