Llámame por mi nombre: Enfermera

Una enfermera administra una vacuna a un hombre adulto. / M.J. López

Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. Y aunque muchos lo reduzcan a una efeméride más en el calendario institucional, para nosotras, las enfermeras, es una jornada profundamente significativa. Es la oportunidad de afirmar con claridad quiénes somos, qué hacemos y por qué nuestra labor es esencial para la salud y el bienestar de la sociedad. No buscamos homenajes vacíos ni palabras bonitas que se olviden al día siguiente. Queremos que nuestra voz, pero sobre todo nuestros cuidados se conozcan y reconozcan, más allá de los tópicos y estereotipos aún presentes.

Ser enfermera no es un acto de simpatía ni de sacrificio. Es una afirmación de identidad profesional, basada en el conocimiento, la ética, la técnica y la capacidad de respuesta ante la complejidad de la vida. Enfermería es una disciplina académica, una ciencia con conocimientos propios y una profesión autónoma que actúa desde la reflexión crítica y el compromiso social. Es una forma de estar en el mundo: al lado de la vida, en el corazón de los vínculos humanos, con las manos preparadas para cuidar, sostener y transformar.

Sin embargo, nuestra imagen se mantiene anclada en una imagen obsoleta que nos identifica como figuras subsidiarias, como apoyo de otros profesionales, o como sujetos pasivos de una supuesta vocación que todo lo puede. Pero cuidar es una competencia profesional compleja que exige juicio profesional, conocimientos científicos, habilidades comunicativas, compromiso ético y sensibilidad relacional.

Incluso instituciones como la Real Academia Española siguen definiéndonos con términos anacrónicos que consolidan esa visión reduccionista, injusta y profundamente. Alejada de la realidad. Y eso no es anecdótico: el lenguaje modela el pensamiento social, y cuando se nos nombra mal, se borra nuestra aportación. Nombrar es reconocer. Y reconocer es transformar.

Las enfermeras no somos un apéndice del sistema sanitario. Somos su columna vertebral. Articulamos cuidados, coordinamos recursos, lideramos equipos, acompañamos a las personas en todas las fases de la vida. Cuidamos en hospitales, sí, pero también en atención primaria, en domicilios, escuelas, centros penitenciarios, comunidades rurales, centros sociosanitarios, en dispositivos de salud mental o en escenarios de intervención humanitaria, entre otros ámbitos. Allí donde hay una necesidad de cuidado, estamos presentes. Y no lo hacemos desde la improvisación, sino desde una praxis profesional que integra ciencia, sensibilidad y compromiso social.

El cuidado que brindamos es una aportación científica, ética y política. Y esto último es clave: cuidar también es hacer política, que no hacer de políticos/as. Es actuar sobre aquello que impacta en la salud más allá de la enfermedad. Es abogar por la equidad, es sostener los vínculos que hacen posible la vida. La forma en que una sociedad cuida —o descuida— a quienes la configuran dice mucho del tipo de sociedad que es. Y el cuidado profesional enfermero, es una estrategia pública y estructural.

La enfermería, además, es una profesión fuertemente feminizada. Y eso, lejos de restarnos valor, es una de nuestras mayores fortalezas, a pesar de quienes demonizan estos planteamientos. La feminización ha modelado una forma distinta de ejercer el liderazgo: más horizontal, más empática, más centrada en la sostenibilidad de la vida. Son justamente esos valores —la escucha, el vínculo, el consenso, la compasión— los que el mundo necesita con urgencia frente a los grandes desafíos del presente: el envejecimiento de la población, la soledad no deseada, el suicidio, la migración, la violencia de género, la cronicidad, las desigualdades sociales, las crisis humanitarias o el colapso ecológico.

Feminizar el sistema de salud, por tanto, no es un problema. Es parte de su solución. Es situar el cuidado en el centro de la vida social y política. Es reivindicar una forma diferente, y profundamente necesaria, de ejercer el poder alejándolo de la autoridad o la exclusión. No desde la imposición, sino desde la articulación de saberes, la participación colectiva y el compromiso con la dignidad humana.

Nuestra voz, es la voz que defiende una salud centrada en las personas, no en sus enfermedades. Una salud entendida como derecho, no como mercancía. Una salud que se construye desde la participación y el consenso, no desde la jerarquía.

Este 12 de mayo reclamamos presencia en los espacios de decisión, visibilidad mediática, reformas legislativas que reconozcan nuestro rol y una narrativa pública que nos represente con justicia. Llamarnos correctamente —enfermeras— no es un capricho. Es un acto político y transformador. Implica reconocer nuestra existencia profesional, nuestra especificidad disciplinar, nuestra capacidad para liderar los procesos de cambio y la necesidad de ser reconocidas por quienes más nos importan, las personas, las familias y la comunidad.

Por eso pedimos compromiso real. Políticas con y de cuidado, sistemas con alma, comunidades con equidad. Porque cuando se escucha a las enfermeras, se cuida mejor. Y cuando se cuida mejor, se vive mejor.

Queremos que se nos llame por lo que somos. No es una palabra cualquiera. Es una identidad, un saber, una práctica transformadora. Enfermera.