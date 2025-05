Pena de muerte para el trasvase Tajo-Segura

Un regante de la huerta tradicional abre una acequia. Al fondo el postrasvase Tajo-Segura entre Murcia y el embalse de La Pedrera / Tony Sevilla

El Gobierno de España quiere lanzar el mayor ataque a la agricultura del sureste español en décadas. La modificación inminente de las reglas del Trasvase Tajo-Segura (TTS) anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica supone un recorte brutal del agua para riego y abastecimiento y condena a miles de familias, cooperativas y empresas a una lenta agonía.

Si nos centramos en razonamientos técnicos y aparcamos la ideología, la eliminación de este trasvase es difícil de explicar.

Trasvase Tajo-Segura

El trasvase Tajo-Segura se planteó durante la Segunda República española, en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933. Fue la primera actuación hidráulica concebida con un enfoque nacional. Tal era el impacto esperado que fue reclamada como una actuación progresista por el ministro socialista Indalecio Prieto, quien el 26 de febrero de 1933, en Alicante, pronunció una frase terrible en la que tildó de “miserables traidores a España” a todos aquellos que se opusieran a esta obra por el mero hecho de estar impulsada por el régimen republicano. El trasvase, desde su origen, trascendió a lo político y técnico al incardinarse en la cultura de la Vega Baja del Segura.

Su diseño estuvo orientado a lograr la máxima eficiencia en el uso del agua con la más alta tecnología. Estos avances han convertido a los regantes de la zona en un referente sobre regadíos y han dado sustento a toda una industria agroalimentaria con gran vocación exportadora.

El trasvase no solo ha asegurado la capacidad productiva, sino que ha facilitado la creación de conocimiento, y no solo se exporta producción primaria, sino producto elaborado de alto valor añadido y también ciencia y tecnología. La riqueza que generan los regadíos no está condicionada por la variabilidad e incertidumbre de futuro de las ayudas europeas, como ocurre en otros lugares, para la fijación de la población al medio rural. Estos regadíos, dinámicos y adaptables en todo momento a las exigencias de calidad y trazabilidad de los mercados internacionales, junto con su industria de comercialización y transformación, aportan más de 2.000 millones de euros al Producto Interior Bruto de España y generan en su conjunto un total de 104.000 puestos de trabajo. Por otro lado, si hablamos del agua de abastecimiento, la del trasvase permite que el sector turístico de Murcia, Alicante y Almería sustente más de 320.000 empleos.

Y es que el agua del trasvase desde el río Tajo suministra el recurso complementario necesario para el riego de 147.000 hectáreas en las provincias de Murcia, Alicante y Almería, con un total de unos 80.000 regantes beneficiados y sus familias, integrados en 61 Comunidades de Regantes del Trasvase que se agrupan en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Por ello, el TTS se ha convertido en un “instrumento vertebrador del territorio” al interconectar cinco cuencas hidrográficas: Tajo, Guadiana, Júcar, Segura y Valle del Almanzora en la cuenca mediterránea andaluza.