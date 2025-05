Opino como Gonzalo Miró

El presidente Carlos Mazón comparece desde el Cecopi el 30 de octubre. Detrás, Susana Camarero. / EFE

Hace días, vi una fotografía de Mazón en pantalón corto visitando la Santa Faz, y no me sorprendió nada ya que aunque tarde, parecía llevar cosido a su cuerpo el calor del próximo verano. Y pensé lo que dijo de este cadáver político, que: espero que la gestión de la dana le persiga no hasta que dimita, sino hasta el fin de sus días. Y si Mazón previamente viajó hasta Nueva York, lo hizo para huir del abucheo público, pues como dijo Compromís: «Tenemos 228 razones para que no vuelvas». Pero no les hizo caso, volvió tarde a esta alicantina celebración, por eso estuvo bien que Compromís escribiese ese recordatorio mensaje.

Por otro lado, otra de las cosas que parece temer Mazón, es a esa jueza de Catarroja que lo está acorralando en su relato político. Los autos de esta jueza, son cada vez más precisos y contundentes. Y se basan en la gravísima inactividad de la Generalitat, que fue absolutamente incapaz de avisar en tiempo y adecuadamente, a la población. Vaya, que quienes lo vivieron muy, muy de cerca, o anduvimos viéndolo por televisión o escuchándolo por la radio, nos preguntábamos todos eso de ¿dónde está Mazón? ¿porqué no se daban alarmas de aviso? Pues las personas se ahogaban, morían por doquier, y no pudieron ponerse a salvo ante todo ese espanto que les caía encima. Por último, como ha indicado la jueza: los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí. Por eso, lo quiera Feijóo o no, Mazón está sentenciado políticamente. Por eso, porque no dimite, su sentencia será el rechazo frontal de todos los valencianos. El pueblo ya ha dictado su propia sentencia. Y es que la responsabilidad entraña responsabilidad. ¿Será Mazón responsable de su incompetencia?