Una petición a la jueza de la dana para ayudarla a encontrar la verdad y la justicia

Redacción

Sin lugar a la más mínima duda, será la primera vez, y seguramente la última, que la jueza de Catarroja tenga sobre su mesa un caso de muertes ocasionadas como consecuencia de una dana. Lo mismo vale para el resto de jueces.

La rareza de estos casos y su extremada complejidad creo que les hace merecedores de ser juzgados desde su primera instancia por un juzgado de carácter especial, muy técnico, y constituido ad hoc.

Por tanto, aun tratándose de un caso en el que se ha denunciado una presunta vulneración de preceptos del código penal, como pueden ser otros asuntos de su jurisdicción y que se juzgan a diario, es por lo que me permito lanzar una sugerencia a su señoría.

Que venga a Orihuela y a la Vega Baja y conozca cómo se gestionó la dana de 2019, de qué manera gestionaron todos y cada uno de los actores que básicamente son: el Estado y sus organismos dependientes, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

Que pregunte al expresidente Ximo Puig qué hizo ese día, dónde comió, por qué llegó a Orihuela a las 19:30h, por qué no nos avisó de lo que se nos venía encima, dónde estaba cuando se constituyó el CECOPI. Y qué hacía la Consellera de Emergencias, qué hicieron todos y cada uno de los que ahora están siendo señalados y evaluados por la dana de 2024.

Seguro que lo estará haciendo, pero procure mantenerse apartada de las olas que producen las millonarias campañas de propaganda que el gobierno de la nación viene realizando desde hace seis meses para influir mediáticamente en su autoexculpación y, a su vez, señalar culpables. Un auténtico ejército de políticos y asesores hay en marcha cuyo único objetivo y sueldo a final de mes depende de no cejar en la labor del señalamiento del Partido Popular y de Carlos Mazón. Es mucho el interés político que hay en juego. Es, seguramente, el futuro de Sánchez.

Las víctimas no les importan, ya se lo digo yo. Es duro decir esto, pero es una realidad. Es un mero interés político lo que hay detrás de toda la desgracia que se sufrió. Mire, por ejemplo, las declaraciones de Sánchez, Marlaska, y resto del gobierno tras el asesinato de decenas de subsaharianos en la valla de Melilla, del que pronto se cumplirán tres años.

Porque, si bien es cierto que las consecuencias de nuestra dana, la de la Vega Baja, fueron menores en número de víctimas y daños materiales, no es menos verdad que podía haber sido también un episodio horrible, con decenas de fallecidos. Aun así, fueron cinco las víctimas mortales. En absoluto tuvo que ver con la buena gestión que tanto el expresidente Puig como Joan Baldoví tuvieron la desvergüenza de arrogarse pocos días después del 29 de octubre pasado. DANA VALENCIA | Puig y Baldoví defienden que en la DANA de la Vega Baja se tomaron decisiones 48 horas antes . Mentira. La Rambla de Abanilla vino cuando quiso y como quiso. Y sin avisar, como vienen las aguas cuando traen su escritura bajo el brazo.

Sólo comparando un episodio y otro, y que tan solo se llevan cinco años de distancia en el tiempo, se podrá llegar a conclusiones adecuadas, siendo imprescindible tener en cuenta si ciertamente se busca la verdad y la justicia.

Una cosa es aplicar la ley, otra distinta es hacer justicia, y otra sacar conclusiones que nos permitan aprender a responder de forma eficaz ante estos fenómenos, tanto realizando con antelación suficiente las obras basadas en soluciones técnicas contrastadas y no en ilusiones idealistas, evitando que se vuelvan a producir tragedias semejantes, como optimizando la posterior recuperación.

En la Dana de 2019 que asoló Orihuela y la Vega Baja, falló la previsión, fallaron cosas en la gestión del momento, y falló la recuperación, de hecho, todavía seguimos esperando las obras necesarias para evitar que tarde o temprano se vuelva a producir otro fenómeno similar, obras ya aprobadas y presupuestado por el gobierno de la nación en 1987, que ni se hicieron entonces ni ahora.

Y, frente a este contexto, cabe preguntarse dónde realmente están las responsabilidades de los gestores públicos ante un fenómeno así: ¿Son responsables los que les toca gestionar el día de la desgracia y están más o menos acertados o incluso más o menos afortunados?, ¿Son más responsables los que asumen la toma de decisiones manejando una información que a veces difícilmente se puede contrastar y no hay tiempo para pensar o consultar, o los que cobarde y hábilmente escurren el bulto y se lo pasan a otro con excusas variopintas que no se suelen cuestionar?, ¿Son responsables los técnicos, los profesionales y los expertos, o los políticos?, ¿Es responsable el que no aporta la información necesaria, el que no utiliza todos los medios a su alcance para disponer de esa información, el que no ejerce con celo suficiente su labor para disponer de los medios adecuados que permita tener esa información, el que no comunica en tiempo y forma esa información, ...?, ¿Quién es más responsable, el que no acomete las obras necesarias para evitar esa avalancha, el que tiene que gestionarlas e informar de ellas (cantidad, tiempo, forma riesgos …, o quien tiene que hacer frente a sus consecuencias inmediatas y posteriores)?.

Un ejemplo: ya tras la riada en Orihuela de diciembre de 2016, y posteriormente se reiteró en la DANA de 2019 (que provocó gran parte del daño el primer día y las primeras muertes), se hizo un análisis de la gestión de los eventos y el alcalde Emilio Bascuñana con su equipo de gobierno, propusieron entre otras cuestiones, que cuando se constituyera el CECOPAL o el CECOPI, especialmente por eventos causados por el agua, era necesario que participase de manera presencial en estos organismos, un representante de la Confederación Hidrográfica del Segura con categoría, formación y competencia suficiente para aportar la información necesaria al resto del equipo encargado de gestionar la emergencia, contribuyendo así a tomar las decisiones más adecuadas en cada momento, así como igualmente representación de la AEMET. Pese a todos los estudios y Comisiones de las Cortes Valencianas y el sursum corda, la petición, a día de hoy, sigue sin ser atendida.

Es obvio partir de la base de que, a priori, nadie puede adivinar las consecuencias de unas lluvias torrenciales, sin embargo, la precaria situación de muchas presas, carentes del debido mantenimiento y puesta punto, unos cauces llenos de cañas y suciedad, escasez o nulidad de obras para prevención de riadas, algo tiene que ver por su efecto multiplicador en las consecuencias que se producen tras unas lluvias torrenciales.

Así, en una dana como la ocurrida el pasado 29 de octubre y, en menor medida en 2019, debería observarse tres partes bien diferenciadas:

La anterior al suceso.

Qué se ha hecho hasta entonces por parte de la Confederación Hidrográfica correspondiente - Ministerio -, para evitar poner en riesgo la vida de las personas. Revisión de la situación de las infraestructuras, anuncios adecuados y otros. La importancia de la acción de los alcaldes y alcaldesas, auténticos conocedores de los riesgos en cada territorio.

Durante la catástrofe.

Atención inmediata de las personas. Gestión de cada una de las administraciones (raramente una catástrofe de esta magnitud queda circunscrita a una sola comunidad autónoma). ¿Es un disparate pedir que actúen de la mano?.

Una vez ha ocurrido todo.

Recuperación y minimizar daños, así como búsqueda de responsabilidades si procede.

Y hasta aquí la parte que puede interesar a Su Señoría para buscar similitudes y formas de actuar entre la dana del 2019 y la de 2024. Lo que viene después es persecución del interés político y procurar que el foco de atención no se ponga en determinadas personas y organismos. Socialistas, comunistas e independentistas, en un ejercicio de gran hipocresía, buscan sacar rédito a cualquier precio, aunque sea basado en medias verdades, falsedades completas y víctimas de por medio.

Tampoco en Orihuela nos libramos de su deslealtad en 2019. A malas penas habían pasado unas pocas semanas ya los teníamos enfrente echando en cara que no funcionase tal o cual asunto, o que hubiese caminos sin arreglar, y ello pese a que se avisó de que la recuperación llevaría años. Poco o nada les importó.

Igual que nada importa ahora a Compromís (ocultadores del caso Mónica Oltra y exmarido) y PSPV (preocupados mediáticamente en que no se ponga el foco en la actuación de SUS alcaldes en la dana). Les Interesa que se culpe a los altos cargos de la Generalitat y al presidente Mazón de unos hechos que hay que aclarar y donde, como he señalado, participan también muchos actores de la administración central y local.

Por desgracia, nuevamente y tan solo seis meses después, hemos visto como motivo del apagón eléctrico sufrido en España, cómo el gobierno de la nación ha sido estanco a la hora de colaborar con las comunidades autónomas, obviando nuevamente que a las emergencias nacionales solo cabe una manera de hacerles frente y es siendo leales colaboradores unas administraciones con otras.

Señoría, tómese un par de días y venga a Orihuela a conocer un municipio acostumbrado a tratar con las danas y a gestionarlas de la mejor manera posible para que no se produzcan daños personales.

No debería volverse a oír decir nunca jamás de boca de nadie, y menos de un presidente de gobierno, que debería ser el mayor y más entregado servidor de todos los españoles, eso de “si quieren ayuda que la pidan”.