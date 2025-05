Mazón anuncia, pero no ejecuta

Trazado propuesto entre Orihuela y Bigastro de la CV-95 desdoblada / Generalitat

De pequeña, cruzar de mi casa a la de mis abuelos, especialmente después de las siete de la tarde, se convertía en una odisea debido al tráfico de vuelta de Torrevieja. Vivíamos en lo que entonces conocíamos como "la carretera", hoy calle Mayor de Bigastro.

La construcción de la CV-95, que circunvaló nuestro pueblo y donde recuerdo jugar durante su ejecución, marcó un antes y un después para muchos vecinos y vecinas. Bigastro siempre ha estado muy ligado a esa vía.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y aquella infraestructura, tan necesaria en su momento, se ha quedado pequeña y presenta carencias significativas que incomodan tanto a quienes la utilizan como a quienes la sufren.

Durante años, los diferentes gobiernos del Partido Popular han "anunciado" el desdoblamiento de la CV-95, y el actual Consell de Mazón no es una excepción. Y yo les propongo una prueba, pongan “Mazón anuncia” en el buscador y podrán comprobar fácilmente todo lo que se anuncia y nunca se ejecuta.

Aunque algunos puedan pensar que "todos los políticos somos iguales", la realidad es que las infraestructuras clave de la Vega Baja se han impulsado mayoritariamente bajo gobiernos de izquierda. Como prueba reciente, tenemos la significativa inversión del Plan Vega Renhace, las infraestructuras hidráulicas para el riego, la ampliación del hospital, los colegios (tanto nuevos como rehabilitados), y parte de los proyectos para la CV-95. Todas estas iniciativas se pusieron en marcha o iniciaron su tramitación durante el gobierno del Botànic, y lamentablemente, su continuación prácticamente ha desaparecido de los presupuestos actuales del Partido Popular y Vox.

A pesar de esto, celebro que el Partido Popular vuelva a mencionar la CV-95, ya que nos da la oportunidad de expresar la opinión de quienes la sufrimos a diario.

Es fundamental abordar cuestiones como la necesidad de alejar una infraestructura de doble carril por sentido de circulación de cualquier núcleo urbano. También urge solucionar los problemas de inundabilidad en las zonas sobreelevadas que actúan como diques, y adoptar medidas inmediatas para reducir el ruido, tanto diurno como nocturno, que supera los límites permitidos.

Estos problemas ya son una realidad en Bigastro con el trazado actual de la CV-95. Pero podemos añadir otros, como el aislamiento y la falta de conexión entre las distintas partes del pueblo o incluso con la CV-95, ya que esta carretera parte nuestro pequeño término municipal por la mitad.

Ahora tenemos la oportunidad de diseñar una vía que resuelva problemas en lugar de agravarlos. Bigastro no puede seguir permitiendo esta barrera que nos divide y limita la movilidad, la permeabilidad hacia nuestra huerta, aumenta la inseguridad y el riesgo de inundaciones, y pone en peligro la salud de las personas debido a la alta contaminación acústica y atmosférica.

En cuanto a los "anuncios" de inversión en nuestro pueblo por parte del Consell de Mazón y Vox, pues permítanme que dude. Y no porque sea de un partido político diferente al que yo pertenezco, si no porque el movimiento se demuestra andando, y desde que el movimiento lo tiene que impulsar al Partido Popular de la Generalitat, no se reparan ni se mejoran los centros educativos (el plan Edificant prácticamente ha desaparecido), las inversiones hidráulicas para prevenir inundaciones se han esfumado, y los fondos destinados a los estudios de la CV-95 han corrido la misma suerte.

Pero, como no, "Mazón anuncia".