El PSPV-PSOE, un congreso comarcal y la necesaria mirada hacia el sur

El expresidente valenciano Ximo Puig / Pilar Cortés

En su visita a la agrupación socialista de Callosa de Segura con motivo de su centenario el expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, realizaba la siguiente afirmación: "La Vega Baja del Segura es una comarca sin la que es imposible entender la Comunitat Valenciana", y añadía que "siendo pieza clave en su futuro necesita articularse con un planteamiento singular y diferencial dentro de la misma generando una alianza efectiva entre esta tierra y la Comunitat Valenciana".

En el ejercicio pasado, la recién electa secretaria general del PSPV-PSOE, la gandiense Diana Morant, visitaba la comarca. En Orihuela a los orígenes del poeta universal Miguel Hernández, la torpeza del gobierno oriolano obligaba su reivindicación, trasladándose posteriormente a la localidad de Dolores, epicentro de la dana 2019, a un encuentro con militantes, simpatizantes y una nutrida representación orgánica e institucional socialista.

Tras su intervención, Diana abría turno de palabra. Compañeros y compañeras señalaron la necesidad de recuperar ánimos y realizar una evaluación serena de los resultados de las autonómicas y municipales del 28M, de la ausencia de proyecto de quienes dicen dirigir el Consell y de nuestra responsabilidad como partido frente a la ultraderecha, reflexiones que comparto. Sin embargo, decidí intervenir, haciéndola partícipe de mis preocupaciones para nuestro territorio.

Trasladaba a nuestra secretaria general que la Vega Baja representa unos 390.000 habitantes (INE 2024), población sociológica y electoralmente más que relevante en la Comunidad Valenciana; territorio emprendedor y dinámico que el PSPV-PSOE no puede obviar si pretende, y más a corto plazo, recuperar el gobierno de la Generalitat Valenciana con la mirada puesta en 2027. Que para lograrlo es necesario que nuestro partido entienda y tenga en cuenta la idiosincrasia de este territorio, frontera en la Comunidad Valenciana ante la ultraderecha -cada vez sociológicamente nuestra distribución de voto se asemeja más a la vecina Murcia- y como comarca castellanohablante y sector agrario relevante con la eterna batalla cultural de la lengua y el agua, sumado a un déficit estructural de inversiones en infraestructuras productivas, educativas y sanitarias, históricamente a la cola de la Comunidad.

Le trasladé la necesidad de aprender de los errores, de la necesidad de articulación de una política comunicacional efectiva de nuestras acciones de gobierno, con el paradigma de un plan Vega Renhace, donde no se había logrado trasmitir a la ciudadanía el significado y el compromiso de la primera gran iniciativa de la Generalitat Valenciana para este territorio, quedando muchas veces entendido como acciones dispersas o incluso de simple gestión local, y que para realizar esa tarea no necesitábamos gestores independientes, que seguramente también, sino comunicadores comprometidos con el plan y sus impulsores, un plan que, no siendo partidista, nació del esfuerzo del president Puig y el Botànic.

Por último, trasladé a nuestra secretaria general una petición del empresariado comarcal -si la comarca de la Vega Baja representa aproximadamente el 10% de la población y el 10% del PIB de la Comunidad Valenciana, parece lógico que reciba mínimo ese 10% de inversión presupuestaria-. La única forma de asegurar inversiones y proyectos es teniendo referentes comarcales en los centros de decisión, sea provincial, autonómico, nacional o europeo.

En el congreso comarcal del PSPV-PSOE del próximo 7 de junio los y las socialistas de la comarca de la Vega Baja elegiremos una nueva dirección política con un claro objetivo, fortalecer y ampliar nuestros gobiernos locales, incluida la Diputación Provincial de Alicante, y contribuir desde este territorio de manera relevante a recuperar el gobierno de la Generalitat Valenciana en 2027, si no se adelantan las elecciones, para lograr que Diana Morant sea presidenta, donde esta comunidad en general y nuestro territorio en particular necesitan recuperar políticas progresistas cuanto antes ante la deriva actual de un Consell sin respuesta, preso de la ultraderecha, y con un presidente acorralado por la ciudadanía.

De la futura dirección saliente en nuestra comarca en cuanto a su capacidad de respuesta a la hora de afrontar el reto pendiente albergo plena confianza, sin embargo, respecto a mi territorio no puedo menos que expresar una petición, que nuestra secretaria general, Diana Morant, tenga presente las preocupaciones que le trasladaba en Dolores, donde el objetivo de gobernar la Generalitat pasa, como decía Ximo Puig, por un PSPV-PSOE que necesita un planteamiento singular y diferencial para la Vega Baja.