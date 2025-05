Adriana y Valentina, mis Bellezas del Fuego

INFORMACIÓNTV

Vaya por delante que no conocía, ni conozco (más que un breve saludo, con foto incluida, tras ser elegidas), a las Belleas de Foc de este 2025, pero me está molestando sobremanera las exageradas e irrespetuosas reacciones de mucha gente, sobre todo frente a las chicas.

La Bellea de Foc es la máxima representante de la fiesta de les Fogueres, las que, a su vez son, la fiesta oficial de la ciudad. Las Belleas por tanto son la imagen de la ciudad durante su reinado, por lo que atacarlas es algo que, creo, solo pasa en nuestra ciudad, cainita al máximo frente al "menfotisme" generalizado.

Por razón de mi cargo coincidí intensamente con varias Bellezas del Fuego, y desde la cercanía pude comprobar que son mujeres y niñas de otra pasta. Belleza del Fuego no puede ser cualquiera, por eso hay un jurado de nueve personas observándolas durante meses, por eso se quitó el sorteo en la categoría infantil, por eso muchas veces se prima más saber estar que ser. Y digo que no puede ser cualquiera, porque no mucha gente es capaz de, por ejemplo, coger un micrófono delante de 500 desconocidos y articular un discurso poniendo en valor a nuestra ciudad, o dejar de lado estudios, trabajo, amistades, familia y hobbies durante un año para dedicárselo a la Fiesta. Y a cambio de nada. Las Bellezas del Fuego destacan por su generosidad, al igual que las familias de las infantiles, sin cuya participación inquebrantable tampoco sería posible. Es por ello que me parece tremendamente injusto que se esté atacando a las representantes de este 2025 sin haberles dado, ni siquiera, el beneficio de la duda.

Todos los foguerers y barraquers, incluso diría que todos los alicantinos, tenemos nuestras favoritas, por cercanía, por simpatía, por conocimiento, por lo que sea, pero una vez que en la plaza de toros se dice el nombre de la nueva Bellea del Foc, ésta inmediatamente pasa a ser la de todos los alicantinos, por eso quiero decir, y mucha gente me consta que piensa igual, que Adriana y Valentina son mis Belleses del Foc, y que ya estoy orgulloso de ellas.