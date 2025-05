Sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Elche correspondiente al mes de abril. / Europa Press

Dijo Georg C. Lichtenberg, científico y escritor alemán, que, «cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto», y desgraciadamente para la democracia algo de esto está pasando ya no solo en la política nacional o autonómica, sino también en la política local y, para ello, simplemente basta comprobar cómo transcurrió el pasado miércoles la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Elche correspondiente al mes de abril del año en curso, donde, como ya ha ocurrido en demasiadas ocasiones durante este mandato, y eso que vamos por la mitad, los titulares y el contenido de dicha sesión se redujeron al insulto entre concejales como forma de expresión, a innumerables salidas de tono en el debate y a exteriorizar un grado de odio y rencor entre ellos hasta ahora desconocido en la política local, y eso que ya llevamos unos cuantos años de recorrido.

No solo parece ya habitual en las sesiones del pleno municipal el utilizar el insulto al contrario político como argumento, sino que también se busca la humillación pública del contrincante ideológico, hecho este hasta ahora desconocido en el ámbito de la política local, utilizándose descalificaciones personales, tales como vagos, incompetentes, hipócritas, fariseos, seres que tienen el corazón negro, traficantes y aprovechados del dolor de las víctimas de la dana, incluso alguno se atrevió a elevar aún un poco más el tono, si eso es posible, relacionando drogas y putas con la política del presidente del Gobierno y de su partido. Vamos, que, atendiendo a lo que se dijo en el pleno del pasado miércoles, en vez de concejales, lo que parece que se reúnan cada mes en el Salón de Plenos son seres del averno, confabuladores del mal, instigadores del apocalipsis o guionistas de la carta de ajuste. Si estas son las consideraciones y el respeto que se tienen entre sí nuestros concejales, no me puedo imaginar qué puede pensar de ellos mi vecina Vicenta o el señor que vende calcetines y bolígrafos por las terrazas para poder ganarse la vida.

El lenguaje de la confrontación entre adversarios políticos siempre ha existido en democracia, sin embargo, asistimos hoy a la sustitución del debate ideológico por la pura descalificación personal, de tal forma que el argumento del contrario se torna en un ataque personal, comportamiento este que, en el campo de la argumentación, tiene encaje en la denominada falacia ad personam y cuya explicación podría resumirse en la frase de Elbert Hubbard :«Si no puedes responder al argumento de un adversario, no está todo perdido: puedes insultarle». Esta falacia se produce cuando el adversario, siendo consciente de que carece de argumentos para refutar, en lugar de atacar el razonamiento, intenta descalificar personalmente con comentarios ofensivos, insultantes o groseros, por lo que se aleja del objeto del debate para centrarse en la persona del adversario.

Las palabras y el lenguaje de la política importan y mucho, toda vez que el poder emana en buena medida del lenguaje público, y en los últimos años aquel dicho que rezaba «la política es pedagogía» se ha convertido en «la política es confrontación». Hoy en día la función del lenguaje de la política, lejos de contribuir a generar nuevos espacios de debate, mediación y síntesis para generar nuevos consensos, está siendo derrotada por el lenguaje de los propios políticos que conduce a la frustración y al descrédito colectivo. El lenguaje de la política ha mutado, y con ello la propia política, renunciado a su función orientadora e integradora para convertirse en un arma para la destrucción del adversario, la consecuencia de ello es que el debate político se ha convertido en un lodazal del que nadie sale bien parado y todos quieren creer que la culpa es de los demás.

Las democracias liberales modernas, tal y como las hemos conocido en el último siglo, se basaban en una gran conversación entre los dirigentes políticos, organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos y sabemos ya que desde hace algún tiempo todo el universo de la comunicación política y su impacto en el cerebro de las personas es fundamentalmente emocional lo que produce un enorme impacto en nuestro comportamiento cívico-político. La materia prima son las emociones, incluso más que las acciones, y en los últimos tiempos el lenguaje de la política se ha centrado en generar más miedo y confrontación que en generar entusiasmo y nuevas posibilidades, empobreciendo y empequeñeciendo la política y la democracia.

En la alta política, aquella que se realiza en los foros europeos, nacionales o incluso autonómicos, esta confrontación dialéctica agresiva y descalificadora ha llegado a considerarse incluso normal, desgraciadamente, pero no sucede lo mismo a nivel local, donde la proximidad que se genera por la residencia habitual de los concejales y por el sentimiento compartido de pertenencia comunitaria de valores tradicionales, culturales, sociales y de otra índole, siempre ha propiciado que el debate y la confrontación política tuviera unos espacios amplios de respeto y consideración con el que piensa de forma diferente o distinta, toda vez que los miembros de la Corporación son vecinos, personas que diariamente se encuentran en la calle, comprando en el Dia, tomándose un café en una terraza, comparten aficiones y sentimientos, forman parte de comparsas, comisiones o cofradías, se entristecen o se alegran si el Elche gana o pierde, y por ello, porque todos quieren lo mejor para nuestra ciudad y porque representan a los ilicitanos e ilicitanas, se merecen un respeto personal, que siempre se ha tenido en consideración en mayor o menor medida.

A nuestro alcalde, don Pablo Ruz, una persona a la que le encanta utilizar expresiones grandilocuentes para calificar acciones o actuaciones, utilizando los adjetivos de histórico, único o extraordinario, creo que no le gustará pensar que en su mandato la política local y la relación entre compañeros de Corporación se haya deteriorado de forma histórica, única y extraordinaria y no me sirve aquello que dijo de que «a la política se llega llorado», no, señor alcalde, a la política se llega con entusiasmo, ilusión y con el único propósito de servicio público y, para ello, el adversario político no es un enemigo, es un compañero que piensa distinto y que se merece todo el respeto ya que representa a los ilicitanos e ilicitanas, el mismo respeto que se merece usted y sus compañeros de partido. Por eso, porque usted es el alcalde y el presidente y representante legal de la Corporación municipal, le corresponde poner un poco de orden, sensatez, respeto y consideración en el lenguaje y en las formas que se están utilizando en las sesiones de pleno, para con ello normalizar la dialéctica ideológica, generar nuevos espacios de debate, mediación, encuentro y síntesis para propiciar nuevos consensos que sirvan para alcanzar acuerdos y llevar a cabo acciones y actuaciones que contribuyan a mejorar la vida de los ilicitanos e ilicitanas.

En una ocasión a Borges le lanzaron a la cara un vaso de whisky y dijo: «Eso es una digresión. Ahora espero su argumento». Pues eso, lo que necesitamos son argumentos y no descalificaciones personales, ni de unos ni de otros.