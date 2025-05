Murales de Miguel Hernández

Los murales del barrio de San Isidro, en Orihuela, en la edición del año pasado. / D. Pamies

Este sábado, 10 de mayo de 2025, y todo el fin de semana, tenemos una cita en el barrio de San Isidro de Orihuela. Como ya se hizo en 1976, este lugar oriolano vivirá unos días llenos de pintura, de música, de cultura, de convivencia y de poesía. De nuevo, muchos artistas plásticos recuperarán sus obras o aportarán nuevas creaciones. Este manantial lúdico y cultural se hará para homenajear al poeta Miguel Hernández. En la lucha contra la dictadura franquista el poeta oriolano fue un icono importante y, en nuestras casas, el póster con su cara, obra del dramaturgo Antonio Buero Vallejo, acompañaba a la del Guernica de Picasso. En aquella época gris la poesía hernandiana estaba prohibida, pero siempre estuvo presente en recitales y eventos de las asociaciones de vecinos, de los centros culturales, en la Universidad Popular madrileña (aulas de adultos), en las facultades, en los centros educativos... A lo largo del Estado español, muchos de estos actos eran prohibidos y los organizadores y ponentes detenidos y encerrados en comisarías. Así ocurrió en 1976 cuando se efectuó el homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández. A finales de 1975, Juventudes del Partido Comunista de España tuvieron una brillante iniciativa que fue la de homenajear al poeta universal oriolano y que coincidió a la vez con otras dos: la de un grupo de hernandianos alicantinos que deseaban colocar un monumento al poeta y la de profesores y alumnos del Instituto Femenino de Bachillerato de Alicante que propusieron el nombre de Miguel Hernández para su centro educativo. Desde febrero a mayo de 1976 se realizaron reuniones en Orihuela y, entre otros lugares, en el Club Amigos de la Unesco que fueron coordinando las numerosas propuestas para recuperar a Miguel Hernández como poeta y persona comprometida con la libertad y la democracia. Fue una experiencia participativa de antifranquistas de diferentes poblaciones, desarrollándose una dinámica de autogestión, solidaria, comprometida y generosa. Bajo el título de «Homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández» se programaron, del 17 al 23 de mayo de 1976, conferencias, actividades culturales y murales plásticos en el barrio oriolano de San Isidro. Se produjeron numerosas adhesiones de personas y asociaciones de vecinos, de actores, de pintores y escultores, de deportes, de teatro, de cultura, de cine clubs de toda España y también de Estados Unidos, de México, de Cuba, de Argentina, de Francia y de Italia.

Todo ello se lo comunicamos a Josefina Manresa, la viuda del poeta que hizo varias declaraciones en los medios de comunicación apoyando el homenaje:

«Me parece lo más natural que el pueblo que no ha podido ser oscurecido se muestre fiel a quien le fue fiel hasta el sacrificio de la propia vida. Siento una inmensa gratitud hacia los organizadores del homenaje, hacia los que han tomado parte en los actos gubernativos permitidos, hacia los que han podido participar porque ha habido actos prohibidos; hacia toda la gente que dio el soporte de su asistencia; hacia los que gritaron en las calles el nombre de Miguel, su nombre, aún a riesgo de recibir algún porrazo y ser detenido; hacia todos los que me han enviado telegramas que no he podido contestar por desconocer sus direcciones. Pero de lo que todos perdimos con su muerte temprana e injusta no podrá resarcirnos nadie; ni a mí, ni al pueblo, ni tampoco a la literatura universal».

Entre otros eventos propuestos cito los de Alcoy, cuatro actividades; Alicante, cuarenta y cuatro; Altea, cinco; Dénia, doce; Elche, dieciséis; Elda-Petrer, diecisiete; Novelda, ocho; Orihuela, veintiuna y otras en Redován, Rojales, Santa Pola, San Vicent, Sax y Torrevieja. La mayoría de estos eventos fueron prohibidos por el gobernador de Alicante siguiendo instrucciones del franquista Manuel Fraga Iribarne, vicepresidente segundo del Gobierno de la monarquía, cuando Fraga fue ministro de Información y Turismo del dictador Franco y, en aquel momento, suprimió y prohibió numerosas editoriales y una de ellas fue nuestra editorial ZYX que tuvo que continuar su actividad editorial con el nombre de editorial Zero y en esta publicamos por primera vez en 1976 la obra completa de Miguel Hernández.

En 1976, en Orihuela, en el barrio de San Isidro, se congregaron pintores, dramaturgos, docentes, sindicalistas, trabajadores... Todos tenían en común la lucha contra el franquismo y la defensa de la libertad y la cultura. Las paredes de las casas de los vecinos se iluminaron con las obras pictóricas. Durante años los hernandianos y la Fundación Miguel Hernández hemos reivindicado la repetición y el mantenimiento de los murales, propuestas que no fueron apoyadas por las diferentes corporaciones municipales oriolanas. Con la llegada en 2012 a la concejalía de Cultura de la socialista Ana Más, se abrió la ventana hernandiana que recuperó lo ya iniciado en 1976.

Ahora, este fin de semana de mayo de 2025, Miguel Hernández volverá a ser homenajeado en San Isidro de Orihuela. Su obra y vida, comprometida y republicana, no podrá ser blanqueada, silenciada ni olvidada.