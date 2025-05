Personas informándose del apagón a través de la radio. / INFORMACIÓN

Quien mucho habla mucho yerra. Lo pudimos constatar durante la jornada del apagón en las emisoras. Entre la multitud enfervorizada que loó el papel ejemplar de la radio, me tomo la libertad de dar mi opinión sobre el particular, aun a riesgo de equivocarme. Pero la impresión que me quedó a mí después de seguir pegado al transistor varias horas dista de quienes están dispuestos a conceder el Premio Ondas a la radio por su labor en la jornada del 28 de abril. Francamente, entre nosotros, les diré me sobró cháchara. Sé de sobra que no todos son Pepa Fernández, que posee una documentación exhaustiva por cada palabra que pronuncia. Naturalmente la jornada del apagón general no se podía exigir al medio radiofónico la sofisticación de «No es un día cualquiera», pero de ahí a lo que mis oídos escucharon dista un trecho demasiado largo.

Si hablar por hablar ya puede ser puesto en entredicho en una jornada del montón, adoptar esta actitud en unos momentos en los que la incertidumbre era tan alta merece que algún árbitro sacase la tarjeta roja y amonestase a quien así obró en los peores momentos de un trance que pudo tener consecuencias trágicas.

Lo digo con todos los respetos que puede expresarse la hermana menor, la televisión, hacia la mayor, la radio, pero lo digo. Hasta que no regresaron las imágenes a nuestros televisores no pudimos suspirar de alivio. Porque toda la palabrería radiofónica fue barrida por la fuerza de las imágenes. Tan contundentes.

Cada cual tendrá su opinión. Pero confieso que no fui capaz de aguantar tanta cháchara. A la tercera hora de sintonizar emisoras hablando por hablar sin que un solo cargo público ofreciese una voz autorizada, me pasé a la música, que por algo dicen que amansa a las fieras.