Del rescate a la fusión, una historia de renuncias políticas, territoriales y sociales

Cuerpo sobre la OPA: "La consulta quiere dar entrada a los distintos agentes económicos" / Europa Press

La opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell no es una simple operación financiera. Representa el cierre de un proceso de concentración bancaria iniciado con la crisis de 2008, cuando se eligió salvar a los grandes y borrar del mapa cualquier alternativa pública o territorial.

Durante aquella crisis se trasladó injustamente la responsabilidad a los ciudadanos hipotecados por el simple hecho de acceder a una vivienda habitual. Se ignoró que el colapso vino provocado por la avaricia generalizada de las entidades financieras, que alimentaron la burbuja inmobiliaria hasta hacerla estallar, con la complacencia del regulador y una entrada masiva de capital bancario en el sector inmobiliario. No solo financiaron suelo sobrevalorado, sino que muchas entidades crearon sus propias promotoras, inflaron precios y vendieron productos tóxicos con cobertura institucional. El Banco de España y la CNMV no solo no intervinieron, sino que alentaron ese proceso. Luis de Guindos, vinculado previamente a Lehman Brothers y con trayectoria cercana a grandes fondos de inversión, acabó siendo premiado con altos cargos institucionales tras la crisis.

Desde entonces, se ha desmantelado todo el sistema bancario valenciano: CAM, Bancaja, Banco de Valencia... Todas absorbidas sin retorno institucional ni económico. Solo sobrevive, en pequeño formato, la Caja de Ontinyent y una limitada red de cooperativas. La CAM fue entregada al Sabadell por un euro tras inyectarse más de 5.200 millones públicos. El Banco de Valencia fue adjudicado a CaixaBank con otro rescate millonario. Y Bankia, que pudo haberse convertido en una nueva banca pública estatal, fue también absorbida por CaixaBank.

Sabadell ha generado más de 8.400 millones en beneficios desde entonces, y BBVA superó los 10.000 millones solo en 2024. Parte de estos resultados se explican por el apalancamiento en la subida de tipos de interés tras la guerra de Ucrania y la crisis energética. Sin mecanismos de protección, la banca trasladó las subidas a los hipotecados sin blindar cuotas, pero retrasó las bajadas para mantener márgenes, agravando la carga de las familias.

Esta crisis sistémica tuvo su origen en el estallido de la burbuja de las hipotecas “subprime” en Estados Unidos, donde productos financieros empaquetados con hipotecas de alto riesgo generaron una cadena de contagio que derrumbó a entidades como Lehman Brothers. A través del sistema interbancario, estos activos se distribuyeron por todo el mundo, y cuando colapsaron, arrastraron consigo a bancos europeos y españoles que habían invertido o replicado modelos de crédito sin control. Lo que en su inicio fue una crisis originada en la banca privada internacional, terminó por derivar en un gigantesco rescate financiado por el Estado.

El antecedente directo fue la privatización de Argentaria, un grupo público solvente que integraba bancos como el Hipotecario, el Exterior o la Caja Postal. Su absorción por BBVA marcó el inicio del desmantelamiento del sistema financiero público español. Luego, la crisis provocada por el sistema privado fue pagada desde lo público. El presidente Rajoy y gobiernos anteriores y posteriores hicieron creer que los más de 60.000 millones de euros destinados al rescate bancario serían devueltos. Pero no solo no se devolvieron, sino que facilitaron nuevas fusiones, concentración bancaria y más poder privado sin retorno al Estado.

Ahora, el Gobierno ha anunciado una consulta pública sobre la OPA del BBVA, una medida que llega tarde pero puede abrir al menos un debate necesario. Porque el problema no es solo esta operación concreta, sino que España carece de contrapeso público ante el oligopolio bancario.

En Europa la situación es muy distinta: en Alemania, las Sparkassen y Landesbanken suponen el 30% del sistema. En Francia, La Banque Postale y Caisse des Dépôts superan el 20% del mercado. Portugal mantiene su Caixa Geral de Depósitos como mayor banco en manos públicas. En España, el ICO apenas representa el 1 % del crédito, no tiene oficinas propias, y CaixaBank, pese a tener participación estatal, actúa como entidad privada. El Estado español aún posee un 16 % de CaixaBank, pero sin que esa participación se traduzca en una banca pública real ni en una orientación social de la entidad.

Esta diferencia se traduce en una pérdida de acceso bancario local y en el deterioro de políticas públicas como los avales ICO para jóvenes. Mientras tanto, las fusiones justificadas por eficiencia han traído miles de prejubilaciones, cierre de oficinas, exclusión financiera y un abandono generalizado de la función social del crédito.

España necesita recuperar el debate sobre qué sistema bancario queremos. Con apoyo estatal, del ICO, del Instituto Valenciano de Finanzas, de las cooperativas y de Correos, es posible reconstruir una banca pública o de proximidad, ética y territorial.

Ya no queda banca pública, ni cajas, ni bancos valencianos. ¿También vamos a ceder en lo último que nos queda?