¿Por qué nadie se atreve a revisar un PGOU de hace 27 años?

Una vista aérea de la ciudad de Elche, desde el casco urbano. / ÁXEL ÁLVAREZ

El Plan General de Ordenación Urbana de Elx fue aprobado por la Generalitat el 25 de mayo de 1998. Va a cumplir 27 años. Aunque, realmente serán 28, ya que el Ayuntamiento en pleno lo aprobó, también en mayo, pero de 1997, culminando así la tramitación municipal que correspondía a nivel local. De aquel pleno todavía quedan dos de sus miembros que siguen siendo concejales actualmente.

Nunca Elx había tenido un PGOU con tantos años de antigüedad. Siempre se había procurado ir revisándolo para que estuviera actualizado y así poder atender lo mejor posible a las necesidades de un municipio tan grande e importante como el nuestro. El actual, de 1998, sustituyó al de 1986 que estuvo vigente 12 años. Que ahora estemos 27 años con el mismo, y lo que queda según todos los indicios, no parece muy normal es un municipio tan dinámico como Elx.

Recordemos que un PGOU es, a nivel municipal, el instrumento más importante de ordenación territorial y determina el modelo de crecimiento de un municipio, y la forma y contenido en la que éste ha de desarrollarse.

Que Elx ha cambiado bastante en estos 27 años parece más que evidente. Sólo en población hemos pasado de los 191.712 habitantes de 1998 a los 243.128 de 2024. Un aumento de 51.416 personas, que supone un 27 % más sobre aquella población. Algo que, por sí sólo, ya debería haber motivado un debate sobre el tema.

Sólo ha habido un único intento serio en este tiempo para iniciar una revisión del mismo. Fue en noviembre de 2020, cuando se acordó iniciar el proceso mediante el Documento de Consulta Pública Previa para la revisión del Plan General Estructural, que se expuso a efectos de recibir aportaciones ciudadanas para poder iniciar, formalmente, dicha revisión.

En dicho documento se recordaba que nuestro Plan se había redactado conforme a la Ley 6/1994, la famosa LRAU, una norma que ya no existe y que, desde entonces, se habían aprobado instrumentos de planificación que tenían incidencia importante en Elx. Citaba, entre otros, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, el Patricova (tan de actualidad en estos momentos), la LOTUP, el Plan Territorial Forestal de la C.V., el Pativel, etc. Asimismo, la necesidad de definir la infraestructura verde del término municipal; la adaptación de las infraestructuras a los proyectos ejecutados (se citaban nueve casos destacados); conexión estación AVE; nuevos equipamientos de elevado grado de cualificación (UMH, Hospital del Vinalopó, etc.). También podría añadirse que la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad no consta en el actual PGOU ni la nueva ley. La relación de normativa y planeamiento nuevo que no existe para nuestro Plan General es abrumadora sin que éste se haya actualizado. Por no hablar de la evolución que, como sociedad, hemos experimentado, a pesar de los intentos retrógrados de PP-Vox, de mayor preocupación por los temas ambientales, de patrimonio histórico, cultural, social, etc. Tampoco esta evolución positiva se ha reflejado en nuestra norma de hace 27 años.

Por lo cual estaba más que justificada la declaración inicial que se hacía en el documento de la Consulta: «Por todo ello, y en aras de lograr un territorio más competitivo, resiliente e innovador, que sirva de soporte a un sector económico diversificado, y potencie actividades económicas como la industria, la agricultura, el comercio o el turismo, parece indispensable adaptar nuestro modelo de habitar el territorio a los retos de nuestro tiempo, como son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la transición energética; la cohesión social, la preservación de la identidad y carácter de los lugares, así como de sus valores paisajísticos, culturales y ambientales».

A pesar de tan contundente, y acertada, declaración, la tramitación se paró ahí. Después de la exposición pública, toda la documentación se guardó en un cajón y si te he visto no me acuerdo. Y así está desde hace casi cinco años. Si el anterior Ayuntamiento no se atrevió a seguir adelante, los que llegaron, PP-Vox, aún menos. Y eso que el PP votó en contra del actual PGOU, aunque ahora prefiere mantenerlo, según dice el actual alcalde. Al final, todo se reduce al miedo a abrir un debate ciudadano sobre el modelo de ciudad que se quiere, y a la herramienta urbanística que lo tiene que encauzar. Negar, en definitiva, la posibilidad de que la ciudadanía opine sobre el modelo de municipio que quiere para los próximos años. Revisar un Plan suele ser difícil y polémico y, ahora, con la nueva legislación aún más. Y, además, lento. Lo normal es que el Ayuntamiento que lo empiece no suele ser el que lo acabe. Y, eso, en los tiempos actuales, es poco atractivo. Se prefiere el día a día, y, si hay que ir haciendo modificaciones o apaños puntuales del Plan, pues se hacen. Últimamente es raro el pleno en el que no los hay, y muchos son verdaderamente polémicos y con poca transparencia.

Es un urbanismo a la carta que, cuando interesa, modifica lo que estaba previsto, y no siempre a mejor, y permite desarrollar las ocurrencias que, en algunos momentos, todos los alcaldes tienen para dejar su «huella».

A pesar de todo ello, la necesidad de un nuevo PGOU es más que evidente. Sólo la despreocupación o temor en el equipo de gobierno a llevarlo a cabo justifica el que nos acerquemos a los 30 años con un Plan tan desfasado y sin actualizar.