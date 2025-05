Caos y apocalipsis

Transmiten algunos periodistas, no sé si cercanos al Gobierno o no, la preocupación del ejecutivo porque se instale la sensación generalizada de caos entre los españoles, aunque caos no sea lo mismo que apocalipsis, como confundió Sánchez al referirse con sarcasmo a las profecías sobre el apagón que no iba a ser y fue. También se lo he oído a algún periodista sectario de esos que pululan por la tele, que cuando no está haciendo propaganda gubernamental está montándose su Sálvame particular con el dinero de los españoles. Y se burlaban de la derecha que vaticinaba lo que al final ocurrió.

Con semblante destemplado culpó sin pruebas luego el presidente a las compañías privadas y a los ultraricos, como una semana después. Puente se refirió sin evidencias a un grave sabotaje, cuando lo del caos ferroviario, que solo le faltó señalar con el dedo a PP y Vox.

En una semana España se quedó a oscuras y los AVE se pararon dejando a miles de personas tiradas y aunque el civismo de los ciudadanos se impuso a la desesperación, la respuesta del Gobierno ha sido muy mejorable, en gran medida porque el que respondió sobre el apagón fue Sánchez y lo hizo de modo chulesco, prepotente, cabreado - ¿con usted, conmigo acaso, querido lector o con los cinco muertos que causó el apagón?- y el que lo hizo sobre el parón ferroviario fue Puente, siempre faltón, imprudente y temerario.

Ninguno de los dos fue creíble porque ninguno de los dos quiso responder, disculparse o comprometerse con un plan fiable para que lo ocurrido no se repita, de hecho han vuelto a producirse apagones puntuales en Valencia y Valladolid, y cada vez más lo anecdótico es que los trenes lleguen puntuales.

En contraste, es cierto que la respuesta ciudadana ha mostrado la madurez y civismo de los españoles. Pues es una garantía que estos sean mucho mejores que sus políticos. Garantía de que no el caos, que ya hemos rozado, sino el temido apocalipsis casero sanchista -¿premonición subconsciente?- todavía está muy lejano. Aunque ya no nos tomemos a rechifla el kit de supervivencia.