El ausente

José Antonio Primo de Rivera fue el «Ausente» para sus compañeros falangistas, lo que no deja de ser una contradicción, porque, durante la Dictadura, en los gritos de ordenanza siempre se gritaba: «José Antonio, ¡Presente!». Así son los franquismos y los trumpismos: una constante incoherencia que no parece importar a los que les jalean, quizá porque si fueran congruentes tendrían el cerebro mejor amueblado y se dejarían de estupideces.

En nuestra tierra tenemos a la madre de todos los ausentes, el mago del escapismo, el que nunca está cuando se le espera. Es el ausente por antonomasia, el que desapareció en la dana y huye de las fiestas para no ser abucheado e increpado, el que está de espíritu en la Santa Faz, que no de carne y hueso, no vaya a ser. Iba a escribir de cuerpo presente, pero no sé por qué la presencia de un cuerpo se equipara a la muerte y algunos, excepto para la política, están muy vivos.

En fin que el Houdini de la Comunidad Valenciana lo ha vuelto a lograr, escapando de la camisa de fuerza, el triple candado y el tanque de agua. Me emocionan esos ejercicios circenses en los que alguien parece que sucumbirá a todos los obstáculos para encontrarse de repente en Nueva York, por ejemplo. Ni tan mal. No veo yo que los neoyorquinos, que suelen ser bastante misántropos, vayan a preocuparse de que Mazón haya andado por ahí, huyendo simultáneamente de la Romería y de los líderes europeos de su partido, para los que Estados Unidos está incluso cerca, de acuerdo a sus merecimientos y la consideración que le tienen.

Lo que me maravilla es cómo con dinero de mi bolsillo, y del suyo, Sra. Enriqueta, se financian viajecitos. Ah, ¿qué Mazón ha ido a convencer a Trump de que baje los aranceles específicamente a los valencianos? Es un argumento de nivel menos tres, podían haber pensado en algo más enjundioso, como inventarse que van a traer a Valencia la producción mundial de tornillos de rosca chapa o un parque de dinosaurios revividos desde una piedrecita de ámbar.

No saben hasta qué punto cambia la concepción de nuestra autonomía en los USA con la visita del ex MH. De la noche al día. Exactamente igual, pero más caro, que las reuniones que se montan en Madrid con gente de aquí y en las que ningún mesetario se pierde ni por equivocación, para después presumir de hacer lobby en la capital del Reino. Volando voy, volando vengo y en el camino me entretengo. Pues eso.

El Ausente, nuestro ausente (dejemos descansar en paz a Juan Antonio, como le denominaba con mala baba mi amigo y compañero gráfico Ángel García) va a llevar la huida a los más altos grados de virtuosismo. Primero fueron los paseos, acompañado del séquito habitual, por el campo y los descampados, donde, a no ser que te insulten las cabras o los caracoles, pocas posibilidades tienes de salir malparado. Luego la aversión a los lugareños, como si fueran los paisanos armados de antorchas que pretenden incinerar a Frankenstein. Empezó a dar la espantá a las concentraciones, excepto si el público es afín y controlado por sus guardias de corps, a los malvados correligionarios que le dicen que mejor se vaya, a los infames periodistas que le ponemos a caer de un burro, a los familiares de víctimas de la dana, a la jueza que está buscando cómo convencer al TSJ de que lo procese y le pide que se rinda y se entregue voluntario (esto de los aforamientos tiene su guasa). En fin, la gran escapada que algún día acabará como finalizó la vida de Houdini, de la manera más tonta (no lo busquen, se lo digo yo, de un puñetazo en el estómago que le propinó un fan al que retó el propio ilusionista).

En esencia nuestro escapista nunca quiso desaparecer, digamos que su vocación era más bien la de brillar cual estrella de Belén, pero la vida le ha conducido a un oficio que no eligió. Como tantos otros. Parafraseando a Concepcion Arenal: odia la fuga y compadece al fugado, aunque viajar a cuerpo de rey no parece que sea mal plan.

Tampoco diré que sea cobarde gallina, capitán de la sardina, es simplemente prudente a la par que cauto, y ni le apetecía encontrarse con gritos de Mazón Dimisión en medio de la carretera ni, mucho menos, que los líderes europeos del PP le pusieran mala cara o huyeran, ellos también, de situarse a su lado en una foto. En esta escapada hacia adelante, un día más, vivo, es un triunfo. De algo estoy seguro: la película no tendrá el final de Thelma y Louise, más bien el de El planeta de los simios cuando Charlton Heston descubre semienterrada la estatua de la Libertad.