Hablemos del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Diego Radamés - Europa Press

«La semana que viene hablaremos del Gobierno». Era muy difícil hablar del Gobierno en los tiempos en los que Tip y Col idearon este reto que marcó una época. Una sentencia que hoy añoramos muchos cuando se ha sustituido la crítica al Gobierno por la que se hace a la oposición y, lo peor de todo, por la loa al Gobierno -similar a la de aquellos tiempos de democracia orgánica-, que representaba el orden frente al enemigo interior. Ahora el orden es caos en manos de quien nos gobierna que, vistos sus modos con quienes disienten de su poder (WhatsApp provenientes de quien le espera con ansia) no parece muy diferente al del General.

La confrontación, propia de narcisistas, es la fuente que permite este debate irracional, absurdo, vacuo y estéril. Y la confrontación es la causa de la irresponsabilidad de cualquier gobierno que sabe que puede hacer lo que le plazca porque va a mantener la fidelidad de los amansados múltiples: los militantes con esperanzas de puesto y sueldo y los adeptos que florecen en ese ambiente turbio de adhesiones inquebrantables.

La lealtad plena permite y exculpa de delitos que, creen estos últimos, solo existen en la mente perversa de jueces corruptos y ultras, nunca los que condenan al adversario, paradigma de la justicia. El gobierno de la confrontación, al igual que los autócratas, logra con tanta reverencia ahorrase argumentos en defensa de sus decisiones. No tiene que preocuparse en explicar el porqué de sus actos. Le basta con exhibir el pacto logrado cuyo mérito fundamental es cerrar el paso al otro, ahora la derecha; luego, mañana, el comunismo radical. Los debates parlamentarios, de este modo, son un cúmulo de improperios hacia el otro y una ausencia absoluta de razones que amparen las decisiones adoptadas. Y ello con un nivel que roza el analfabetismo moral. Que lejos queda ya el «programa, programa, programa» de Julio Anguita. Sus sucesores padecen una amnesia que deberían curarse.

Solo si aceptamos el nivel de la política que hemos consentido se puede entender el gobierno que tenemos que, en realidad, no existe porque no es viable, ni posible. No tiene un programa que exceda de revestimientos de apariencia progresista, mera apariencia, no tiene presupuestos, no puede aprobar ley alguna sin venderla al mejor postor y por precio vil, no hay una política internacional clara más allá del abandono al pueblo saharaui. Esto último para vergüenza de tantos que nada han hecho, la mayoría ni siquiera levantar la voz.

Pero no importa, incluso cuando el modelo social hace aguas que se quieren disimular con conquistas sociales que no justifican el triunfo del liberalismo, criticado, pero reforzado por este progresismo poco reconocible en lo esencial. La sanidad se devalúa a pasos agigantados. Cada vez más listas de espera, interminables, menor acceso a medicamentos. Educación privada en auge ante la infrafinanciación de la pública, sobre todo la universitaria. Justicia con menos jueces y reformas que pretenden y buscan que cada cual se pague la resolución de sus conflictos. Y la vivienda inaccesible y ninguna pública se ha construido.

Y, en fin, las chirigotas de ministros cuyos méritos se reducen a la lengua suelta y el magín cerrado. Ahí Puente gana por goleada. Con un par ha calificado de «grave sabotaje» un simple y frecuente robo de cable, de cobre, hecho éste repetido el último año casi mil veces en el ámbito ferroviario. Un sabotaje que Monedero, el inspirador de revoluciones bolivarianas en estos pagos, ha atribuido directamente a la autoría de PP y Vox. Y no pasa nada. Y nadie pone en la calle a sujetos cuya locuacidad es el único mérito que les habilita para un cargo, en el caso de Puente, antes ocupado por el mismo partido, el PSOE, por medio de un hombre ejemplar: Ábalos, otrora poderoso sanchista y ministro que promete darnos tardes de gloria.

Hablar de sabotaje es mentir y calumniar a los adversarios. E inútil para enfrentar el verdadero problema. Lo cierto y verdad es que las zonas rurales están cada vez más desprotegidas, lugares éstos en los que se producen los robos del cableado del ferrocarril. Y la razón es el cierre de muchos cuarteles de la Guardia Civil. Ahorrar en seguridad tiene estas consecuencias. El campo y los pueblos más pequeños están mucho más expuestos a la delincuencia con este gobierno que apuesta, dice, por el mundo rural. Pero en realidad esa apuesta tiende a la centralización de servicios, al ahorro.

En democracia no hay nada eterno y algún día el gobierno cambiará de color. Ese día, lo sembrado en estos años marcará una etapa política que poco se diferenciará del presente, aunque con los cromos cambiados. Estamos condenados a permanecer en este espectáculo infumable porque las bases del futuro serán las mismas. No parece, ni se puede esperar que el PP, de ganar, vaya a regresar al consenso que este PSOE ha herido de muerte. Ejemplos ya hay de lo mismo con los protagonistas cambiados. Y muy cerca de aquí. Tampoco creo que nos lo merezcamos.