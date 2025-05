Temprana hipótesis de alteración humana del clima: sequías de 1841-1843 y 1846-1850

Con precipitaciones escasas, muy irregulares e intensas, y medias anuales inferiores a la isoyeta de 375 mm que, como máximo, la envuelve y delimita; la Región climática del Sureste Ibérico es el espacio de la península más expuesto al riesgo natural de las sequías: registra sus frecuencias históricas más elevadas, las mayores duraciones e indigencias extremas de lluvia. Formada por tierras costeras y prelitorales, tendidas aproximadamente 400 km desde el alicantino Morro de Toix al granadino Cabo Sacratif, constituye una fachada mediterránea apoyada en las montañas béticas. Entre 38º45’ y 36º45’N, ocupa una posición periférica y meridional en la zona de circulación general del oeste; alejada de la corriente en chorro templada, que suele discurrir a latitudes superiores a 45º, y muy próxima a la subsidencia subtropical.

Por su régimen pluviométrico sumamente irregular, que conjuga duras e interminables sequías con esporádicos diluvios, la Región climática del Sureste Ibérico ha conocido, primordialmente en las catedrales de Orihuela, Murcia y Almería, así como en las colegiatas de San Nicolás (Alicante) y San Patricio (Lorca), rogativas de doble y encontrado signo: mucho más numerosas las «pro pluvia» o «ad petendam pluviam», para impetrar la lluvia, que las «pro serenitate», en Orihuela y Murcia, para pedir que aquella cesase, es decir, para que el cielo se aclarase, despejara, desencapotase, escampara y el tiempo se abonanzara y serenase. La década con mayor y peor incidencia de sequías de que hay noticia histórica es la de 1841-1850, cuando se padecieron las de 1841-1843 y 1846-1850, auténticos desastres. Ambas sequías motivaron éxodos masivos: el primero, en parte, a la industriosa Alcoy, pronto más populosa que la capital provincial (en 1845, 27.000 y 19.021 habitantes, respectivamente) y ascendida a ciudad (1844) por una jovencísima Isabel II. La segunda gran oleada emigratoria puso mayoritariamente rumbo a Argelia, donde la política de colonización impulsada por la II República francesa (1848) no hizo sino potenciarse cuando el príncipe-presidente se convirtió en Napoleón III (1852). En 1875, el ingeniero secretario de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la Provincia de Alicante Agustín Echevarría escribía: «En la tristemente célebre sequía del año 1846 a 1850, cuyo recuerdo se conserva vivo aún en la memoria de los labradores alicantinos, casi todas las plantas perecieron, el algarrobo fue el único que pudo soportar tan terrible prueba».

De una a otra sequía la coyuntura política se invirtió: la de 1841-1843 coincidió con la regencia del general Espartero. Constituía la fase final de la crucial década de 1833-1843, cuando un conjunto de disposiciones desvinculadoras y desamortizadoras promulgadas por gobiernos progresistas (conde de Toreno, Álvarez Mendizábal, Calatrava, Espartero) demolieron la sociedad estamental. Esta serie de normas culminaron en el decreto de 2 de junio de 1841, sancionado por el duque de la Victoria, que desamortizaba los bienes del clero secular y abrogó diezmos y primicias. Así pues, se produjo enfrentamiento abierto y total entre autoridades civiles y eclesiásticas. De ahí que en este prolongado período de sequía no se hicieran rogativas; sí hubo, en cambio, iniciativas y realizaciones hidráulicas de gran interés. Entre ellas, gestiones muy activas de la recién creada Diputación Provincial de Alicante, sin éxito final, para lograr el trasvase Júcar-Vinalopó (1841); la rehabilitación del pantano de Elche y la construcción de la segunda presa de Elda.

A diferencia, la sequía de 1846-1850 se produjo en la década moderada (1844-1854), con el general Narváez en el poder. La sustancial mejora de los contactos con la Iglesia (Concordato de 1851) se tradujo en la celebración de numerosas rogativas. Sin embargo, la decisión más original y trascendente fue la novedosa e insólita determinación de convocar un certamen para seleccionar «la mejor Memoria sobre las causas de las constantes sequías en las provincias de Murcia y Almería, señalando los medios para removerlas, si fuese posible; y no siéndolo, de atenuar sus efectos». Se hacía así eco el gobierno de la hipótesis tardoilustrada, muy difundida en la época, que relacionaba una supuesta mayor incidencia de las sequías y agravamiento de sus efectos con la deforestación. Curiosamente se excluía la provincia de Alicante, por más que, total o parcialmente, las comarcas del Bajo Segura, Medio y Bajo Vinalopó, Alacantí y Marina Baja forman parte de la Región climática del Sureste Ibérico. El duque de Valencia confió el cometido al ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas Seijas, quien comunicó al presidente de la Real Academia de Ciencias que «la Reina (Q.D.G.) se ha servido mandar que esa Real Academia sin levantar mano se ocupe y proponga al Gobierno lo conveniente para abrir el concurso…». Finalmente, un real decreto de 30 de marzo de 1850 dispuso la apertura del citado concurso, con premio y accésit de 20.000 y 6.000 reales de vellón respectivamente.

Resultó premiada la Memoria de Manuel Rico y Sinobas, físico y médico, catedrático de Física Superior entonces en la Universidad de Valladolid y luego en la Central. Obtuvo el accésit José de Echegaray, catedrático de Agricultura en la Escuela de Veterinaria de Madrid, padre del famoso escritor, político y matemático; si bien la no indicación de segundo apellido y, sobre todo, la propuesta hidráulica para remediar los efectos de la sequía invitan a pensar en la elaboración conjunta de esta Memoria por padre e hijo; este, a la sazón, muy destacado alumno de la Escuela de Ingenieros de Caminos, donde había ingresado con el número uno de su promoción. Carente de la preparación meteorológica de Rico y Sinobas, José de Echegaray y Lacosta (1806-1858), en su condición de catedrático de Agricultura, admitió, sin reservas, una relación recíproca y privilegiada entre vegetación y precipitaciones («Lo que más influye en la lluvia es la misma vegetación»); en consecuencia, no tuvo mayor inconveniente en aceptar que la gran incidencia de las sequías en el Sureste Ibérico obedecía a cambio climático por deforestación. Por su parte, el hijo, José de Echegaray y Eizaguirre (1832-1916), trasladó a la Memoria la opinión y el sentir de la Escuela de Caminos sobre los pantanos, abogando porque su construcción «sí convendría en los países en que vienen las lluvias de un modo irregular, de tarde en tarde y muy abundantes de una vez»; o sea, en la Región climática del Sureste Ibérico.

Con toda prudencia, Rico y Sinobas (1821-1898), al introducir su Memoria hace notar que «desgraciadamente, en las notas que llevo recogidas existen lagunas inevitables … he aquí motivos para no denominar el presente estudio más que «Ensayo sobre las causas meteorológico-físicas que producen las constantes sequías de Murcia y Almería, señalando los medios de atenuar sus efectos». Resulta, sin embargo, inequívoco en sus conclusiones: «es muy fácil, es muy cómodo contestar: el clima ha cambiado…; con relación a las sequías de Murcia, Alicante, Cartagena y Almería…: nuestro clima Puni-Ibérico no ha cambiado respecto a las aguas hidrometeóricas, hubo sequías en tiempos más antiguos que en el de los árabes…». Como remedios primordiales propone el mayor y mejor aprovechamiento de aguas epigeas y extracción de las subterráneas, así como la introducción de nuevos cultivos. Es de resaltar asimismo que Rico y Sinobas subsana la omisión en el concurso de la provincia de Alicante, parte de cuyas tierras, al igual que sucede con las de Almería y Murcia, integran la seca Región climática del Sureste Ibérico.

Han transcurrido 175 años del concurso de referencia y, en tan dilatado período, indisociable de creciente y letal menoscabo del medio, ha mejorado sustancialmente el conocimiento de las causas directas y próximas de las sequías, así como de los campos de presión asociados, con la formulación incluso de los patrones de variabilidad de baja frecuencia (NAO, WeMO y, a escala planetaria, ENSO o ENOS). Sin embargo, restan aún buen número de incógnitas trascendentes por despejar. Notorias son también las diversas e importantes realizaciones encaminadas a atenuar sus efectos; con el ejemplo prototípico de la Región climática del Sureste Ibérico, el espacio más expuesto a las sequías de la Península, convertido en Huerta de Europa. A la movilización, regulación y progresivo control de los recursos convencionales (aguas epigeas y subterráneas) y reutilización tradicional de aguas muertas vinieron a sumarse, el último siglo, abandonados los aprovechamientos de turbias, menguados trasvases, amplia difusión del riego localizado, elevados rendimientos en las redes de agua potable, nueva legislación de aguas, desalinización y residuales regeneradas; de estos recursos no convencionales se benefician asimismo, directa o indirectamente, los abastecimientos urbanos, garantizados en sus respectivas demarcaciones por organismos tan eficaces como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja. En un país carente de Plan Hidrológico Nacional, cuarteado por particularismos y personalismos de toda laya, donde en lo que va de tercer milenio la trifulca política ha privado por completo sobre el necesario consenso en asuntos vitales de Estado, las mencionadas actuaciones han permitido, al menos, paliar los efectos de las sequías, atenuando la alta vulnerabilidad a las mismas de la Región climática del Sureste Ibérico.