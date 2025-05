Chapí y las fotovoltaicas

Placas solares de una megaplanta fotovoltaica. / INFORMACIÓN

Me parece de todo punto increíble que después de cuarenta años de vida y con 75 números alumbrados la revista ‘Canelobre’ que edita el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante no cuente con ningún monográfico dedicado a la figura del compositor Ruperto Chapí.

No faltan los de Miró, Azorín, Esplá y Miguel Hernández. Tampoco los de Rafael Altamira o Eusebio Sempere, pero no ha habido lugar para el dedicado al compositor de ‘La revoltosa’. Lo que no quiere decir que exista ningún tipo de intencionalidad. La carencia sólo evidencia que en los aledaños de la institución no hubo ningún villenense que presionara lo suficiente para que este trabajo se llevase a cabo. A fin de cuentas, detrás de cada actividad están las personas que las llevan a cabo. Moviendo los hilos para que algo sea posible. Activando resortes. Luchando contra la burocracia que tanta lentitud aporta a todas las gestiones que hay que realizar relacionadas con el aparato público.

Me gustaría equivocarme, y que de repente alguien saliera con un número monográfico dedicado a Ruperto Chapí. Un número extraordinario con el doble de páginas de las habituales en la publicación. Pasaría muy a gusto el rato de vergüenza y soportaría con cara de circunstancias que alguien me sacase los colores por haber metido la pata hasta el fondo. Pero me temo que no habrá lugar para el mal rato.

Me dirán que estoy muy susceptible con las cosas de mi ciudad. Cómo quieren que esté cuando ya se confirma que el 9 % de su suelo está hipotecado en la construcción de plantas fotovoltaicas. Casi el 10 % de toda su superficie, que se dice pronto.

Poco nos pasa a los villeneros, habitando en esa tierra tan hermosa que parece que sea tierra de nadie, asolada por tantos abusos.