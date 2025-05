La importancia de hablar bien inglés / INFORMACIÓN

El pasado lunes aparecía una noticia en INFORMACIÓN con respecto a un dato demoledor respecto a que, según el INE, 7 de cada 10 jóvenes valencianos afirman que no entienden nada de inglés, pese a haber estudiado, como mínimo, desde los 3 hasta los 16 años. Y sorprende este dato de una realidad que era muy común hace ya muchos años, en donde el nivel de idiomas era muy bajo en la sociedad española, y que, sin embargo, se ha avanzado mucho en la actualidad en la concienciación de la ciudadanía de la necesidad del conocimiento de los idiomas.

Sin embargo, es verdad que no es igual el aprendizaje cuando ya se tiene una edad avanzada que desde una edad temprana, en donde es mucho más sencilla la captación de una lengua extranjera ante la infinidad de oportunidades que existen hoy en día para aprender lenguas extranjeras, y que abre muchas posibilidades laborales y de proyección profesional en jóvenes y menos jóvenes.

La prueba de la importancia del conocimiento del inglés, y también del francés, lo ha sido la proliferación de escuelas privadas y centros de aprendizaje de la «lengua de Shakespeare» ante la clara concienciación de que el conocimiento lenguas supone un elemento diferencial en la persona con respecto aquellos otros que no dominan el inglés, o el francés, pero, sobre todo, el primero por su amplia proyección mundial y las posibilidades que dispara a quien lo conoce a la perfección para encontrar un puesto de trabajo por encima de otras personas que no la dominan a la perfección, que es lo que se exige a la hora de la búsqueda de un trabajo.

Pero sorprende esta estadística en un momento en el que se ha apostado claramente por el aprendizaje de idiomas, y pese a los grandes esfuerzos del profesorado para que los alumnos conozcan bien la lengua inglesa, porque en modo alguno se puede reprochar a los profesores estas cifras, y lo que se exige es un mayor esfuerzo por parte del alumnado en el aprendizaje de esta lengua. Y la prueba está en que aquellos que se esfuerzan, tanto jóvenes como menos jóvenes, hablan perfectamente el inglés y en las mismas circunstancias de medios puestos en los centros escolares para que el alumnado aprenda correctamente esta lengua al igual que ocurre con el francés y otras.

Al final, todo consiste en el esfuerzo personal y la dedicación para mejorar la formación del alumno y la dedicación constante para ser mejor, porque hay que ser consciente de que cuanta mayor sea la formación y los conocimientos mayores serán las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo acorde con las aspiraciones que pretende cada persona. Y hay que hacer notar que en la vida hay momentos importantes en donde hay que poner «toda la carne en el asador», porque es en la juventud donde cada uno se va labrando su futuro profesional. Hay cosas que se consiguen a una edad concreta, porque luego va a ser muy difícil de alcanzar. Y eso ocurre con el aprendizaje de los idiomas.

Pero ocurre lo mismo con otras cuestiones relacionadas con el aprendizaje y la mejora en la formación, ya que el paso de la edad va haciendo cada vez más difícil hacer cosas que se debieron hacer en la juventud. Y es en este momento cuando cada persona se labra su futuro profesional. Pero el problema radica en que en algunas ocasiones no se es consciente de la necesidad del esfuerzo que hay que hacer para cultivar los conocimientos y la formación al máximo para conseguir una especialización en una materia concreta en la que pueda luego desempeñar una actividad laboral. Y en todo ello, el conocimiento a la perfección de una lengua extranjera, como el inglés o el francés, es absolutamente indispensable y que suma mucho en la formación de una persona.

De esta manera, cuando una persona aspira a un puesto de trabajo, disponer de un dominio a la perfección de la lengua inglesa supone un ámbito de excelencia que le va a distinguir de otra persona que carece de ese conocimiento casi bilingüe. Y es por eso por lo que han proliferado con razón las escuelas privadas de idiomas, tanto a nivel de enseñanza principal, como de complemento de aquella otra que reciben en otra escuela que no tenga enseñanza única en inglés. Por otro lado, insistir en que los jóvenes deben responder a sus progenitores con el esfuerzo económico y personal que hacen a la hora de poner a disposición de sus hijos el conocimiento de una lengua extranjera, al ser conscientes de que esto les va a permitir ser más competitivos en el mercado laboral el día en que tengan que acceder a él. Y, por último, la gran pregunta: ¿por qué unos alcanzan el nivel necesario y otros no? La clave está en el esfuerzo personal en conseguirlo, porque los medios están ahí. Y son muchos más que en épocas pasadas. No hay excusas.