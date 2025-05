Prevost, el papa Leon XIV.

Nos hallábamos en una cafetería enzarzados con amigos en la habitual conversación encendida cuando, tras unos compases de repiqueteo, es Rosa la que nos baja del guindo: «Chicos, que hay Papa». El eco de campanas fue aumentando y constatamos que enterarse por tan tradicional procedimiento tiene su punto. La iglesia que nos acercó la buena nueva antes que la factoría equis de Elon Musk es Santa María de Gracia, nada menos que el título más antiguo en el culto mariano de la orden agustiniana a la que, como ya sabe todo quisque, pertenece León XIV. Como mínimo nos ha tocado la pedrea.

No sé si sería cosa del destino o la mano de Dios quien pocos minutos después nos puso en presencia de Albert Boadella. Si durante el torrente de trazos sobre la presumible identidad del pontífice ha sobresalido la calificación de poliédrico debido a su vasta formación y la multiplicidad de actividades, qué voy a contarles sobre el enjambre que arrastra el creador de Els Joglars y ex emperador de Tabarnia. Alguien que ha fustigado con sátiras de lo más guapas a Pujol, a la maquinaria que puso en marcha y a otros seres del universo próximo, no por ello deja de apreciar en el reciente montaje El rey que fue en torno al emérito la vida repleta de contrastes y lo extremadamente complicado que para él resulta ser heredero al trono. Nunca ha hecho Shakespeare convencido por razones de sobra contrastadas que lo suyo son las «boadellas», aunque en parte se metaboliza en el dramaturgo inglés convencido de que hoy a este le habría seducido más el Borbón del Golfo Pérsico que los monarcas que retrató.

Albert ha contado con el toque de distinción de transferir a los actores el alma del personaje y clavarlo incluso sin que físicamente tuviesen nada que ver hasta lograr combinar lo disruptivo con la salvaguarda de la tradición. Para la puesta en escena que aguarda al Papa a la hora de tender puentes como pretende a ver cómo se las maravilla. Es posible que el Espíritu Santo recurra de entrada a un coaching.