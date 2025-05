La OPA del BBVA sobre el Sabadell, en el laberinto de la consulta pública

Imagen de la sede del Sabadell en Alicante, reglejada en el edificio que tiene en frente. / Alex Domínguez

Cuando sólo faltaban unos pocos días para que se cumpliera un año desde que el BBVA hizo pública su intención de hacerse con el control del Sabadell, hemos conocido, por fin, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde se somete la preceptiva autorización a un conjunto de compromisos, alcanzados con la aquiescencia de la entidad adquirente, que desea seguir adelante con la operación.

La «nota sucinta» emitida por la CNMC se limita a presentar una descripción muy general de los problemas planteados por la oferta del BBVA y de los «remedios» propuestos para mitigarlos, ofreciendo muy pocos datos que nos puedan ilustrar sobre la capacidad real de los mismos para alcanzar los objetivos previstos. Parece que la necesidad de salvaguardar la confidencialidad ha impedido encontrar fórmulas para ofrecer información más precisa acerca del impacto de la operación en los segmentos de mercado relevantes (cosa que, no se sabe muy bien por qué, no ocurre en otros países).

Buscando en la web de la propia CNMC, se comprueba, además, que los mercados bancarios no suelen encontrarse entre los más analizados por este organismo (que se preocupa, fundamentalmente, de los sectores aeroportuario, audiovisual, energético, ferroviario, postal y de las telecomunicaciones). Los únicos informes que atañen a la banca, entre los muchos elaborados por la institución durante los últimos años, son: uno de 2018, que examina los riesgos de las llamadas Fintech, aunque anticipa que su irrupción tendría efectos muy favorables sobre la eficiencia y la competencia; otro de 2021, donde se constata la disminución de la red de cajeros automáticos en España, y se alerta sobre los problemas de exclusión financiera que está provocando el cierre de oficinas y la concentración en el sector; y los realizados en las pocas operaciones de integración horizontal que se han producido en el sector bancario (el más relevante, el que examina la fusión de Bankia y CaixaBank, que es igual de parco en datos que el que nos ocupa).

No contamos con un estudio exhaustivo reciente de la competencia en los mercados bancarios españoles (tan escasamente integrados en el ámbito europeo como los de casi todos los estados miembro), que nos permita disponer de una visión, a la vez clara y rigurosa, sobre su situación. Parece que la propia CNMC ni siquiera ha hecho su propio análisis de la repercusión real de las operaciones de integración horizontal que ha ido autorizando en los próximos años. ¿Considera este organismo que los «remedios» impuestos en esos casos han funcionado como se pretendía? ¿El aumento de la concentración, que ha elevado los indicadores que se utilizan habitualmente para medirla, ha preservado suficientemente la competencia? ¿Dispone el cliente minorista, en la actualidad, de capacidad para elegir entre un variado catálogo de productos y servicios o se encuentra con ofertas similares en todas las entidades? ¿Las estrategias de los grandes operadores han tendido a converger en cuanto a servicios, condiciones, comisiones y otras tarifas, o se mantiene un mínimo grado de diversificación de productos, servicios y precios? ¿Los grandes incumbentes disponen de instrumentos para limitar la penetración de nuevos agentes, como las Fintech, que la propia CNMC consideraba necesario alentar con el fin de favorecer la innovación, la eficiencia y la competencia en el sector? ¿Se ha examinado la posible existencia de algún grado de coordinación -implícita o explícita- en los movimientos de los tipos de interés activos y pasivos de las entidades de crédito como consecuencia de los vaivenes de la política monetaria desde comienzos de 2022?... Pues parece que no. Y no podemos esperar que la respuesta a estas preguntas llegue desde el ámbito académico, pues la información necesaria para llevar a cabo un análisis detallado y riguroso exigiría contar con datos a los que difícilmente se va a poder acceder, por razones de confidencialidad. De ahí que sea tan importante que lo hagan aquellos organismos que, como la CNMC o el Banco de España, sí tienen acceso a ellos y pueden emplear, si quieren, fórmulas para publicar los resultados sin vulnerar ese derecho a la confidencialidad.

Y es en este contexto en el que el Gobierno ha decidido lanzar una sorprendente consulta pública, dirigida a cualquiera que desee opinar al respecto, sin poner al alcance de la ciudadanía una parte relevante de la información (muy detallada, sin duda) que maneja y confiando, imagino, en que los potenciales afectados por la operación podrán aportar datos sobre cómo repercute sobre sus intereses. Datos que serán, lógicamente, parciales y, muchas veces, difíciles de contrastar.

Siendo bienintencionado, cabría pensar que el Gobierno piensa que aún le falta alguna información, que bien podría haber solicitado a entidades u organismos concretos, en vez de abrir la puerta a una avalancha de opiniones, en la que, como decía el poeta, no será fácil distinguir «las voces de los ecos». Aunque también es normal preguntarse si con esta iniciativa lo que se desea, en realidad, es abrir la puerta a un «totum revolutum», en el que todas las opiniones, hasta las más disparatadas, parezcan haber sido tenidas en cuenta, con el objetivo de «pescar en el mar revuelto» para justificar una decisión que, quizás, ya se ha adoptado.

El gobierno puede aceptar, sin más, la propuesta de la CNMC, lo que equivaldría a dar vía libre a la operación. O puede frenarla, argumentando que existen razones de «interés general», que van más allá de las que tienen que ver directamente con la competencia en los mercados financieros, como, por ejemplo, motivaciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional, la protección de la salud pública, o la libre circulación de bienes y servicios. En este sentido, el impacto de la OPA del BBVA sobre el Sabadell podría tener, entre otros, efectos sobre la cohesión territorial o la inclusión financiera, que desbordarían los límites del análisis efectuado por la CNMC.

Así, el gobierno podría establecer nuevas condiciones dirigidas a mitigar esos efectos o endurecer las que ha aprobado la CNMC, si considera que éstas no son suficientes para asegurar la competencia en los distintos segmentos del negocio bancario. Aunque, en principio, no cabe una prohibición directa, el establecimiento de condiciones muy exigentes podría dar la puntilla a la OPA. No hay que olvidar que el BBVA siempre ha planteado que no le basta con hacerse con un paquete mayoritario de las acciones del Sabadell: para alcanzar los objetivos de la operación, necesita que su participación le permita promover la fusión entre ambas entidades. Una meta que cada día se antoja más difícil de alcanzar.