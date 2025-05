El llegat d'una escriptora: Isabel-Clara Simó / Imatge cedida per Antoni Miró

El 9 de novembre de 2011 s’inaugurava una exposició sobre la revista catalana Canigó en el Campus de Sant Vicent del Raspeig que recollia diversa documentació d’una publicació progressista en termes polítics i culturals amb una dilatada trajectòria (1954-1983) que va comptar amb la presència dels seus dos directors Xavier Dalfó i Isabel-Clara Simó. Era l’inici d’una transmissió d’un llegat personal i familiar a la nostra Universitat, que es va materialitzar amb la donació i digitalització posterior de la major part de l’arxiu de la revista. La vídua de Dalfó, l’escriptora Isabel-Clara Simó, cedia pocs anys després la resta de l’arxiu personal a l’Ajuntament d’Alcoi. En tots dos casos, la Universitat d’Alacant era la mitjancera de l’acord, amb el dipòsit provisional de la seua biblioteca personal que, quasi quatre anys després, ha acabat sent catalogada i organitzada pel municipi on va nàixer l’any 1943.

Avui mateix s’inaugurarà a l’IVAM-Cada Alcoi la col·lecció d’art i el llegat de l’autora de novel·les com Júlia o La salvatge, tot oferint una mostra de l’estima per Alcoi de tot un material de gran vàlua pel que fa a la reconstrucció del món íntim, personal i intel·lectual que va acompanyar-la al llarg de la seua vida. Més de 200 obres d’art, premis a la seua trajectòria i uns objectes personals que, al costat de l’arxiu de la revista cedit ja fa més d’una dècada, configuren l’imaginari complet de qui va assolir el reconeixement nacional i internacional d’una de les veus més personals de la nostra literatura. Tot això per la generositat de l’escriptora i, com no, de la seua família. Les facilitats que les seues filles, Cristina i Diana, han mostrat en tot moment, després de la desaparició dels pares, fan possible la reconstrucció de tot allò que envoltava una obra creativa tan potent i diversa. Isabel-Clara afirmava en Els racons de la memòria (2009), el seu llibre més autobiogràfic, que “escriure és viure. No hi ha fugida, ni escapatòria. No hi ha remei. Si comences a escriure ja no pots parar”. I així és com hem d’entendre el seu llegat els receptors dels seus escrits; cal llegir-los una vegada i una altra per a entendre un missatge clar fet des de la ficció o de la realitat: sense lectors no hi ha escriptors. Sense memòria, no hi ha pervivència del passat. Sense passat, no aconseguirem entendre el present.

Per què, per tant, és important mantenir el llegat d’un escriptor a través de la seua obra i dels seus materials personals? En primer lloc, perquè els documents íntims poden revelar el seu procés creatiu, els dubtes i les intencions de l’autor. Ajuden a contextualitzar millor els textos i a entendre les seues decisions estètiques i ideològiques. En segon lloc, pel seu valor històric i cultural, perquè ajuden a reflectir la societat del seu temps. En tercer lloc, perquè qui es dedica a la investigació pot accedir a fonts primàries per fer edicions crítiques, biografies rigoroses o anàlisis literàries més profundes. Per últim, perquè la concreció d’exposicions com la que avui es presenta acosta la literatura al gran públic des d’un punt de vista més humà i pròxim. La història de la nostra cultura està plena d’exemples de llegats d’autors que han pervingut al pas del temps; des de la donació de l’arxiu personal del poeta Salvador Espriu o la dels novel·listes Jaume Fuster o M. Antònia Oliver a la Biblioteca de Catalunya o el de Mercè Rodoreda a l’Institut d’Estudis Catalans, les famílies respectives, amb la decisió inicial dels autors, ha permés difondre la seua obra i la seua trajectòria personal. Per contra, també trobem casos terribles en els quals han desaparegut manuscrits i altres documents personals com el cas del novel·lista txec Franz Kafka, però també d’altres com el dramaturg Àngel Guimerà i de part dels materials previs a la Guerra Civil d’autores com Caterina Albert, Prudenci Bertrana o Joan Crexells.

No és qüestió només d’inventari, sinó de reconeixement d’unes trajectòries que formen part de la riquesa patrimonial de la nostra societat. En el cas d’Isabel-Clara, més enllà del reconeixement de la seua obra, també ens marquen els sentiments d’estima sobre qui va recordar els seus orígens i va fer-nos entendre que la bona literatura també es pot fer des de les nostres comarques. Per la seua memòria i la nostra, perquè com deia Joan Fuster: “tot es pot recuperar, excepte el que no s’ha conservat. Escriure és també un acte de deixar constància”.