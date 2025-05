Éramos pocos y pregonó el señor cura.

Va el señor cura como pregonero en honor a la Virgen de la Salud, del municipio murciano de Alcantarilla, y suelta palabras infumables que han generado polémica. Las enfermedades espirituales o morales están ahí, sí. Es cierto. Pero no se pueden ligar esas afecciones a la mayor presencia de la mujer en el mundo del trabajo, más allá de las fronteras de las cuatro paredes de una casa, y en los ambientes sociopolíticos. La calentura del sacerdote requiere paños de agua fría en la frente, algún calmante y otra visión de una realidad deformada desde su óptica particular. Está claro. El machismo de la sociedad patriarcal causa estragos y sigue haciendo de las suyas por parte de algunos.

La maternidad no está desprestigiada. Simplemente ocurre que no es obligatoria y que existen impedimentos que no la facilitan, sean económicos, sociales o laborales. Las relaciones de pareja no tienen por qué conllevar un compromiso de matrimonio, aunque no lo crea este casto varón que va más lejos todavía cuando habla sobre el pensamiento de una autosuficiencia femenina y de la no necesidad respecto al hombre. O la pérdida de la esencia de la feminidad, un vetusto dictamen del párroco que nos hace viajar al pasado en su tendenciosa y obsoleta máquina del tiempo.

Recuerden el modelo o ideal que se transmitió a lo largo de todo el franquismo. El de una madre hacendosa, abnegada y servicial u obediente, adornada de los valores que el patriarcado estableció para ellas a lo largo de los siglos. Aquello de la «Guía de la buena esposa» expuso las reglas que reflejaban una asignación de roles y la función de la mujer que siempre sabe cuál es su lugar. Pues por ahí va el señor cura de Alcantarilla.

No obstante, el religioso tiene razón al hablar de las situaciones de abusos sexuales y de violencia contra las mujeres. Y alude a la infidelidad conyugal. No es fruto de incumplir esos ridículos preceptos, sino de cuestiones sentimentales o relacionadas con la insatisfacción. Sí es fácil coincidir con la tesis del sociólogo Zygmunt Bauman, que se refiere a la «sociedad líquida». O sea, la permanente incertidumbre y la vertiginosa rapidez de los cambios debilitan los vínculos humanos. Relaciones interpersonales superficiales y fugaces, marcada individualidad, flexibilidad…

Sea como fuere, los discursos excluyentes sobran. Un espacio público y unos fondos municipales no deben dar cobertura a esta clase de postulados que vulneran la «neutralidad institucional», según denuncia el grupo socialista. El PP asiente sin rechistar hasta ahora. Ese es el concepto de igualdad, pluralidad y feminismo que sostienen determinados individuos. ¿Vale atentar contra los valores constitucionales, defenderlos cínicamente a la vez y ser incompatible con la democracia?

En sintonía con despatriarcalizar la Iglesia, salen a colación las propuestas de cristianos de base para el próximo papa. Ese movimiento surgió en América Latina y se extendió con su ideario de fe y justicia social. Lucha por los derechos de los pobres y la transformación de la sociedad. ¿Qué rumbo tomará el nuevo pontífice? Continuidad de un cierto progresismo o volver a la senda conservadora como anhelan la ultraderecha católica y los feligreses vinculados a ella. El cónclave y los cardenales irán deshojando la margarita en la Capilla Sixtina del Vaticano.

A propósito del mencionado pregón, en el reciente primero de mayo se reivindicó el feminismo para ganar igualdad y libertad. Se elogiaron la cultura y el pensamiento crítico. Los derechos y la solidaridad. Y se exige una Europa contra la barbarie externa e interna, entre otros asuntos ajenos a la derecha. Feijóo volvió a demostrar hace unos días en Valencia, tras seis meses de la dana pésimamente gestionada por Mazón y ante el Partido Popular Europeo, lo único que le ocupa y preocupa. Tumbar al Gobierno. ¡Premio! Alguna encuesta le otorga una amplia mayoría con Vox. La responsabilidad, la honradez y la verdad consisten, por lo visto y oído, en llevar a efecto esa proeza por la gracia de Dios. «El que pueda hacer, que haga», proclamó la Iglesia aznariana.

Esta desleal oposición aporta ruido, humo, caos y mentiras como señas de identidad, y si tuviese que adueñarse del Ejecutivo central con su hoja de ruta, aportarían todo lo contrario de ir en favor de la gente de a pie. Así se ve en las comunidades donde manejan las riendas. Cualquier pretexto es válido para lograr sus intereses puramente partidistas. Apagón masivo, sabotaje ferroviario o lo que haga falta. Dan lecciones de capacidad y limpieza quienes tienen las manos manchadas y son unos incapaces. Solicitan dimisiones caprichosas a los demás, pero nunca las exigen a los suyos. Tapan sus vergüenzas, huyen hacia delante (o a Nueva York) y arremeten contra el vecino. El «retroceso democrático», sí, es por lo que sueltan el semidios Aznar y sus colegas.

Rechazan los intentos de «instrumentalizar políticamente o interferir con el poder judicial» los mismos que tienen vasos comunicantes con ciertos jueces. Y denuncian, sin despeinarse, la intención de censurar o manipular la prensa. Los pseudomedios manipuladores que desinforman al servicio de unos cuantos, y ninguna aportación positiva que valga para mejorar los grandes desafíos de la UE. Tampoco nos sirven las derechizadas palabras del primer ministro griego, que hace un corte de mangas a las reglas del juego y ensalza el crecimiento a toda costa. Caiga quien caiga. Es decir, reducción de los requisitos medioambientales y sociales para las empresas. Y a desmontar el pacto verde europeo bajo la bendición del señor cura. Éramos pocos…