Derrocar, reparar, restaurar, reconstruir, inventar

La casa en 1981 y actualment. / G. Jaén, en "Guia d’arquitectura d’Elx"

Passe sovint amb el cotxe per davant de la casa de l’hort de les Portes Encarnades, m’ature al semàfor en roig i mire la casa. Quan jo vivia amb els pares i els avis materns al carrer de Joaquín Santos, el carrer on vaig nàixer (els xiquets encara no naixíem als hospitals), cada 27 de desembre, la vespra del dia de Cantó, hi portaven la marededeu de l’Assumpció i la deixaven exposada tota la nit entre ciris, plantes i flors, en una cambra ben il·luminada amb bombetes elèctriques que donava a l’exterior i que, en disposar d’una gran reixa, permetia la visió dels fidels. La porxada es guarnia amb palmes verdes i paper de barberelles, acolorits i tremoladissos, i els veïns, alegres i envanits, veníem a complimentar i fer-li festes, íntimament i devota, a la sagrada imatge que cada any ens visitava per passar una nit de vetla al nostre barri.

Aquesta casa antiga, característica dels horts de palmeres, integrada en la memòria dels meus primers anys de vida (un d’aquells records tendres i esvaïts que ens deixà una infantesa d’arrel agrària, amable, familiar i casolana), consta d’un volum cúbic central, un prisma al qual, a mesura que els anys passaven i se’n tenia necessitat, els propietaris de l’hort anaven afegint cossos.

Quan era alcalde Manolo Rodríguez (1987-1995), l’Ajuntament intentà comprar l’hort i la casa, la Maredeu tornà a ser exposada en la casa durant alguns anys i vam enlluir d’algeps tot l’exterior; tanmateix, encara que per a celebrar-ho vam gravar l’efemèride en una làpida de marbre blanc, els propietaris se’n tornaren arrere, la societat de la Vinguda tornà a prioritzar la romeria al Tamarit (una ocurrència forana i despersonalitzadora), la Patrona deixà de pernoctar en la cambra i l’edifici, deshabitat, s’anà enrunant progressivament.

Ara, l’Ajuntament hi fa obres i l’empresa que les executa publica unes fotos on proclama, amb l’habitual barra comercial, que: «Os mostramos los primeros avances en la rehabilitación integral de la Casa de la Mare de Déu (mai no se li ha dit així: deu formar part de la recatolització d’Elx impulsada per Pablo Ruz) de les Portes Encarnades, un espacio con un gran significado para nuestra Ciudad. Esta obra supone un desafío técnico y, a la vez, una satisfacción enorme por lo que representa para Elche. Seguimos avanzando con firmeza para devolverle su valor y funcionalidad». Paraules carregades de correcció política i de bones intencions que es veuen desmentides pel que tothom hi pot veure: la destrucció quasi total que ha patit l’immoble.

I pense que em sap greu ser un crític punxós i desbaratafestes, però la pregunta seria ¿no estan desfent el poc que hi quedava de veritat material? Enlluïts, bigues, sostres, biguetes, portes, finestres, parets i murs, tot enderrocat, fins deixar-hi només la carcassa, unes parets esdentegades i uns ferros antics.

La casa i el camí que anava a la Rambla el 1981. / G. Jaén, en "Guia d’arquitectura d’Elx"

Ja sé com són de difícils aquestes actuacions, però jo crec que sí, que estan destruint el que hi quedava d’autèntic. Espere que, si mes no, no s’hi facen les monades fastigoses i falses de la casa de l’hort dels Pontos, amb aquelles biguetes de tronc de palmera ballant sense sentit per l’aire. I pense que sí, que és difícil fer-ho bé perquè no sabem com fer-ho. Els arquitectes, en general, a diferència d’arqueòlegs i restauradors de paper, pintura o escultura, necessitem començar derrocant i destruint per a després fer de nou, amb materials nous, de manera segura i adaptada a la legislació o als nostres gustos, el que hem destruït.

Ho vaig viure amb inquietud quan reparàrem la casa de l’hort de Motxo el 1981 i la vam enlluir de cement i d’algeps, quan vam haver de reconstruir per complet el Molí del Real amb l’arquitecte Diego Macià perquè allò era tot una ruïna, quan vaig haver d’afrontar la consolidació de les xemeneies de l’algepsar de Roman, tot obra de maçoneria i de rajola, enlluïda pobríssimament amb calç i amb algeps, materials trencadissos i en mal estat, una altra ruïna.

Ho vaig viure amb pesar quan Pilar Amorós derrocà el que quedava del convent de franciscans, quan Marius Bevià afrontà la reconstrucció de la façana renaixentista del Convent de la Mercè i Diego Pomares picà una gran part de la pedra del segle XVI, quan Antonio Serrano consolidà la Capella de la Comunió, llevant els marbres vermelles antics del sòcol, quan intervingué en el cos barroc del Palau dels Altamira, llevant les fusteries barroques, quan derrocà i reedificà inventant-se-la la casa annexa a la Torreta dels Ressemblanc: un seguit de destrosses, algunes d’elles evitables

Fa mig segle que estudie, pense i escric amb pesar i devoció sobre aquestes coses i en la meua vida professional he hagut de torejar més d’un bou d’aquesta ramaderia. Puc parlar, per tant, amb coneixement de causa de les dificultats d’intervenir en els monuments i les arquitectures antigues, però també de la incultura i manca de sensibilitat dels arquitectes que tiren pel dret amb l’enderroc sistemàtic per davant de tot. En contrast, ¿qui ho faria això en una casa del jaciment arqueològic de Pompeia, qui gosaria llevar el craquelat de la Gioconda, picar els clevills del sostre de la Capilla Sixtina? Certament, al segle XIX es feren moltes burrades en catedrals gòtiques i monuments de qualsevol època seguint de mala manera els manaments de Viollet-le-Duc, però els criteris d’intervenció en els monuments han canviat molt en un segle i, al menys en ciutats més sensibles i experimentades que la nostra (el cas d’Itàlia -però tampoc a tots els llocs- és paradigmàtic), els instruments s’han anat afinant.

«Mínima intervenció i màxima investigació», reclama als seus cursos de restauració l’arquitecte Arturo Zaragozà, un savi en arquitectura gòtica valenciana. Però no és fàcil, ho reconec, perquè a les escoles d’arquitectura se’ns ensenya a practicar l’originalitat, la moda i la «personalitat individual» i no a tenir respecte al que ja hi ha, al que tenim entre les mans, davant els ulls, al que tots hem conegut i estimat. La cosa s’agreuja si considerem la legislació vigent, absurda i contraproduent, amb vicis administratius que inclouen sistemes de contractació externa, baixes econòmiques desmesurades, direccions tècniques alienes i desconeixedores del lloc i imposicions d’uns polítics que creuen saber-ho tot.

En la casa de l’hort de les Portes Encarnades, en el millor dels casos, en acabar les obres podrem tenir un edifici nou de trinca que s’assemble al que fou la casa primitiva però sense senyals de vellesa ni decrepitud, «tot nou i ben nou», com els agrada als panxacontents d’Elx, com fan les artistes de cine que s’injecten bótox i s’estiren la pell per a semblar perpètuament joves, falsament joves, obscenament joves. Aquest immoble semblarà falsament antic, fictíciament restaurat, serà un cadàver embalsamat. I tant de bo que no s’inventen moneries, perquè si no ho fan, la taxidèrmia, malgrat tot, serà preferible a la desaparició total i absoluta. Les autoritats n’estaran ben cofoies i ningú, excepte quatre nostàlgics, tristos i filosòfics, pensarà en allò d’autènticament antic i històric que s’ha perdut per a sempre.