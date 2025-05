"Amae no kozo", con Eliana Stragapede y Borna Babic / INFORMACIÓN

"Amae no kozo" *** ½ De Eliana Stragapede y Borna Babic

El festival Abril en Danza cumple el objetivo de divulgar y generar nuevos públicos desde 2012, a partir de un acuerdo entre la compañía ilicitana OtraDanza, de Asun Noales, y el Ayuntamiento de Elche, en torno al Día Internacional de la Danza que anualmente se celebra el 29 de abril. El mensaje de este año ha sido del bailarín y coreógrafo Mikhail Baryshnikov, y ahí manifiesta que la danza transmite alegría, dolor y nuestra fragilidad. El arte es la mejor manera de corporizar lo no expresado. Así se percibe el espectáculo de la compañía belga Paper Bridge, en el que se transita por las siempre complejas relaciones humanas. La dependencia personal y colectiva. Y la opción de estar juntos o separados. Las fuerzas impulsan hacia lo uno o a lo otro en una exploración dancística interpretada por Eliana Stragapede y Borna Babic, destacadas figuras de la danza contemporánea y responsables del concepto y de la coreografía. El lenguaje descubre formas y expresiones corporales y dramáticas. Ella se deja llevar como si fuese un ser de goma muy elástico y luego ocurre lo mismo con él. El refugio en la otra parte. Perfecta conexión, desasosiego, mecanización, un intento de equilibrio y el volver a la casilla de salida. Es preciso traducir en palabras la dramaturgia de Margherita Scalise con la intensa sonoridad del compositor y músico Nenad Kovacic, esto es Amae no kozo, el deseo de ser amado pasivamente y la búsqueda de la comprensión. La necesidad de confiar sumisamente en alguien, al igual que el comportamiento infantil. Unos vínculos sentimentales y el influjo externo. El imprescindible diseño de iluminación, de Joaquín Hernández, imprime un notable aliento para la motivación de ambos creadores. No se anuncia expresamente, pero hay un libro de autoayuda del psicoanalista Takeo Doi, titulado La anatomía de la dependencia, que en japonés es el mismo nombre del montaje visto en el Arniches de Alicante. El amplio número de espectadores lo valoró efusivamente.