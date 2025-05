Tópico o típico

Teatro Principal de Alicante. / A. L. Galiano

Existen algunas o bastantes diferencias entre estos dos adjetivos. El segundo de ellos nos sirve para determinar las peculiaridades de algún país o época, y diremos que entonces las señoras para vestir era típico utilizar miriñaque o polisón y los caballeros chistera o bombín. Así como exclamar que en ese u otro país es costumbre o típico abusar de los «habaneros» muy picantes como guarnición en las viandas. Y podremos darle mucho juego como adjetivo en numerosas ocasiones, diciendo que es típico esto o aquello, e incluso bailar sevillanas en la Feria de Abril en las casetas o pasear por el Real cabalgando una yegua enjaeza; es típico. Sin embargo, el que dicha Feria de Abril en Sevilla se celebre en este año del día 6 al 11 de mayo es atípico.

Por el contrario, con el otro adjetivo, nos encontramos con más acepciones que resultan también familiares, como trivial o vulgar al repetir una expresión reiterativamente.

Y siguiendo con el adjetivo tópico, a veces en su acepción médica la reconocemos como un producto para aplicación local y externa. Es decir: una pomada o un ungüento. Y rizando el rizo, podríamos pensar que algunas personas son como un tópico por la coba que dan. Por eso, hay veces que protestamos como con ese «no me des más pomada». Con lo cual esa persona es un tópico, y si asimismo es él quien se aplica la coba reiterativamente resulta que termina siendo un tópico-típico. Por desgracia conocemos a muchos de ellos. De igual forma que la concepción sobre España y lo típico de ella en el extranjero puede dar lugar a algo tópico, y se nos vea cargado de guitarra, taconeando, vestidos de torero y las señoras con una faca en la liga. Creo que esto último termina siendo un tópico por la reiteración de esa imagen no del todo real. Pues yo al menos lamento no saber tocar el instrumento de seis cuerdas con caja insinuante de madera, y más que de torero si tuviera que vestir y taparme con castoreño debería hacerlo de «picaor». Aspectos todos ellos que como tópico por su reiteración estarían muy cerca de la «España de pandereta», que no hay que confundir con el sentido de aquellos versos del poeta Manuel Machado en El mañana efímero que nos dicen: «La España de charanga y pandereta,/ cerrado y sacristía,/ devota de Frascuelo y de María,/ de espíritu burlón y de alma quieta,/ ha de tener su mármol y su día,/ su inefable mañana y su poeta». Aquí, indudablemente el vate sevillano con sus versos heptasílabos y endecasílabos ponía sus ojos en un futuro para su España. Muy distinto a esa otra de «charanga y pandereta» que pensamos.

Esa España, más concretamente Sevilla, en el argumento de la ópera Carmen, de Gorges Bizet, y libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en la novela de Prosper Merimée, en el que dentro de la genial partitura no faltan entre los personajes aquellos que pudieron auxiliar a que fuera de nuestras fronteras se nos viera -o tal vez se nos siga viendo- como esa «España de pandereta»: gitanas, cigarreras, soldados, toreros, contrabandistas, echadoras de cartas, que dan vida a amores y desamores, cruentas pasiones y muerte.

Todo se desarrolla en una Sevilla aproximadamente de 1820. Había quedado atrás aquel capítulo de la España contemporánea forjado tras la Guerra de Independencia, que se acercaba hacia un liberalismo triunfante al amparo de la Constitución de 1812, que desencadenó posteriormente un conflicto de mentalidades como tantas veces entre las dos Españas: la constitucional y la realista, liberal o absolutista, no exento de frecuentes situaciones bélicas, que derivarían de nuevo en un Estado absolutista. Estaba próximo aquel efímero trienio liberal, que desde lejos miraba al 2 de mayo madrileño, mientras que por entonces en Orihuela la actitud de las autoridades locales fue de cautela, permaneciendo en esta posición hasta el día 24 de dicho mes, en que tras la llegada de una posta procedente de Cartagena, dando cuenta de la proclamación de Fernando VII en dicha ciudad y en Murcia, se produjo un levantamiento popular liderado por el agrimensor Pedro Mengual de Comolo, al que se adhirieron la nobleza, caballeros, oficios, comerciantes y pueblo en general. Con ello se forzó al Ayuntamiento a definirse a favor del citado Fernando VII, declarándose implícitamente la guerra a los franceses. Desde aquel 1820 se añoraba la Constitución de 1812, sintiéndose defraudado los liberales que esperaban una nueva España por la actitud de Fernando VII. Pero, una vez restituido el monarca en el trono, publicaba un decreto declarando nulos todas las leyes y actos de Gobierno de las Cortes de Cádiz. Con ello, mostraba claramente su intención de gobernar dentro del absolutismo. Con esta postura, los realistas consideraban que la Constitución de 1812 había muerto. Sin embargo, la constante conspiración contra el sistema absolutista encarnado por Fernando VII y potenciado por su camarilla, alcanzó su punto máximo en el mes de diciembre de 1819, desembocando en el alzamiento de Rafael de Riego, comandante del batallón de Asturias, en Cabezas de San Juan, el 1 de enero del año siguiente. Aunque, al parecer, todo hacía suponer el fracaso de dicho pronunciamiento, no fue así, y a él se fueron adhiriendo muchos sectores de la nación, obligándose con ello a que Fernando VII firmase un decreto el 6 de marzo, en el que anunciaba que estaba dispuesto a jurar la Constitución de 1812. Por fin, llegaría el Trienio Liberal.

En ese lapso temporal previo se desarrolla la ópera Carmen, con la gitana de ese nombre enamorada de «don José», soldado desertor e incorporado después a una gavilla de bandoleros. Apareciendo, tras ello, el triunfador «Escamillo», «el toreador» del que se enamora la gitana y provoca los celos de «don José», el cual la asesina sin piedad.

En unas cuatro ocasiones he visto representar esta ópera de Bizet. En una de ellas, creo recordar que fue en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en cuyo montaje en uno de sus actos aparecía un grupo de milicianos de la guerra civil (1936-1939) que me dejó perplejo por su anacronismo. Sin llegar a saber, aunque me lo figuraba, su intención. Pues probablemente fuera para escenificar el «Coro de la libertad». Salvo este detalle, incluso en esta representación y en las demás ocasiones, la música y la interpretación de los cantantes fue elogiable. Por el contrario, recientemente, asistí el 18 de marzo en el Teatro Principal de Alicante a la versión en concierto de esta ópera, dentro del II Festival de Grandes Compositores bajo la batuta del maestro Manuel Ramos Aznar, dirigiendo al Coro y Orquesta de la UNED-Elche, Orquesta Barroca Valenciana, Coral CREVEA (Alicante), Coro de la Universidad de Alicante (dirigido por Shlomo Rodríguez), Coro Infantil Escuela EMYC de Elche (dirigido por Oriana Quintero). Y contando con los solistas Carmen Muñoz, soprano, como «Micaela»; Merlyn Cruz, mezzosoprano cubana, en el papel de «Carmen»; Dmytro Rusinyak, barítono, como «Escamillo»; David Baños, tenor, como «don José». Asimismo, en la coreografía se contó con la bailarina Keysy Lindsey, que puso su arte a favor de la puesta en escena. Un total de cuatro solistas de primera línea, 45 músicos, 85 voces corales y 20 voces infantiles. Sinceramente, todo un lujo que me permitió seguir este concierto de la centenaria ópera de Georges Bizet, del que se conmemora el 150 aniversario de su fallecimiento a los 37 años, el mismo día que su obra alcanzaba las 33 representaciones en la Ópera Cómica de París, en cuyo escenario fue estrenada el 3 de marzo de 1875, o sea hace treinta lustros.

Recordaba el inicio de este Festival de Grandes Compositores el pasado año con la interpretación del Requiem, de Verdi, y en esta segunda edición, dentro la música profana, la citada Carmen. Esperamos que esta iniciativa, de la que han disfrutado entre el Gran Teatro de Elche (700) el 14 de marzo, el Teatro Circo Anastasio Die de Orihuela (850) el 22 de marzo, y el ya citado Teatro Principal de Alicante (950), además de las 120 personas que acudieron a dos conferencias programadas en la Biblioteca Fernando de Loazes de Orihuela y en la Aula Magna de la UNED de Elche: un total de 2.620 asistentes.

Nos alegra que esta promoción musical a cargo del maestro compositor Manuel Ramos Aznar y del profesor Francisco Escudero Galante haya sido un éxito y que fuera apoyado por numerosas instituciones locales, provinciales y autonómicas.

Valió la pena salir del Teatro Principal de Alicante, con agua a los tobillos tras la representación, pues nos pilló con «agua, Dios, misericordia». Y tenemos la esperanza de que continúe este festival el año próximo, sorprendiéndonos con la elección de otro nuevo gran compositor, con motivo de alguna de su efemérides.

En esta ocasión, tal vez lo tópico y lo típico de esa «España de pandereta» nos dejó el buen sabor de una excelsa música bien dirigida e interpretada. Tuvimos la suerte de poder asistir y disfrutar con la «habanera», el coro de pequeños «soldados», «las cigarreras», «el coro de la libertad y el del toreador»... En resumen, con todo el concierto.