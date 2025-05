Por sus obras le conoceréis

El Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Misiones 2024, en octubre de 2024. / Stefano Spaziani / Europa Press

La defensa de los migrantes, de los pobres, de los excluidos y marginados es posiblemente lo que más ha caracterizado el papado de Francisco. Ningún papable, ningún cardenal va a negar que esas son las personas prioritarias del Nuevo Testamento, subrayado especialmente en el Sermón de la Montaña (Mat. 5,1-7,29). Ningún jerarca eclesial negará que estos eran los preferidos de Jesús de Nazaret. La diferencia es que Francisco les daba prioridad en sus acciones- desde su vestimenta en la primera aparición en el balcón de San Pedro- en sus viajes-el primero a Lampedusa- y en su palabra. Las diferencias entre los electores del cónclave se dan por temas organizativos y doctrinales: para unos son parte del dogma eterno eclesial, y para otros no. Puede que cuando este artículo se publique ya tengamos nuevo papa será entonces cuando veremos por sus obras, si va a seguir la línea de Francisco.

El tema central es si durante su gobierno diocesano el nuevo papa ha abierto el gobierno, la curia, a la participación de los seglares, especialmente mujeres. El proceso y las conclusiones desarrolladas durante el Sínodo, es la «sinodalidad» es decir la participación de todos los creyentes -especialmente mujeres, repito- en el gobierno de su diócesis, en la toma de decisiones. Si ese gobierno con los seglares será capaz de extenderlo al conjunto de la Iglesia, y quiénes tendrán voz y voto en el gobierno de la Iglesia diocesana y universal.

Para Francisco en la iglesia caben todos, desde curas secularizados o casados, a seglares divorciados y vueltos a casar, LGTBI, etc. La Iglesia no la conforman sólo aquellos que se caracterizan por su lealtad a la ortodoxia doctrinal. Se trata de una iglesia abierta al mundo y a sus cambios sin perder por ello su base doctrinal, pero sin excluir a los que no se ajustan a la ortodoxia. Se trata de una apertura al cambio de la Iglesia huyendo de la polarización y de las amenazas de cisma, -que las ha habido- se trata de admitir dentro de la iglesia el desacuerdo y las diferencias, previas a cualquier diálogo.

Francisco dio importantes responsabilidades a la mujer en la Iglesia y en el mismo Vaticano; pero no se acabó de decidir a que pudieran ser ordenadas como diáconos- podrían predicar, presidir bodas, funerales y bautizos-. En muchos lugares con escasez de sacerdotes las mujeres realizan cada vez más el trabajo de diácono. Encontró una fuerte resistencia conservadora porque temían que con el tiempo se convertirían en sacerdotisas y obispas. Las mujeres, sin embargo, ya eran diaconisas en la iglesia primitiva.

Hace años una cumbre de obispos recomendó a Francisco que permitiera a los hombres casados servir como sacerdotes en Latinoamérica, dada la escasez de curas. La norma de que los sacerdotes sean hombres solteros y célibes es de hace unos mil años, pero antes no era obligatorio. Este tema Francisco lo dejó en el aire.

«Las personas que iniciaron una nueva unión tras la derrota de su matrimonio sacramental no están en absoluto excomulgadas, y en absoluto deben ser tratadas así» (The New York Times, 4 de mayo de 2025). Francisco abría así la puerta a que los divorciados, aunque no hubieran anulado su matrimonio por un tribunal eclesiástico, pudieran recibir la comunión y participar plenamente en la Iglesia. «Aunque estas situaciones contradicen el sacramento cristiano», la Iglesia «busca el bien y la salvación de todos sus hijos», dijo.

El Papa Francisco abrió el debate sobre el papel de los católicos LGBTI, al permitir que los sacerdotes bendijeran a parejas del mismo sexo, si bien dejó claro que el matrimonio eclesiástico seguía siendo entre un hombre y una mujer. El tema levantó ampollas especialmente en África donde en muchos casos la homosexualidad es un delito, y encuentra todavía una gran oposición social.

Parte de la jerarquía en Europa, Australia y Estados Unidos quieren dar carpetazo al tema de los abusos sexuales en la Iglesia contra el que Francisco ha sido contundente y pretendía seguir siéndolo.

La Iglesia Católica donde más está creciendo es en África, Asia y Latinoamérica, además, en coherencia con su defensa de los más pobres y emigrantes, el nuevo Papa debe ser alguien dispuesto a hablar de los problemas e injusticias que existen en las relaciones entre el Norte global y el Sur global. Posicionarse ante los conflictos internacionales siempre es delicado, y sin duda influye en los problemas financieros- falta de donaciones económicas- de la Iglesia. Sin embargo, es un gran atractivo para los jóvenes.